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Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Смолия с поста главы НБУ
11:37 02.07.2020 |
Президент Украины Владимир Зеленский передал на рассмотрение Верховной Рады проект постановления об увольнении Якова Смолия с поста главы Национального банка Украины.
Карточка документа №3772 появилась на сайте Верховной Рады.
Текст постановления пока что не обнародован.
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Президенту не понравились слабые результаты госпрограммы дешевых кредитов 5-7-9. Претензии, что банки участники выдают мало кредитов, он высказал именно Смолию, причем в резкой форме.
Как сообщалось, вечером 1 июля стало известно, что глава НБУ Смолий написал и подал президенту Украины заявление об отставке и объяснил его систематическим политическим давлением, осуществляемым на НБУ в течение длительного времени.
"Это делает невозможным эффективное выполнение мной, как главой, возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействия с другими государственными органами. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине", - заявил Смолий.
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