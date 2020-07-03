Комитет Рады рекомендовал отправить в отставку главу Антимонопольного комитета

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рассмотрел и одобрил постановление об увольнении председателя Антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева. Это следует из аудиостенограммы заседания комитета.

Решение было принято, несмотря на то, что накануне Терентьев написал заявление об отзыве заявления об отставке.

Глава комитета, народный депутат Дмитрий Наталуха заявил, что знает о втором заявлении Терентьева только из СМИ. "Он уже пару часов не выходит на связь", - отметил глава комитета.

При этом, Наталуха предложил два варианта рассмотрения вопроса: первый - принять заявление об отставке Терентьева, второй - перенести заседание комитета для того, чтобы выяснить, есть ли заявление главы АМКУ об отзыве заявления об отставке. Комитет проголосовал за первый вариант.

Ранее сегодня Терентьев опубликовал в Facebook копию заявления об отзыве заявления об отставке.

Накануне журналист Юрий Бутусов со ссылкой на источники сообщил в Facebook, что глава АМКУ написал заявление об отставке под давлением президента Владимира Зеленского.

"Причина конфликта - рекордный штраф, который наложил Антимонопольный комитет на табачного монополиста компанию Тэдис и производителей сигарет на 6,5 млрд грн, и тем самым ударил по могущественному лоббисту Борису Кауфману, которого в СМИ называют владельцем Тэдиса. Монопольную схему создали при Януковиче в 2011 году. Штраф АМКУ заставил бы производителей сигарет после завершения 10-летних контрактов расторгнуть соглашение в 2021-м, а сам Тэдис был бы вынужден допустить на рынок розничных продаж другие компании", - написал Бутусов.