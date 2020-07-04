ГБР и клистроны для С-300. Как Зеленский четырежды подорвал обороноспособность Украины

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Нельзя сказать наверняка: сам ли Зеленский поставил такую задачу перед СБУ и ГБР или же это СБУ и ГБР решили выслужиться перед Зеленским в надежде, что тот их похвалит.

Вопреки надеждам Банковой, украинские военнослужащие продолжают живо обсуждать позавчерашние конфликтные ситуации между Воздушными силами Вооруженных сил Украины и Государственным бюро расследований. Военнослужащие вовсе не считают конфликт исчерпанным и ждут реакции своего верховного главнокомандующего, то есть президента Владимира Зеленского.

Казалось бы, чего тут сложного: продемонстрируй свое возмущение скандальной историей, объяви о наказании виновных и заверь, что подобное больше не повторится. Однако на Банковой принято принципиальное решение, что Зеленский должен работать исключительно на позитиве и не связываться ни с каким негативом.

По этой логике, со стороны Зеленского не должно последовать никаких комментариев и оценок по данному делу. Но как раз это очень опасно для имиджа верховного главнокомандующего в войсках. Ибо если он никого не накажет, то в войсках будут считать, что именно он ответственен за всю эту историю.

При том что история эта - не просто о каком-то случайном недоразумении. А о том, как четырежды была подорвана обороноспособность Украины.

Отключение ПВО

Сначала приведем официальное сообщение службы связей с общественностью командования Воздушных сил ВСУ. 1 июля 2020 г. в зенитную ракетную бригаду Воздушных сил ВСУ (воинская часть А2860) прибыли представители отдела следственного территориального управления ГБР в городе Хмельницком. На основании постановления судьи Хмельницкого горрайсуда С.Баева, в рамках уголовного производства №62020240000000492, следователями ГБР составлен протокол осмотра и изъяты четыре СВЧ-прибора (клистрона) и соответствующая сопровождающая документация.

Следователи инкриминируют должностным лицам существенные нарушения в закупке клистронов. Вместе с тем, в упомянутом постановлении суда не говорится об изъятии, а лишь "об осмотре воинской части А2860 и подчиненных ей зенитных ракетных дивизионов".

"Такие же зеркальные процессуальные действия проводятся в зенитных ракетных бригадах на Одесчине (в/ч А2800) и Херсонщине (в/ч А1836). Создается впечатление, что это чья-то спланированная акция, направленная на подрыв обороноспособности государства, - говорится в сообщении. - В то время когда на границе с Украиной враг разворачивает огромную группировку войск в рамках масштабного военного учения "Кавказ-2020", где даже открыто разыгрывается сценарий полномасштабного наступления на Украину, государственные институты позволяют себе подобные вещи".

В сообщении специально разъясняется, чем опасно изъятие клистронов: "Сверхвысокочастотные приборы являются одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель. Созданный запас СВЧ-приборов, в случае выхода из строя ЗРК, позволяет быстро восстановить их боеспособность. Отсутствие изъятых СВЧ может привести к нежелательным последствиям и существенно увеличить сроки восстановления боевой техники, прикрывающей воздушное пространство и важные стратегические объекты страны".

Уточним, о каких воинских частях идет речь. В/ч А2860 - это 96-я Киевская зенитная ракетная бригада со штабом в с. Даниловка Васильковского района Киевской области. Основная задача бригады - противовоздушная оборона столицы, плотины Киевской ГЭС, Чернобыльской АЭС.

В/ч А2800 - это 160-я Одесская зенитная ракетная бригада со штабом в Одессе. В/ч А1836 - это 208-я зенитная ракетная бригада со штабом в Херсоне. В последние недели было множество информации о том, что в 20-х числах августа именно Херсон и Одесса могут быть подвержены российскому нападению с моря.

Поэтому сообщение об изъятии клистронов в трех зенитных ракетных бригадах вызвало в войсках серьезные опасения о том, что это умышленные действия ГБР, направленные на то, чтобы подорвать боеготовность противовоздушной обороны Украины с трех сторон - Одессы, Херсона и Киева. Подчеркнем: речь идет не о гипотетической вероятности, не о намерениях и не о попытке, а об уже совершенных действиях, которые реально подорвали обороноспособность Украины.

