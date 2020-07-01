Между Бойко и Порошенко. Как Зеленский будет спасать свой рейтинг

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Местные выборы могут быть отложены на весну-2021 в столице, Киевской, Винницкой и всех более западных областях. То есть как раз там, где популярна "Евросолидарность".

На минувших выходных стали известны два свежих рейтинга. Оба они засвидетельствовали резкое падение доверия к Зе-власти. Конечно, этот факт важен и сам по себе, но еще важнее то, что предпримут Владимир Зеленский и "слуги народа" для спасения своей популярности.

Зеленский ушел в минус

Киевский международный институт социологии (КМИС) обнародовал результаты соцопроса, говорящие о том, что негативные оценки деятельности Зеленского впервые возобладали над позитивными. В октябре 2019-го соотношение долей респондентов, одобряющих и не одобряющих действия и заявления президента Зеленского, составило 64 против 22% (разница плюс 42%), в мае 2020-го - 47 против 37% (разница плюс 10%), а в июне - 38 против 45% (разница минус 7%). Подчеркнем: разница между долей тех, кто одобряет действия и заявления Зеленского, и долей тех, кто не одобряет, впервые стала отрицательной и составила минус 7 процентных пунктов.

Стоит отметить также очень плохие цифры Кабмина и Верховной Рады. Правительство Дениса Шмыгаля за пару месяцев прошло путь, на который правительству Алексея Гончарука понадобилось полгода. В октябре-2019 соотношение долей респондентов, одобряющих и не одобряющих действия правительства Гончарука, составляло 51 против 27% (разница плюс 24%), однако в феврале-2020 оно радикально ухудшилось до 21 против 66% (разница минус 45%). Правительство Шмыгаля начало с соотношения 25 против 32% (минус 7%) в марте, но уже в мае получилось 24 против 61% (разница минус 37%). В июне практически те же цифры: 23 против 59% (разница минус 36%).

Что касается парламента, то соотношение долей респондентов, одобряющих и не одобряющих его действия, в октябре-2019 составляло 53 против 30% (разница плюс 23%), а в мае-2020 ухудшилось до 22 против 63% (разница минус 41%). В июне цифры практически те же: 21 против 62% (разница минус 41%).

Причины падения

Почему оценки деятельности Зеленского ушли в минус, можно только догадываться (респондентам опроса КМИС такой вопрос не задавался). Пищу для догадок дают результаты другого соцопроса - их обнародовал 30 июня Центр Разумкова.

В сравнении с аналогичным предыдущим опросом Центра Разумкова, проведенным в конце апреля, эти результаты говорят о резком падении доверия к Зеленскому за последние два месяца. В апреле соотношение тех, кто доверяет Зеленскому и не доверяет ему, составило 57 против 36,8% (разница плюс 20,2%). А в июне оно радикально ухудшилось до 41 против 50,9% (разница минус 9,9%).

Соответственно упал рейтинг Зеленского. Доля тех, кто сейчас проголосовал бы за Зеленского на президентских выборах, снизилась с 45,1% в апреле до 34,6% в июне (среди тех, кто намерен принять участие в выборах и определился, за кого будет голосовать). То есть произошло падение сразу на 10,5 процентных пункта. Также резко упал рейтинг партии «Слуга народа». Доля тех, кто сейчас проголосовал бы за эту партию на парламентских выборах, сократилась с 41,5% в апреле до 30,3% в июне (опять же, среди тех, кто намерен принять участие в выборах и определился, за какую партию будет голосовать). То есть произошло падение сразу на 11,2 процентных пункта.

Данные этого соцопроса полезны в том плане, что они позволяют выяснить, к кому же ушли разочарованные избиратели Зеленского и его партии. За те же два месяца, с апреля по июнь, наиболее заметно вырос президентский рейтинг сопредседателя фракции ОПЗЖ Юрия Бойко: с 10,8 до 20% (на 9,2%). При этом парламентский рейтинг самой ОПЗЖ вырос с 14,2 до 21,8% (на 7,6%).

Фактически Бойко застолбил за собой позицию главного конкурента Зеленского. Все остальные политики остались далеко позади. Так, у Петра Порошенко рейтинг за последние два месяца вырос несильно - с 12,8 до 16,1% (на 3,3%), у Юлии Тимошенко - с 5,4 до 7,7% (на 2,3%). Также и ОПЗЖ застолбила за собой позицию главной конкурентки «Слуги народа», оставив далеко позади другие партии. Рейтинг «Евросолидарности» Порошенко вырос с 13,9 до 15,7% (на 1,8%), а «Батькивщины» Тимошенко - с 7 до 8,5% (на 1,5%). Все эти изменения сравнимы со статистической погрешностью, поэтому утверждать о каких-то устойчивых тенденциях к росту у рейтингов Порошенко, Тимошенко и их партий нет оснований.

Итак, можно уверенно говорить только о том, что в последнее время от Зеленского и его партии избиратели уходят прежде всего к Бойко и ОПЗЖ. Это так называемый "бело-голубой" электорат - те, кто в 2004-2012 гг. голосовал за Януковича и Партию регионов, ну и воспитанное ими молодое поколение.

Чего ждать от Банковой

Известно, что Зеленский очень переживает насчет своего рейтинга. Поэтому можно не сомневаться в том, что на Банковой будут искать какие-то спасительные шаги, которые позволили бы обратить вспять или хотя бы остановить нынешние тенденции.

