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Совет Нацбанка отказался утвердить Чурия замглавы НБУ на новый срок
13:30 06.07.2020 |
Совет Национального банка Украины (НБУ) на заседании 6 июля отказался утвердить на повторный термин заместителя главы центробанка Олега Чурия, сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин.
"Совет воздержался от назначения Чурия на должность заместителя главы НБУ", - написал он в Facebook в понедельник.
Данилишин отметил, что замглавы НБУ, срок полномочий которого истек, занимает должность до вступления в нее нового замглавы.
"Совет и в дальнейшем настроен на конструктивное сотрудничество с правлением НБУ", - написал он.
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Тут смешались и интересы Приватбанка и желание кое-кого запустить станок и получить высокую инфляцию, которая сразу решит все проблемы с бюджетом и просто карьерные интересы вечных приспособленцев.
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