"Это делает невозможным эффективное выполнение мной, как главой, возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействия с другими государственными органами. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине ", - приводятся слова Смолия в сообщении сайте НБУ в среду вечером.
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Глава НБУ подал в отставку из-за политического давления на центробанк
21:56 01.07.2020 |
Глава Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию и объяснил его систематическим политическим давлением, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.
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