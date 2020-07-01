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АНАЛИТИКА

Презумпция Венедиктовой. Почему Печерский суд захотел 8 июля еще одну акцию в защиту Порошенко

22:08 01.07.2020 |

Политика

 Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Возможно, нынешнее дело против Порошенко прокуроры рассматривают как тренировочное перед тем, как идти в суд с другими делами.

Сегодня, 1 июля, в Печерском райсуде Киева прошло уже второе заседание по вопросу об избрании Петру Порошенко меры пресечения. И опять судья Сергей Вовк не смог принять решение. Заседание длилось с 14:00 до 18:20 и завершилось тем, что судья Вовк объявил перерыв почти на неделю - до 11:00 следующего вторника, 8 июля.

Чего хотят ГБР и ОГП

Напомним вкратце суть дела. По официальному сообщению ГБР, народный депутат Петр Порошенко подозревается в том, что он, "пребывая в статусе пятого президента Украины, склонил председателя Службы внешней разведки Украины к исполнению явно преступного приказа".

Офис генпрокурора утверждает: "По данным следствия, народный депутат подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания явно преступного приказа склонил должностное лицо - председателя Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий, то есть умышленному совершению действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенному в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ч. 4 ст. 426-1 УК Украины)".

Суть всех этих страшных обвинений в том, что, по мнению ГБР и ОГП, Порошенко не имел права издать свой указ №225 от 31 июля 2018 г. о назначении Сергея Семочко первым заместителем председателя Службы внешней разведки Украины.

Первоначально сторона обвинения заявила о намерении ходатайствовать об избрании для Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей. Решить этот вопрос должен был 18 июня судья Печерского суда Сергей Вовк. Однако прямо в процессе судебного заседания прокуроры изменили ходатайство, настаивая теперь на личном обязательстве Порошенко в качестве меры пресечения (вместо ареста). Происходило это в условиях, когда к зданию суда стянулись несколько тысяч человек, пожелавших выразить возмущение политическими репрессиями. Также на заседании присутствовали западные дипломаты. Выслушав представителей сторон, судья Вовк отказался принимать решение и перенес заседание на 1 июля на 14:00.

Как Венедиктова помогла Порошенко

Если власть сыграла в перенос судебного заседания просто в надежде сбить протестную волну, то этот расчет не оправдался. Люди собрались вновь - сначала у здания ГБР, а затем у здания Печерского суда. В 12:00 в ГБР начался допрос Порошенко. После 13:00 Порошенко вышел из здания ГБР и вместе с впечатляющей колонной сторонников отправился пешком к Печерскому суду.

Прежде, чем зайти в здание суда, Порошенко выступил перед участниками акции. Он не сдерживал себя в резких оценках нынешней власти. И нужно сказать, что генпрокурор Ирина Венедиктова дала команде Порошенко великолепный повод для подобных оценок. В своем видеоролике, вызвавшем настоящий фурор в соцсетях, Венедиктова призвала Порошенко "доказывать в суде свою невиновность" - вопреки статье 62 Конституции, которая прямо гласит: "Никто не обязан доказывать свою невиновность в совершении преступления".

"В суде мы будем защищать наше государство. Мы будем привлекать к ответственности бессмысленных прокуроров, которые не знают, что такое принцип презумпции конституционности. И что в демократическом украинском государстве гражданин не должен доказывать свою невиновность. Они очень рассчитывали на то, что мы побоимся и не придем. Мы их не боимся! Наоборот, это они боятся нас с вами! Они поджали хвосты, а мы победим", - подчеркнул Порошенко под аплодисменты людей.

Выступая на судебном заседании, Порошенко вновь проехался по скандальному видеоролику. И заодно выразил недоумение тем, что президент Владимир Зеленский как гарант Конституции до сих пор не дал оценки антиконституционному заявлению генпрокурора.

Чем закончится спектакль

Пока шло судебное заседание, собравшиеся под судом люди слушали выступления сменявших друг друга ораторов. Особыми овациями был встречен бывший и.о. президента Александр Турчинов, которого Порошенко представил просто: Кровавый Пастор. В числе выступавших были народные депутаты нынешнего и прошлых созывов, политики, общественные деятели, блогеры. Время от времени участники акции исполняли хором новую кричалку "Зелю геть".

По окончании судебного заседания Порошенко призвал участников акции вновь собраться утром 8 июля. Вероятно, через неделю судебный спектакль все же завершится.

Нельзя исключать, что судья Вовк откажет стороне обвинения и внемлет аргументам защиты. Такой исход, конечно, кажется фантастическим, но в этой истории есть одна пикантная подробность: именно судья Вовк раньше уже отказал прокуратуре в аналогичном деле против экс-главы Службы внешней разведки Егора Божка - того самого, которого Порошенко якобы "склонил к исполнению явно преступного" указа о назначении Семочко. Судья Вовк не нашел ничего преступного в действиях Божка во исполнение указа Порошенко - но тогда, по логике, и Порошенко не может быть обвинен в том, что он склонял Божка к этим совершенно законным действиям.

Однако более вероятным выглядит все же противоположный исход: Венедиктова получит-таки решение судьи Вовка об избрании Петру Порошенко меры пресечения в виде личного обязательства. Согласно ст. 179 Уголовного процессуального кодекса (УПК), личное обязательство заключается в возложении на подозреваемого обязательства выполнять обязанности, предусмотренные ст. 194 УПК. Порошенко в таком случае обяжут, в частности, регулярно прибывать к определенному должностному лицу в ГБР, не отлучаться из Киева без разрешения следователя, прокурора или суда; сдать свой паспорт для выезда за границу.

Абсурдность ситуации в том, что мера пресечения в виде личного обязательства избрана Петру Порошенко на срок до окончания расследования, а этот срок истекает 10 июля. То есть эти личные обязательства будут действовать лишь несколько суток. И создается впечатление, что все это действо не имеет для Зе-власти никакого иного смысла, кроме как черного пиара в медиа: мол, смотрите, дела против Порошенко движутся, ему уже избирают меру пресечения, продолжение следует.

Впрочем, Илья Новиков, один из адвокатов Порошенко, выдвинул версию о том, что прокуроры Венедиктовой рассматривают нынешнее дело против Порошенко как тренировочное. То есть, на этом деле они опробуют тактические приемы, выявляют свои слабые и сильные места, в общем, учатся на ошибках перед тем, как идти в суд с другими делами.

Но в любом случае можно утверждать, что ролик Венедиктовой уже нанес непоправимый удар по международному имиджу Зе-власти. В западных посольствах это видео восприняли как явку с повинной - в том смысле, что нет презумпции невиновности и нет презумпции конституционности, а есть презумпция пожеланий, продиктованных с Банковой.

 

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