Подарок ФСБ

Естественно, тут возникает вопрос: а зачем ГБР понадобились эти самые клистроны. Процитируем сначала, что сказал министр обороны Андрей Таран 3 июля в парламенте, отвечая на вопросы депутатов. По его словам, результатом действий ГБР стал не только подрыв боевой готовности частей противовоздушной обороны, но и "создание возможности утечки информации, которая относится к грифованной". Куда именно она утекла - можно только догадываться. "Минобороны не осуществляет досудебного следствия. Единственное, что мы можем - это провести служебное расследование. Относительно того, куда эта информация ушла или могла уйти, - это вопрос не ко мне, это вопрос к СБУ", - сказал министр.

По сведениям журналиста Юрия Бутусова, "инициатором дела стало 9-е управление Главного управления военной контрразведки Службы безопасности, размещенное в Виннице, это они так решили отличиться".

"В чем суть дела? ГБР ищет компромат на прошлое руководство, на Порошенко и его команду по закупкам в оборонной сфере. Где найти компромат? На закупках запасных частей, которые Украина покупает в России. Клистроны для С-300 можно приобрести только в РФ. Это проблема хорошо известна: в 2014 году бывший директор полтавского завода "Знамя" Юрий Солошенко был задержан в Москве при попытке нелегально закупить именно клистроны к С-300. В 2016-м его освободили по обмену. В общем, обыски и изъятие клистронов - это гарантированное уголовное дело. Ведь закупка нелегальная, поставка нелегальная, расчет за наличные, первичных документов нет. И все об этом знают. Вот только расследование раскроет, кто и каким путем покупал клистроны в РФ, и этих людей непременно задержит ФСБ за госизмену, и мы потеряем каналы поставки клистронов. И подставим тех, кто нам доверился!" - констатирует Бутусов.

Позже он добавил: "Благодаря резонансу начато разбирательство на высшем уровне, буду сообщать о результатах. Произошла утечка информации особой государственной важности. И список должностных лиц, которые в этом участвовали в Главном управлении ВКР СБУ, Хмельницком ГБР, Хмельницком суде, будем устанавливать и оглашать. Люди должны понимать последствия своих действий и последствия превышения полномочий. Дело в том, что постановление суда не предусматривало изъятие клистронов вообще! Это крайне подозрительная ситуация, и действия людей, которые это совершили, имеют все признаки государственной измены. Не исключено, что к этому причастны и более высокопоставленные руководители, будем выяснять всю цепочку".

Так вот, насчет цепочки - она может вести высоко наверх. Насколько высоко? Об этом дал понять внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко в своем комментарии под постом Бутусова. "Периодически в Укроборонсервис приходят умники из СБУ и ГБР - все пытаются выяснить данные поставщиков по линейкам клистронов. И каждый раз идут гулять лесом, потому как по сегодняшний день ни единого вразумительного пояснения своим действиям они дать не смогли", - сообщил Шевченко. Из его слов можно сделать вывод, что произошедшее 1 июля - это не случайное недоразумение, а лишь фрагмент систематических совместных попыток СБУ и ГБР. Попыток, охватывающих не только воинские части, но и "Укроборонсервис".

Причем в каких-то воинских частях эти попытки уже оказались успешными - для ФСБ РФ. "Неудивительно, что после подобных проверок в наших в/ч ФСБ получает засекреченную информацию об уже поставленных клистронах, ну а выяснить, с каких именно складов в РФ они ушли и кто именно был к этому причастен, труда не составляет. Как следствие, в России проводятся аресты людей, которые помогают поддерживать боеспособность нашей армии - цепочки поставок сверхважных компонентов прерываются, а на то, чтобы наладить новые, уходят годы", - констатирует Шевченко.

