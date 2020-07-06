Миссия Кивы. Как ОПЗЖ конкурирует с Шарием за «боевую вату»

Денис САРБЕЙ / Деловая столица

Сторонников Шария ставят перед несложным выбором: топить за блогера, который с 2012 г. путешествует по ЕС и не способен их защитить, или влиться в ряды "патриотов" - драйв тот же, но рядом крепкие плечи Кивы сотоварищи.

Толчком к созданию "ватных дружин" стал митинг "Партии Шария", прошедший 17 июня в столице. Тогда несколько тысяч активистов в партийных футболках пошумели в центре Киева, возмущаясь неправильной политикой власти, а затем в метро произошло несколько столкновений с "Нацкорпусом", в котором пострадали обе стороны.

У главы "Нацкорпуса" Андрея Билецкого возмутились произошедшим и начали выкладывать видео с призывами отлавливать "шариевцев" в столице и регионах. Позже у Шария заявили, что его сторонников жестоко избили в Житомире, Полтаве, Виннице, Харькове, Херсоне. Особенно известными стали нападения в Житомире, где сторонника Шария избили прямо в офисе организации, а также в Харькове, где активиста партии якобы избили битами, хотя информированные представители медиасообщества небеспочвенно выдвигают версии о том, что нападения могли организовать сами "красношаровики".

После случившихся нападения Шарий поручил областным штабам сформировать план защиты от нападений, в офисах установили сигнальные кнопки вызова охраны, а активисты вооружились травматическим оружием для защиты.

Но руководство ОПЗЖ не могло спокойно наблюдать за успехом уличных акций своих конкурентов. В результате народному депутату от ОПЗЖ Илье Киве доверили создание общественной организации "Патриоты - за жизнь".

В уставных документах организации кроме Ильи Кивы значится депутат Виктор Черный - почетный член Федерации боевого самбо Украины, руководитель охранной компании, которого уже называют правой рукой Кивы. По информации ряда СМИ, в движение рекрутируют спортсменов из клубов боевых искусств, которые часто участвуют в противостояниях с застройщиками или рейдерских захватах. Кроме того, пишут о том, что в организацию вошли работники охранных фирм "Витязь" и "Б24", хотя руководство этих структур данную информацию не подтверждает.

Ситуация выглядит так, что силовой блок "ОПЗЖ" попробует защитить агитаторов партии, на которых во время избирательной кампании, возможно, будут нападать, или воспрепятствует разгону митингов. Впрочем, мотив войны за улицу слишком очевиден.

В уставе "патриотов" записано, что движение создано для "наведения порядка и защиты государственных интересов". Первый опыт "наведения порядка" приключился 23 июня в Ровенской области, когда националисты "тепло" встретили мажоритарщика от "Слуги народа" Сергея Литвиненко, приехавшего в пгт Березное вместе с Кивой.

Там титушки Кивы столкнулись с активистами из "Нацкорпуса", в результате стычки полиция задержала несколько десятков киевских "гастролеров", приехавших в обозе Кивы и Литвиненко. Впрочем, "добровольцы" для таких акций всегда найдутся, а с ресурсами у партии Медведчука и Бойко явно проблем нет.

Курс на развитие "ватной самообороны" подтвердил один из лидеров ОПЗЖ Вадим Рабинович. Он заявил, что партия будет создавать отряды самообороны ввиду нападения на активистов Шария и офисы "Оппоплатформы".

"Я вижу два варианта развития событий: либо власть наведет порядок на улицах, либо мы должны осознать, что ждать спасения нам не от кого, и самим организовывать народные дружины самообороны от этих бандитов. А запугивать и убивать нас по одному мы не дадим!" - сказал Рабинович в эфире 112 канала.

Конечно, силовое крыло ОПЗЖ нужно не только для защиты своих. Пригодится оно и для переманивания в ряды ОПЗЖ конкурентов из числа сторонников Шария, которым, как упоминалось выше, иногда достается от правых. Их фактически ставят перед несложным выбором: "топить" за блогера, который с 2012 г. путешествует по ЕС (скрываясь от уголовного преследования в Украине из-за бытового конфликта) и не способен защитить своих сторонников, или влиться в ряды "патриотов" - драйв тот же, но рядом крепкие плечи Кивы сотоварищи.

По сути, Кива и Медведчук вступили в борьбу за "боевую вату" с Шарием, и после новых стычек с правыми вроде Ровно, блогер и его партия могут сдуться точно так же, как и надувались, ведь их ресурсы не сравнимы с прокремлевской партией большого капитала, коей является ОПЗЖ.