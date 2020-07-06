Позитив недели. Новая «Ольха» будет бить оккупантов на расстоянии свыше 200 км

Ракетный комплекс "Ольха" получит еще несколько версий: предполагается, что ни кроме увеличенной дальности будут иметь разные по весу боевые части. Об этом стало известно из сюжета 5-го канала.

Сейчас Р-624М "Ольха-М" имеет боевую часть весом в 170 кг и дальность в 123 км. Новая версия изделия - Р-224М1 "Ольха-М1" с боевой частью в 170 кг на старом топливе сможет уничтожать цели на максимальном расстоянии в 140 км, а при использовании нового топлива - до 154 км. Для этой модификации предусмотрено использование боевой части весом 236 кг, соответственно дальность составит 108 км и 121 км на новом типе топлива. Версия же Р-224М2 "Ольха-М2" сможет достигать дальности в 141 км и 202 км с новым видом топлива, при сохранении боевой части весом 170 кг.

Напомним, ракетный комплекс "Ольха-М" - проект создания высокоточных 300 мм реактивных боеприпасов с максимальной дальностью свыше 120 км, которые производятся предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины по замкнутому циклу. Предыдущая версия корректированного снаряда "Ольха" уже завершила государственные испытания и находится на вооружение подразделений Вооруженных Сил Украины. Ее серийное производство начато в конце 2018 года.

Кроме того, в Украине разрабатывают проект модернизации советского ЗРК С-300. Как сообщает Украинский милитаристский портал, работы проводятся рядом украинских предприятий, среди которых Конструкторское бюро "Южное" и ГП "Павлоградский химический завод". Одним из главных направлений модернизации ЗРК С-300 является увеличение дальности полета ракет комплекса и ряда других параметров.

КБ "Луч" разработало первый ударный украинский БПЛА "Сокол-200"

Как сообщает opk.com.ua, ГП "ГККБ "Луч" в октябре этого года планирует продемонстрировать ударный БПЛА собственной разработки, способный нести до четырех управляемых высокоточных ракет. О проекте рассказал Генеральный конструктор-Генеральный директор КБ Олег Коростелев.

"Мы считаем, что должны иметь возможность нести четыре ракеты, по две с каждой стороны. Учитывая их вес, это примерно по 50 кг, получается примерно 200-250 кг. Такой аппарат мы спроектировали ", - отметил Олег Коростелев.

По его словам, подобная боевая машина сможет держаться в воздухе примерно сутки. Скорее всего, ударный отечественный БПЛА будет использовать поршневой или турбовинтовой двигатель, вероятно отечественного производства. "Мы собираемся показать макет на выставке "Оружие и безопасность-2020", - сообщил Генеральный конструктор-Генеральный директор КБ "Луч".

Он также добавил, что подобный БПЛА можно разработать и принять на вооружение в очень короткий срок - за полтора года. По мнению Коростелева, для управления ударным украинский БПЛА можно будет использовать подвижной командный пункт СКП-360 от комплекса ЖК-360МЦ "Нептун" с необходимыми доработками.

Харьковское КБ имени Морозова передало в ВСУ очередные БТР-4

Очередные новые четыре бронетранспортера БТР-4 были переданы Вооруженным силам Украины ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова". Пресс-служба концерна "Укроборонпром" отмечает, что сейчас уже передано 37 из 45 заказанных боевых машин.

Все новые бронетранспортеры укомплектованы пулеметами КТ-7,62 (пулемет танковый калибра 7,62 мм, украинский аналог российского ПКТ серийно производимый на заводе "Маяк"). Таким образом, по состоянию на июль бронетанковый кластер ГК "Укроборонпром" выполнил уже более 80% государственного контракта по поставкам новых БТР-4 Вооруженным силам Украины.

В Павлограде освоили производство новых РС "Тайфун"

На ГП "НПО "Павлоградский химический завод" осваивают производство новых отечественных реактивных снарядов "Тайфун" из полностью украинских комплектующих. "Это новая разработка, являющаяся альтернативой и заменой старых систем "Град", - цитирует Defense Express главного технолога ГП "НПО "ПХЗ" Алексея Кириченко.

Реактивный снаряд калибра 122 м "Тайфун-1" разработан учеными и инженерами государственного КБ "Южное" в рамках украинской ракетной программы. В отличие от старых советских снарядов 9М22 (и других модификаций), никогда не производившихся на предприятиях Украины (или УССР), новый РС 9М221Ф "Тайфун-1" будет полностью изготавливаться на отечественных заводах.

Издание напоминает, что украинская версия 122 мм реактивного снаряда имеет вдвое большую максимальную дальность стрельбы, чем старый советский РС (40 км против 20 км при аналогичной по массе осколочно-фугасной боевой части в 18,4 кг), до сих пор состоящий на вооружении ВСУ.

Кроме того, на базе РС "Тайфун" днепровские специалисты разрабатывают управляемый вариант боеприпаса - "Тайфун-1М". Такие снаряды позволят наносить гораздо более точные удары по отдельным целям и позициям врага, используя для поражения лишь несколько РС вместо выпуска полного пакета с большим разбросом. Первые испытания нового изделия от КБ "Южное" состоялись в прошлом году. Тогда проверялась возможность пусков реактивных снарядов на минимальную дальность (5 км). В апреле этого года, в рамках масштабных ракетных испытаний, состоялись пуски РС 9М221Ф "Тайфун-1" на максимальную дистанцию ​​в 40 км.

В "Десне" начали обучать танкистов действиям под водой

После восстановления подготовки танкистов по форсированию водных преград, в "Десне" начали обучать экипажи танков действиям под водой. Об этом сообщает АрмияInform. Для этого в 169-м Учебном центре построили двухэтажный комплекс легководолазной подготовки для обучения танковых экипажей.

Основным преимуществом комплекса является то, что занятия здесь можно проводить непосредственно в воинской части, без вывоза личного состава на водоем, и не только летом, но и в другие времена года и при любых погодных условиях, ведь помещения здесь всегда отапливаются. В комплексе установлен автоматический слив воды, длящийся 8-10 секунд, он может быть использован в любой критической ситуации. Весь личный состав при учебе использует легкие изолирующие противогазы ИП-5 - это индивидуальные средства защиты, которые можно применять на глубине до 7 метров. Обучение в комплексе легководолазной подготовки прошли уже 25 танковых экипажей.