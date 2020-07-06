Крепость 2.0 | Как шахтеры продавили Владимира Зеленского. И при чем тут ДТЭК Рината Ахметова

Богдан Заика / LIGA.net

Под Офисом президента неделю бастовали шахтеры. Они требовали покупать их уголь и кадровых решений. Похоже их услышали.

История повторяется.

Пять лет назад, в апреле 2015 года, колона разгневанных шахтеров наводнила правительственный квартал и прорвалась под Администрацию президента Петра Порошенко. Участники акции требовали от власти уступок: повышения тарифов для теплоэлектростанций, выплаты долгов по зарплатам и отставки экс-министра энергетики Владимира Демчишина. Казалось, что Киев вернулся в девяностые, когда по столице прошла череда шахтерских протестов.

Официально организатором той акции выступил Независимый профсоюз горняков Украины. Но спустя несколько дней бывший народный депутат Мустафа Найем опубликовал скрины документа с красноречивым названием "Крепость".

Это был план защиты своих интересов, разработанный крупнейшей частной энергетической компанией ДТЭК, принадлежащей самому богатому украинцу - Ринату Ахметову. "Шахтерский десант" оказался одним из пунктов этого документа.

Прошло пять лет - шахтеры снова на Банковой, теперь уже под Офисом президента Владимира Зеленского. Как и тогда организатором акции стал Независимый профсоюз горняков Украины. И на сей раз, требования почти идентичны прошлым.

Почему шахтеры снова приехали в Киев и при чем тут ДТЭК?

Шахтеры снова в Киеве

Первые очаги протестов под Офисом президента начались 24 июня. Тогда под Офис президента приехали шахтеры государственной шахты "Надежда" во Лльвовской области. Горняки просили президента Зеленского разобраться, почему госкомпания Центрэнерго не выплачивает деньги за отгруженный уголь. Сумму долга, по их данным, - 10 млн грн.

Акция была краткосрочной, но стала сигналом для остальных. Вслед за шахтерами "Надежды" 29 июня в Киев выехали три автобуса с горняками из Донецкой, Львовской и Волынской области. В числе протестующих - работники шести угольных предприятий, в частности, объединений Селидовоуголь, Мирноградуголь и Добропольеуголь. Последняя с января 2011 года находится в аренде на 50 лет у частной компании ДТЭК.

"30 июня горняки начнут бессрочную акцию протеста у зданий Офиса президента, Кабмина, парламента, Минэнерго", - анонсировал в Facebook новую акцию шахтеров председатель Независимого профсоюза горняков Украины и депутат от Батькивщини Михаил Волынец.

Суммарно, по словам Волынца, в Киев приехали 400 человек, из них 70% - шахтеры предприятия Добропольеуголь. Остальные 30% - это горняки государственных шахт, уточнил он LIGA.net.





Почему шахтеры снова съехались в Киев? Официальных причин несколько.

Во-первых, в Украине сначала года не работает большая часть угольных предприятий, говорит Волынец. Согласно данным Минэнерго, в мае 2020 года в простое находилось 95% шахт, но с тех пор, как минимум одна запустилась - речь о компании ДТЭК Павлоградуголь - одном из крупнейших добытчиков угля в Украине.

"Сейчас шахты ДТЭК работают на склады, так как им некуда девать уголь. С конца апреля они находились в простое. Думаю, они остановятся, - говорит Волынец. - [Государственные] шахты стоят более шести месяцев, некоторые еще с октября 2019 года".

Во-вторых, у государства якобы остались долги по зарплате перед шахтерами. Общую сумму долга с 2016 года на июль 2020 года Волынец оценил почти в 1 млрд грн, даже несмотря на транш Минфина в конце июня на 339 млн грн.

"[26 июня] Они направили 340 млн грн и долг сократился до более 280 млн. Но с 1 июля к этой сумме добавились еще 530 млн грн за июнь - и долг вырос до 810 млн грн. - объяснил LIGA.net глава профсоюза горняков. - Еще больше 100 млн грн должны шахтерам "Краснолиманской" и 50 млн грн -"Надежды" - это уже почти миллиард".

У представителей власти другие данные. По информации и.о. министра энергетики Ольги Буславец, после июньского транша Минфина, общий зарплатный долг перед горняками сократился до 127 млн грн.

Оставшуюся сумму долга, говорит министр, самостоятельно должны выплатить предприятия-должники - за счет своей хозяйственной деятельности.

Частично эти данные подтверждают и другие источники. По словам главы комитета Верховной Рады по энергетике и ЖКХ Андрея Геруса, концу июня на большинстве госшахт задолженность по зарплате не превышала одного месяца, тогда как еще год назад - 2-4 месяцев.

