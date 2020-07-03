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Рада уволила главу НБУ Якова Смолия
16:58 03.07.2020 |
Сегодня, 3 июля, Верховная Рада проголосовала за отставку председателя правления Национального банка Украины Якова Смолия.
За увольнение главы Нацбанка проголосовали 286 народных депутатов, против - 43.
Перед голосованием Смолий пояснил, что значит его отставка и почему он принял такое решение.
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