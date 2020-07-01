Путин готовится к войне: Почему стоит готовиться к новому нападению России

Руслан Рудомський / Depo.ua

Все больше фактов указывают на то, что Россия готовит обострение войны на Донбассе, если ее требования не будут выполнены действующей украинской властью.

Украина всегда находится под постоянной угрозой полномасштабного нападения со стороны России, однако бывают периоды, когда его вероятность резко возрастает.

Мы уже писали, как Россия строит новый военный полигон у границы Украины. Этот полигон общей площадью более 50 кв. км прямо сейчас возводится в Воронежской области для Висленской мотострелковой дивизии общевойсковой армии Западного военного округа и официально предназначается для проведения занятий по боевой и специальной подготовке.

Известно, что полигон будет насчитывать более ста новых объектов инфраструктуры, включая танкодромы, автодромы, вододромы, войсковое стрельбище, тактические поля и учебные места для выполнения учебных и контрольных стрельб танковых, артиллерийских и мотострелковых подразделений, упражнений по преодолению водных преград, полос препятствий.

То есть на полигоне будет все необходимое, чтобы держать целую дивизию в постоянной боевой готовности близ украинской границы.

Однако последние данные Главного управления разведки (ГУР) свидетельствуют, что не только строительством полигонов занимаются сейчас на России. По словам представителя ГУР Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, согласно подтвержденным разведданным, сейчас в вооруженных силах РФ проводятся активные мероприятия оперативной и боевой подготовки.

Он отметил, что в этом году на России запланированы стратегические учения "Кавказ-2020", активная фаза которых пройдет в конце сентября: будет привлечено много полигонов, в том числе в оккупированном Крыму и Южном военном округе, с сосредоточением большого количества вооружения и военной техники.

При этом, начиная уже с июля-августа, будут проводиться отдельные специальные учения подразделений родов войск ВС РФ, где они будут отрабатывать различные тактические эпизоды: наступательные, преодоление водных преград, усиление, мобилизационные мероприятия, а также взаимодействие между военным руководством и местной властью.

"Как показывает опыт, именно в этот период создаваемые группировки войск являются наиболее опасными - они могут быстро перейти от обучения к непосредственному применению. Многие эксперты склоняются к тому, что это может произойти", - предупреждает Скибицкий.

Солидарен с ним и заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар. Комментируя учения "Кавказ-2020", которые осенью планируют провести вооруженные силы РФ, Боднар отметил, что значительное количество военных экспертов и аналитиков разделяют мнение о возможности военного наступления России.

По его словам, во-первых, наблюдается рост военных мощностей на восточной границе Украины, а во-вторых - значительное усиление военных группировок российских войск во временно оккупированном Крыму.

"Довольно часто приводятся в повышенную боевую готовность российские оккупационные силы на территории оккупированного Донбасса. Любые учения могут достаточно быстро перейти в активную фазу боевых действий, поэтому риск однозначно растет, и, конечно, военные это видят", - констатировал Боднар.

Он видит задачи МИД в том, чтобы донести информацию о реальности такой опасности международному сообществу, в частности ООН, ОБСЕ и на двустороннем уровне. Также на дипломатическом уровне имеют место активные публичные коммуникации, цель которых показать, что Россия не отказывается от своей агрессивной политики.

Заместитель министра вполне резонно отметил, что заставить Россию отступить могут разные факторы, в том числе и внутренняя нестабильность в стране - например, в связи с голосованием о внесении изменений в конституцию РФ и недовольством результатами. Но об этом в другой раз.

"В НАТО также понимают, насколько реальным является использование военного потенциала России против Украины, причем его активизация возможна как раз в ближайшей перспективе. Поэтому нам нужно ментально быть готовыми к тому, что Россия не остановится перед использованием вооруженных сил для достижения своих политических или экономических целей", - отметил Боднар.

Стоит добавить, что тревога Минобороны и МИД небезосновательная, ведь в военных учениях "Кавказ-2020" ожидается задействование минимум 100 - 120 тыс. военнослужащих, 3 тыс. боевых бронированных машин (из них не менее 500 танков), 300 самолетов, 250 вертолетов, 50 кораблей и пяти подводных лодок.

На опасность также указывает попытка России обмануть мировое сообщество. Ведь согласно заявлениям российского военного руководства, нынешние учения "Кавказ" планируются в глубине территории страны на полигонах "Прудбой", "Капустин Яр", "Ашулук".

В то же время анализ подготовки к ученям указывает, что эти заявления носят больше пропагандистский характер с целью отвлечь внимание и формализовать для российской пропаганды якобы отсутствие российских войск близ украинской границы.

Украинская же военная разведка все эти вопросы отслеживает в режиме реального времени, и уже есть информация, что отдельные эпизоды учений будут отработаны в приграничных с Украиной районах России, в частности на полигонах "Кадамовский", "Кузьминский", а также в оккупированном Крыму.

Вероятно, что показательная фаза стратегических командно-штабных учений будет проведена в форме нескольких двусторонних тренировок на Донском, Крымском, а также Владикавказском операционных направлениях. В акватории Черного моря возможно проведение межфлотских учений.

Казалось бы: если бы Россия не собиралась угрожать суверенной соседней стране и не готовилась к чему-то коварному, то зачем ей скрывать истинное место проведения своих военных учений?

Параллельно с этим мы можем наблюдать, как в подконтрольной пророссийским силам части информационного пространства Украины в последнее время разгоняются уже подзабытые месседжи о притеснениях русского языка и культуры в Украине и о том, как много людей (в соответствии с заказными соцопросами) в связи с этим страдают.

Все это наталкивает на мысль, что либо российское военное вторжение все-таки состоится (Путину перед переизбранием традиционно нужна маленькая победоносная война), либо основная цель всего этого бряцания оружием возле нашей границы заключается в запугивании украинской власти (а Зеленский уже успел продемонстрировать, что на него можно результативно давить) и навязывании на всех уровнях мысли о безальтернативности выполнения российских требований в отношении оккупированных территорий с намеком на способность Кремля отстаивать свои интересы с использованием силы, если придется.