"Ситуация не идеальна, но явно не такая, чтобы шахтеры шли на забастовки", - написал он в Facebook 29 июня.

Скрытый интерес

По версии Геруса, акция под ОП может быть организована в офисе ДТЭК Ахметова. Он предполагает, что "шахтерский десант" может быть частью нового лоббистского плана компании, условно - "Крепость 2".

В самой компании эти обвинения опровергают, подчеркивая, что она не имеет никакого отношения к протестам.

В ДТЭК утверждают, что сегодняшние проблемы шахтеров - следствие не рыночных цен на электроэнергию для угольной генерации. Согласно данным ГП Оператор рынка, на 6 июля 1 МВт-ч электроэнергии торгуется в среднем по 1461 грн. Для ТЭС приемлемая цена - 1550 грн/МВт-ч, отмечали в ДТЭК.

"Это и есть основная причина не выплат зарплат шахтерам и убытков практически всех видов генерации Украины", - говорится в заявлении ДТЭК Энерго Ахметова.- Ответственность за рост социальной напряженности лежит на представителях государственной власти, реализующей практику административного вмешательства в работу рынка".

Почему большинство участников протеста - горняки одной из крупнейших шахт ДТЭК? В компании это объясняют остановкой предприятия в апреле 2020 года и наличием более 150 000 тонн угля на складах.

Остановка шахт, в том числе и Добропольеуголь, сказалась на финансовом состоянии ДТЭК Энерго. Согласно ее финансовой отчетности, компания за первый квартал 2020 года получила 7,5 млрд грн убытка.

"ДТЭК Энерго принимает все необходимые меры, чтобы сохранить производство на добропольских шахтах. В простое находятся 6 500 сотрудников шахт и обогатительной фабрики, которые продолжают получать заработную плату", - отметили в компании Ахметова.

Чего хотят шахтеры? В списке выдвинутых ими условий всего пять пунктов, большая часть касается экономики.

Во-первых, они требуют запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси, остановив при этом поставки российского угля марки "Г", основным добытчиком которого в Украине является ДТЭК.

Во-вторых, чтобы обеспечить себе рынок сбыта шахтеры требуют запустить все остановившееся теплоэлектростанции на газовом угле, начав выполнять прогнозный баланс Минэнерго. Этот документ, в частности, предполагает сокращение производства электроэнергии на АЭС в пользу "зеленой" энергетики, где угольные ТЭС были бы в роли одними из основных производителей.

Суммарно, согласно данным диспетчера рынка электроэнергии Укрэнерго, на 17:00 5 июля в резерве находились 39 из 81 энергоблоков на ТЭС и ТЭЦ. Еще 13 - в ремонте. Наибольшая часть остановившихся энергоблоков принадлежит ДТЭК (21), которая владеет восемью из 12 ТЭС в стране.

Не забыли шахтеры и о долгах. По данным Волынца, помимо долгов государства по зарплате, ряд теплоэлектростанций не рассчитались с угольными предприятиями за уголь.

В списке должников - госкомпания Центрэнерго, государственные Госуглепостач и Калушская ТЭЦ. Общую сумму долга он не раскрыл, но добавил, что только у Центрэнерго долг за уголь - 2 млрд грн.

"Центрэнерго не рассчиталось за уголь, потом шахтеры [государственных шахт] не рассчитались за электроэнергию и не смогли арендовать ж/д вагоны для поставок угля. И все встало", - заявил LIGA.net Волынець.

Контекст:

8 апреля 2020 Нацкомиссия по тарифам в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приостановила импорт электроэнергии из России и Беларуси на период карантина. Регулятор считает, что после карантина импорт необходимо возобновить, чтобы на рынке была конкуренция, но в Кабмине эту идею отвергли. Против выступила министр энергетики Ольга Буславец.

15 апреля Кабинет министров принял постановление №624. В рамках документа с 1 мая 2020 года весь импортный уголь из России, кроме антрацита, битуминозного и коксующего угля облагается 65% пошлиной.

15 и 23 июня в Верховной Раде зарегистрировали два законопроекта, которыми предлагается внести изменения в правила рынка электроэнергии. Речь идет о законопроектах №3657, авторства Кабинета министров, и об альтернативном проекте закона №3657-1 от нардепа Андрея Жупанина.

Законопроект №3657, в отличие от своей альтернативы, предполагает запрет импорта электроэнергии по прямым договорам в Украину из России и Беларуси.

Согласно данным Минэнерго, 3 июля на складах украинских ТЭС находилось более 2,4 млн тонн угля разных марок.

Есть и политические требования. Они касаются фактически только Андрея Геруса - одного из главных оппонентов ДТЭК в пропрезидентской фракции. Участники акции требуют не только отставки Геруса, но и привлечения его к уголовно ответственности. Якобы "за развал энергетической отрасли Украины".