Прежде всего можно ждать от Зеленского и его партии более активной конкуренции за "бело-голубой" электорат. То есть Зеленский и "слуги народа" будут стараться показать себя даже более отъявленными "регионалами", чем Бойко и ОПЗЖ.

Такое движение будет демонстрироваться сразу по нескольким направлениям. В частности, можно ждать откровенно пророссийских шагов и выполнения различных требований Кремля. Подаваться это будет под тем соусом, что это приблизит мир на Донбассе и снизит вероятность большой войны с Россией (на самом деле нет: малые уступки лишь раздразнят аппетит Путина).

Одна из наиболее вероятных первоочередных жертв - закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Тем более что опрос КМИС уже дает оправдание типа "народ этого хочет". Респондентам был задан вопрос о том, на каком языке - украинском и/или русском - должно быть меню в столовых, закусочных, кафе и ресторанах. Первое место с результатом 40% занял вариант "на украинском и русском языках на всей территории страны" (40%), второе месте (27%) получил вариант "обязательно на украинском языке и дополнительно на русском языке, где большинство населения этого желает". И лишь третье место (25%) досталось варианту "только на украинском языке на всей территории страны". При желании эти результаты могут быть использованы как аргумент в пользу официального двуязычия по всей стране или, как минимум, в большинстве регионов. И очень похоже на то, что у "слуг народа" такое зудящее желание вскоре проявится.

Также можно ждать специфических экономических решений. Опрос КМИС прямо указывает на еще одну возможную жертву - сотрудничество с МВФ. В апреле 46% респондентов считали, что сейчас лучше не сотрудничать с МВФ и не получать новых кредитов. В июне их доля выросла до 61%. В то же время доля сторонников продолжения сотрудничества с МВФ упала с 32 до 24%. Поэтому будет неудивительно, если Банковая решит не обременять себя больше выполнением обязательств перед МВФ и представит это избирателям как свою великую победу.

Наверное, Зе-власть захочет продемонстрировать и шаги, направленные на повышение зарплат и пенсий, рост экономики и т.п. Этой заботой будет легко обосновать, например, серьезное увеличение объемов торговли с Россией. Что, в свою очередь, тоже может быть восторженно воспринято бывшим электоратом Януковича.

Асимметричные удары по Порошенко

Конечно, Банковая должна опасаться того, что от Зеленского будет уходить более-менее патриотический электорат. На первый взгляд, это должно побуждать Зеленского проводить более взвешенную политику, грубо говоря, посередине между Бойко и Порошенко.

Однако на самом деле это не обязательно. Еще со времен президентской кампании Зеленский использует асимметричную тактику. Он мягко конкурирует с Бойко, переманивая пророссийский электорат. И в тоже время максимально жестко бьет по Порошенко, стараясь оттолкнуть от него проукраинских избирателей.

Если бы Зеленский говорил одновременно противоположные вещи - одни, приятные слуху пророссийского электората, и другие, рассчитанные на патриотов, то это вызвало бы недоумение и отторжение и там, и там. Вместо этого он старается задобрить пророссийский электорат, а у патриотов старается вызвать ненависть к Порошенко. То есть одних он покупает обещанием скорого мира с Россией и вдобавок обещанием скорой посадки Порошенко, а других - просто обещанием скорой посадки Порошенко.

Поэтому можно ожидать, что Банковая постарается показать максимальный результат также и в этом направлении. Что, кстати, вполне будет согласовываться с планами отказаться от западных кредитов. Дескать, Запад нам теперь не указ, кого хотим, того и садим в свое удовольствие.

Опрос КМИС тоже располагает к такой тактике. Респондентам были предложены две версии того, чем является расследование уголовных дел против Порошенко. 51% выбрали вариант, что это наказание пятому президенту за нарушение закона и борьба за справедливость; 30% - что это политическое преследование пятого президента нынешней властью (остальные 19% затруднились ответить).30% - это, конечно, меньше, чем 51%, но все же, на взгляд Банковой, слишком много. Поэтому она будет стараться максимально дискредитировать версию о политических преследованиях и в то же время сделать максимально убедительной версию о возмездии за злоупотребления. Это заставляет Зе-власть более тщательно подойти к выбору уголовного производства, наиболее подходящего для пиар-кампании против Порошенко и "Евросолидарности". Иными словами, задача теперь не просто посадить Порошенко, а так посадить, чтобы это дало максимальный выигрыш рейтингу Зеленского и "слуг народа".

В этой связи можно отметить еще один, пока гипотетический, но довольно вероятный вариант асимметрии. Сейчас идут разговоры о переносе местных выборов (по Конституции они должны состояться 25 октября 2020 г.) на более поздний срок (на весну-2021) под предлогом борьбы с коронавирусом. Так вот, эпидемиологическая ситуация как раз благоприятствует тому, чтобы перенести местные выборы не по всей Украине, а только в столице, Киевской, Винницкой и всех более западных областях. То есть как раз там, где неплохие шансы имеет "Евросолидарность".

И тогда сначала "слуги народа" разнообразными способами удовлетворят пророссийский электорат и тех избирателей, которым "какая разница", в южных, восточных и северо-восточных областях, игнорируя протесты "Евросолидарности". А затем переключатся на обработку киевлян и жителей западных областей. И постараются к тому времени обеспечить Порошенко обвинительный приговор.