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Новые «Корнеты» на Донбассе. Чего ждать от российских учений «Кавказ-2020»
08:47 30.06.2020 |
В рамках подготовки к учениям российские генералы собирают крупную наступательную группировку на полигонах Кадамовский и Кузьминский в Ростовской области.
Боевые действия на Донбассе понемногу разворачиваются из позиционной в активную фазу. Оккупационные корпусауже не стесняясь применяют запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, а также минометы калибра 120 мм, причем практически на всех участках фронта.
Мало того, прошедшая неделя в очередной раз прошла под знаком применения противником противотанковых управляемых ракет. И если в прифронтовой полосе вражеским расчетам не удалось подловить ни одной машины ВСУ, то объектам инфраструктуры досталось что называется по полной программе.
Особенно активно противник действовал на мариупольском направлении. Только за пару дней под удар попали населенный пункт Бердянское (тут ракета взорвалась неподалеку от местной амбулатории, к счастью, никто из местных жителей не пострадал) и опорный пункт ОТГ "Восток" неподалеку от Широкино (тут 152-мм ракета попала в верхнюю часть мачты со стационарной наблюдательной камерой СММ ОБСЕ и вывела из строя оборудование).
По последнему случаю ОБСЕ традиционно выдала очередную "глубокую обеспокоенность", предположив, что это может быть целенаправленная недружественная акция. К слову, 2 июня была уничтожена аналогичная камера СММ в районе Петровского (район разведения войск №2).
Стоит отметить, что в обоих случаях, которые попали в СМИ (на самом деле их гораздо больше), противником использовался комплекс "Корнет" (о чем свидетельствуют остатки ракет), который ранее на вооружении оккупационных корпусов замечен не был.
То есть либо на фронте "работают" российские расчеты (а в некоторых случаях военные твердо уверены в этом, так как их подготовка весьма высока), либо российские кураторы дали старт перевооружению корпусов. В последнем случае это довольно сильно осложнит ситуацию на фронте и теоретически может привести к увеличению количества потерь среди личного состава, так как у новых "Корнетов", кроме ракет с фугасной боевой частью, есть и ракеты с тандемно-кумулятивной. Ее эффективность, особенно при стрельбе по легкобронированным и небронированным целям, выше в несколько раз.
К сожалению, прошедшая неделя не обошлась без потерь в личном составе нашей группировки, воюющей на Донбассе. 27 июня погиб боец 53-й бригады, ветеран батальона "Айдар" с 2014 г. Иван Дедюх. В официальном сообщении пресс-центра штаба ООС указывается, что недалеко от села Староигнатьевка Бойковского района Донецкой области подорвались на "неизвестном боеприпасе" двое военнослужащих, один из которых погиб из-за многочисленных осколочных ранений.
Дедюх стал четвертой потерей ВСУ на Донбассе за июнь: 13-го числа в результате минометного огня противника в районе Попасной погиб прапорщик Леонид Добрянский (30-я мехбригада им. Константина Острожского), 17-го - в районе Шумы (горловское направление) снайпером был убит боец 503-го отдельного батальона морской пехоты старший матрос Илья Струк. Также снайпером был застрелен 18 июня в районе Авдеевки солдат Богдан Коваленко (54-я мехбригада имени гетмана Ивана Мазепы).
В целом же ситуация на фронте стабильно тяжелая, с тенденцией к ухудшению. Скорее всего, так будет продолжаться как минимум до проведения масштабных учений "Кавказ-2020" (конец августа - начало сентября). В рамках подготовки к этим учениям российские генералы собирают крупную наступательную группировку на полигонах Кадамовский и Кузьминский в Ростовской области, а также в оккупированном Крыму.
Стоит напомнить, что именно подобные масштабные учения были предвестником вторжения в Грузию в августе 2008 г. и масштабного вторжения в Украину в июле - августе 2014 года.
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