Похожая риторика была у шахтеров и в апреле 2015 года, но тогда виновником своих бед они называли прежнего министра энергетики Владимира Демчишина.

Основная претензия горняков к Герусу - запуск импорта электроэнергии из России и Белоруси, вследствие чего электроэнергия подешевела и сократился спрос на украинский уголь. Этот фактор в апреле 2020 года генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко называл одной из причин, нынешнего энергетического кризиса.

По оценке Буславец, запуск импорта электроэнергии по двусторонним договорам из РФ и Беларуси якобы сделал невостребованным в Украине 1,5 млн тонн угля, что обошлось украинской экономике 5 млрд грн.

Контекст:

Незадолго до протестов, на сайте президента появилась петиция за отставку Геруса. Обращение к президенту набрало на 6 июля 23 245 голосов из 25 000 необходимых.

24 июня Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное дело по факту запуска импорта электроэнергии из России по прямым договорам. Импорт был восстановлен в октябре 2019 года после четырехлетней паузы благодаря так называемой "правке Геруса", которую одобрила Верховная Рада.

Одной из первых, кто воспользовалась этой возможностью, стала компания Юнайтед Энерджи, которую СМИ связывают с неформальной группой Приват Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Она же, согласно расследованию Схем, поставляла газ Укрнафты госкомпании Центрэнерго по завышенной цене.

ДТЭК и сам может исправить ситуацию в угольном секторе, уверен Герус. По его мнению, если бы ДТЭК выполнял прогнозный баланс Минэнерго, у шахтеров не было бы таких проблем со сбытом. Особенно, учитывая тот факт, что у компании 1,1 ГВт мощностей солнечных и ветроэлектростанций, которые "забирают работу у шахтеров", отмечает Герус.

По данным депутата, в рамках прогнозного баланса ДТЭК должен был возобновить экспорт электроэнергии в Венгрию, доведя объемы поставок до 385 000 МВт-ч. Но вместо этого энергохолдинг якобы поставил на европейский рынок всего 200 МВт-ч.

"В прошлые годы такой экспорт составлял 5 млрд кВт-ч, что эквивалентно 2,5 млн тонн угля. Почему же ДТЭК не выполняет прогнозный баланс? Ведь нереализованный экспорт - это не сожженный уголь и шахты в простое, - написал Герус Facebook. - Намного выгоднее требовать остановки атомных блоков в Украине, чтобы здесь продавать дороже, чем работать на европейских рынках, где из-за конкуренции цени ниже".

Цены на электроэнергию как товар в странах Европы (карта: ГП Оператор рынка)

Не конец митинга

Шахтеры не уедут из Киева пока не будут выполнены все их требования, уверяет Волынец.

Чтобы успокоить шахтеров 30 июня с ними встретилась замглавы Офиса президента Юлия Ковалив, предложив им встречу с премьер-министров Денисом Шмыгалем (экс топ-менеджер ДТЭК).

Это предложение шахтеры приняли, но переговоры с ОП никаких результатов не принесли. По словам Волынца, в Офисе президента "просто требуют, чтобы шахтеры ехали домой", несмотря на отсутствие прогресса в выполнении условий участников акции.

"С самого начала сложилось впечатление, что представители ОП пытаются уклониться от решения проблем и готовы заговорить каждое из изложенных шахтерами требований, а еще бы лучше - разделить протестующую братию на группки и быстрее вытолкнуть из Киева", - заявил он в Facebook 30 июня.

Эта позиция мобилизовала горняков. 5 июля в Киеве к "шахтерскому десанту" приехало подкрепление: их жены, работники шахт и местные жители шахтерских городов, сообщил Волынец.

Горняки настроены серьезно. Но без поддержки президента ситуация не изменится, допускает он.

"Шахтеры поняли, что им нет смысла встречаться с премьер-министром. Те решения, которые принял Антикризисный штаб, не выполняются ни Центрэнерго, ни другими участниками рынка [использовать уголь при производстве электроэнергии], - заявил Волынец. - Пока президент лично не вмешается, проблемы не решатся".

Похоже, вмешался.

6 июня и.о. министра Буславец встречается с руководителями ДТЭК Добропольеуголь, ДТЭК Энерго и Центрэнерго, чтобы "обеспечить сбалансированность электроэнергической острасли", следует из ее письма-приглашения к их топ-менеджерам. Документ есть в распоряжении LIGA.net.*

Встреча инициирована в рамках распоряжения Кабинета министров №702-р и устного поручения президента Зеленского решить проблемы Добропольеугля, говориться в документе

Приглашение и.о. министра энергетики Ольги Буславец руководителей ДТЭК Энерго, ДТЭК Павлоградуголь и Центрэнерго на встречу. (Документ - источник LIGA.net)