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Рада уволила главу АМКУ Терентьева, «за» 226 голосов
Верховная Рада поддержала увольнение с занимаемой должности главы Антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева.
На заседании в пятницу соответствующее решение поддержали 226 народных депутатов.
В частности, отставку Терентьева поддержали 183 депутатов фракции "Слуга народа", 23 депутата фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", депутатская группа "Партия "За будущее" дала 6 голосов за отставку Терентьева, депутатская группа "Довира" - 10 голосов, внефракционные депутаты - 4 голоса.
Фракции "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос" не дали в поддержку этого решение ни одного голоса, однако ни один народный депутат не проголосовал против.
Накануне журналист Юрий Бутусов со ссылкой на источники сообщил в Facebook, что глава АМКУ написал заявление об отставке под давлением президента Владимира Зеленского. "Причина
конфликта - рекордный штраф, который наложил Антимонопольный комитет на
табачного монополиста компанию Тэдис и производителей сигарет на 6,5
млрд грн, и тем самым ударил по могущественному лоббисту Борису
Кауфману, которого в СМИ называют владельцем Тэдиса. Монопольную схему
создали при Януковиче в 2011 году. Штраф АМКУ заставил бы производителей
сигарет после завершения 10-летних контрактов расторгнуть соглашение в
2021-м, а сам Тэдис был бы вынужден допустить на рынок розничных продаж
другие компании", - написал Бутусов.
Накануне журналист Юрий Бутусов со ссылкой на источники сообщил в Facebook, что глава АМКУ написал заявление об отставке под давлением президента Владимира Зеленского.
"Причина конфликта - рекордный штраф, который наложил Антимонопольный комитет на табачного монополиста компанию Тэдис и производителей сигарет на 6,5 млрд грн, и тем самым ударил по могущественному лоббисту Борису Кауфману, которого в СМИ называют владельцем Тэдиса. Монопольную схему создали при Януковиче в 2011 году. Штраф АМКУ заставил бы производителей сигарет после завершения 10-летних контрактов расторгнуть соглашение в 2021-м, а сам Тэдис был бы вынужден допустить на рынок розничных продаж другие компании", - написал Бутусов.
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