Столкновение силовиков

По-видимому, утечка (продажа?) информации из СБУ и ГБР в ФСБ РФ не являлась официальной главной целью, а была, так сказать, только побочным результатом расследования по делу о клистронах. А главной целью было все же найти что-то, за что можно было бы посадить Петра Порошенко. Нельзя сказать наверняка: сам ли Зеленский поставил такую задачу перед СБУ и ГБР или же это СБУ и ГБР решили выслужиться перед Зеленским в надежде, что тот их похвалит. Так или иначе, можно не сомневаться, что они рассчитывали на очень высокое покровительство. И на очень высокий приоритет дел против Порошенко. Именно поэтому следователи ГБР вели себя в воинских частях крайне нагло и бесцеремонно.

Зеленскому очень крупно повезло, что 1 июля не произошло боестолкновений между военнослужащими Воздушных сил и агрессорами из ГБР. Почему в некоторых частях отдали клистроны вместо того, чтобы ликвидировать злоумышленников, пытающихся незаконно завладеть военным имуществом, это отдельный вопрос. Но мирный исход событий был вовсе не гарантирован.

По сведениям сайта "Крылья", который специализируется на новостях об украинской авиации, "одна бригада оказалась отдать оборудование следователям ГБР, и те пообещали взять часть штурмом с помощью спецназа ГБР".

И кровопролитие вполне могло бы случиться, если бы не мудрость командования Воздушных сил ВСУ. Оно пошло на беспрецедентный шаг: публично выразило протест незаконным действиям ГБР, выпустив пресс-релиз под заглавием "ГБР наносит очередной удар по системе противовоздушной обороны Украины".

Информационный шок

Вся страна узнала о том, что какие-то подозрительные типы могут спокойно заходить в наши воинские части и подрывать нашу противовоздушную оборону. Причем даже не имея разрешения суда на эти действия, а просто потому, что так захотелось их начальству.

Несомненно, этот информационный шок отрицательно сказался на настроениях в войсках. Да и на настроениях в нашем обществе в целом. Ведь действия ГБР поставили под сомнение способность нашей армии нас защитить.

Об этом узнали не только мы, граждане Украины. В этом удостоверился враг. Также об этом узнали наши партнеры по НАТО, которых, наверное, это шокировало не меньше, чем нас самих. Особенно в свете той информации, что наш нынешний верховный главнокомандующий таким способом ищет компромат на своего предшественника Порошенко.

Но шокирует не только сама эта история, но еще и то, что у командования Воздушных сил ВСУ не осталось другого способа предотвратить катастрофическое развитие событий, кроме как предать дело огласке. Ибо все способы достучаться до верховного главнокомандующего - через Генштаб ВСУ, Минобороны, Офис президента - ничего не дали.

И только когда о сообщении командования Воздушных сил ВСУ заговорили медиа - в ГБР вдруг пошли на попятную. После чего командование Воздушных сил ВСУ проинформировало: "Благодаря резонансу, живейшему обсуждению в обществе, пониманию руководства правоохранительных органов, удалось достичь консенсуса в решении вопроса возвращения изъятых СВЧ приборов (клистронов) частям зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины".

В официальном заявлении ГБР говорится, что 2 июля в 22:50 изъятые клистроны были возвращены в воинские части. По факту изъятия военных приборов из воинских частей Воздушных сил ВСУ в ГБР начато служебное расследование, на время которого должностные лица, причастные к изъятию техники, отстранены от занимаемых должностей. По результатам служебного расследования будет решен вопрос об их дальнейшем увольнении. Материалы уголовного производства истребованы с территориального управления ГБР в Хмельницком и переданы для дальнейшего расследования в Главное следственное управление ГБР. Также, по материалам Управления внутреннего контроля, Главным следственным управлением ГБР открыто уголовное производство по факту превышения власти или служебных полномочий работниками ГБР и СБУ во время изъятия военного имущества (ч. 3 ст. 365 УК).

Поскольку сам Зеленский молчит о конфликте вокруг клистронов уже третий день, это вызывает обоснованные опасения, что этот конфликт был порожден его собственными неуемными желаниями любым способом уязвить Порошенко. А значит, следствиями этого желания стали и все те подрывы обороноспособности Украины, которые были вызваны этим конфликтом.