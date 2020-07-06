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Кулуарный ультиматум. Удастся ли Кремлю продавить особый статус ОРДЛО
08:11 06.07.2020 |
Изначально официальный Киев для усиления своих переговорных позиций обнародовал ряд важных цифр и фактов, но все послевкусие испортило одно заявление Зеленского.
Позиционная война на донбасском фронте не претерпела существенных изменений, если не брать во внимание одно ключевое "но". А именно: российские оккупационные корпуса, которые уже продолжительное время перестали стесняться применять запрещенные Минскими договоренностями минометы и крупнокалиберную артиллерию, теперь "шмаляют" ими не только по боевым позициям Объединенных сил. Оккупанты всю уходящую неделю стали активно обстреливать мирные кварталы прифронтовых населенных пунктов, где и в помине нет огневых точек ВСУ.
И если в случае с обстрелами Новолуганского и Авдеевки все обошлось лишь разрушениями домостроений, то вражеский огонь по Зайцево из минометов калибра 82 мм в шесть утра 3 июля привел к гибели местной жительницы, 80-летней Елены Быховой. И смерть этой бабушки лишь дополнила кровавый мартиролог жертв агрессии Путина, на руках которого - более 3,3 тыс. жизней гражданских жителей Донбасса, а также еще свыше 7 тыс. раненых и искалеченных мирных украинских граждан.
Кстати, такую наиболее актуальную "черную" статистику российско-украинской войны озвучил 2 июля во время онлайн-заседания Форума сотрудничества ОБСЕ в сфере безопасности начальник главного управления международного сотрудничества и верификации ВСУ генерал-лейтенант Леонид Голопатюк. Им также были названы точные цифры потерь украинских армейцев на Донбассе с весны 2014-го: "В результате вооруженного конфликта, развязанного Россией, уже погибло 3094 и ранено почти 12 тыс. защитников Украины".
В тот же день, 2 июня, важные данные привел вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников на пресс-конференции в Киеве: "Мы точно знаем, что из российского бюджета идет финансирование на зарплаты госслужащим на оккупированном частично Донбассе и в Крыму. По нашим данным, это $1,3 млрд в год на гражданские дела, и это, по нашей информации, - $3,7 млрд в год на войну, на военные вопросы. В среднем - $5 млрд в год".
Наконец, опять же 2 июля свое специальное заявление сделал главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, отметив отработку тактики применения Javelin одной из бригад, которая готовится на полигоне к службе в зоне ООС. При этом количество расчетов он не назвал, подчеркнув, что это тайна. "Скажу лишь, что в дальнейшем каждую из бригад, которая будет заходить в район ООС, будем усиливать Javelin. Кроме того при подготовке этой бригады к очередной ротации отработаем и применение беспилотников Bayraktar с боевым поражением цели", - заинтриговал Хомчак. Одним словом, стало понятно, что три обнародования за один день таких важных цифр и фактов, подытоживших реальное положение дел на донбасском направлении, сделаны официальным Киевом неспроста.
Кулуарный ультиматум Кремля
А объясняется синхронность такого сугубо информационного удара довольно просто - он, похоже, был сделан для усиления переговорных позиций Украины накануне важной дипломатической встречи. Дело в том, что 3-4 июля в Берлине состоялся 11-часовой раунд переговоров политических советников лидеров государств-участников Нормандского формата, где российская делегация, по данным источников западных СМИ, выдвинула настоящий ультиматум, правда, не публично, а, как водится у Кремля, кулуарно.
В частности, Москва потребовала от Киева показать до 6 июля проект изменений в украинскую Конституцию в части предоставления особого порядка местного самоуправления для отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Другими словами, Путин в очередной раз перешел в дипломатическое наступление по поводу конституционности особого статуса ОРДЛО "без дополнительных условий" - под соусом "незамедлительной правовой реорганизации" оккупированных Россией территорий украинского Донбасса.
Об этом, между прочим, Кремль талдычит все последние шесть лет, пытаясь всучить в украинский государственный организм созданные им же марионеточные квазигосударственные образования в качестве своеобразной "раковой опухоли", что позволяло бы держать Киев на коротком поводке. Ну а на другую чашу весов Москва положила и реальное прекращение огня со стороны российской оккупационной армии, и обмен удерживаемыми лицами, и возобновление нормальной работы блокпостов на линии разграничения со стороны ОРДЛО, и решение других актуальных вопросов, которые вот уже который месяц после парижского саммита "нормандской четверки" блокируются Россией.
Неприятное послевкусие
"Договоренности парижского саммита лидеров государств - участниц Нормандского формата должны быть выполнены. Украина, а также ее партнеры по Нормандскому формату, Франция и Германия, продемонстрировали готовность приложить для этого максимум усилий", - так сухо и без особых подробностей о прошедшей берлинской встрече сообщила пресс-служба Офиса президента. А глава президентской канцелярии Андрей Ермак лишь добавил, что данная встреча, дескать, на шаг приблизила проведение саммита в Берлине, впрочем, российская сторона взяла паузу для подготовки ответа на консолидированную позицию Украины, Франции и Германии.
Однако 4 июля на брифинге президента Владимира Зеленского во время его рабочей поездки в Одесскую область журналисты все же добились от него комментария по теме, соответствует ли действительности информация о требовании Москвы к Киеву предоставить проект "правовой реорганизации" ОРДЛО до 6 июля. На что Зеленский сказал буквально следующее: "Никто от Украины ничего не может требовать, мы - независимая страна. Мне кажется, что здесь всем нужно поработать над риторикой. Тем более что это международная уже риторика".
Что касается последней встречи советников лидеров государств Нормандского формата в Берлине, то он вообще сказал, что пока не готов ее полноценно комментировать: "Я знаю, что очень неплохо прошла встреча, предметно. Больше нечего пока комментировать. У нас будет совещание, с господином Ермаком мы сегодня только прилетели в Одессу и еще детально не обсуждали с ним этот вопрос".
То есть, с одной стороны, волноваться, в принципе, не нужно: дипломатическую атаку Путина вроде как удалось сдержать - прежде всего с помощью консолидированной позиции наших немецких и французских партнеров. Но с другой стороны, продолжающаяся никудышная тактика Банковой по умалчиванию знаковых подробностей реальной "перемоги" (кстати, до конца неясно, имела ли она действительно место быть) открывает широкое поле для поиска "зрады". И оставляет от всего этого как минимум весьма неприятное послевкусие.
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