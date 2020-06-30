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АНАЛИТИКА

Гнилой парад и пропускной ад. Можно ли сбежать из ОРДЛО-мышеловки

08:14 30.06.2020 |

Политика

 Олег ПОЛИЩУК / Деловая столица

В самый разгар победобесия массовое скопление людей наблюдалось не только и не столько в центре Донецка, сколько на околицах города в сторону линии соприкосновения с подконтрольными Украине районами Донетчины.

То, к чему так готовились оккупанты и их донбасские коллаборанты, свершилось - 24 июня на улицах городов ОРДЛО состоялась-таки кульминация победобесия, перенесенного с 9 мая из-за нынешней пандемии коронавируса. И это притом что статистика COVID-19 за последние полтора месяца отнюдь не улучшилась, а явно ухудшилась: даже по официальным данным "минздравов республик", количество заражений на оккупированной части Донетчины перевалило отметку в тысячу человек, а на захваченных Россией территориях Луганщины - в полтысячи. Впрочем, знающие люди, оценивая нынешние масштабы эпидемии коронавируса в ОРДЛО, умножают эти цифры минимум втрое, а то и в десять раз.

Само собой, зрители парадов в центре Донецка и Луганска выстроились преимущественно без масок и, не соблюдая социальную дистанцию, что определенно аукнется уже в ближайшем будущем - особенно участвующим в этом победобесном припадке пенсионерам, которых, как известно, относят к основной группе COVID-риска. Хотя нынче в сравнении с предыдущими парадными развлечениями в ОРДЛО посмотреть на марширующих "ихтамнетов" и запрещенную "Минском" боевую технику оккупационных армейских корпусов собралось не так уж и много народу. Как подсчитала в своем отчете Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, в Донецке на военном параде присутствовали порядка 5 тыс. зрителей и около 1 тыс. боевиков, а Луганске - та же тысяча марширующих оккупантов плюс не более 3 тыс. организованно подвезенных зевак.

Одним словом, нынешнее парадобесие оказалось гнилым во всех смыслах слова - и как разносчик заразы, и с точки зрения никудышной сугубо пропагандистской его организации. Не спас даже "праздничный салют", а скорее лишь усугубил впечатление, потому что салютовали на этот раз в том же донецком парке Щербакова из крупнокалиберных боевых 122-миллиметровых гаубиц так, что перепугали страшным грохотом жителей всей округи. Кстати, последний раз в Донецке подобный крупнокалиберный салют был как раз 75 лет назад - в 1945 г. И стоило все это победобесное действо не менее 20 млн руб., правда, треть из этой суммы, по упорным слухам, ловко прикарманил лично главарь российской оккупационной администрации в ОРДО Пушилин.

Пропускной ад

24 июня, в самый разгар победобесия, массовое скопление людей наблюдалось не только и не столько в центре Донецка, сколько на околицах города в сторону линии соприкосновения с подконтрольными Украине районами Донетчины. Речь идет о блокпосте боевиков в Еленовке, откуда еще шесть километров - и ты на украинском КПВВ "Новотроицкое". Так вот в Еленовке, где пункт пропуска оккупанты с такой помпой открыли 22 июня, с раннего утра создавалось серьезное столпотворение.

А все потому, что полностью провалился расчет российских пропагандистов на неспособность Украины оперативно открыть это направление (напомним, еще две недели назад Киев открыл КПВВ "Марьинка", на котором все это время живут в палатках два десятка людей, которым срочно понадобилось в ОРДО, но оккупационные "власти" никого не впускают). Зато со своей стороны нормальную работу блокпоста донецкие полицаи так и не удосужились наладить, несмотря на соответствующий "спрос". Поначалу пытались оправдаться тем, что, мол, помешала гроза, а потом и вовсе ничего не стали объяснять.

Таким образом, получился сущий ад, сопровождающийся длиннющими очередями из людей, ночующих на еленовских лавочках и в подворотнях, сотнями авто с пассажирами, жаждущими вырваться из оккупации, а также постоянными приездами "скорых", чтобы откачать простоявших на солнцепеке стариков и инвалидов. При этом всю уходящую неделю ситуация на пункте пропуска в оккупированной Еленовке в лучшую сторону нисколько не менялась: в день оккупанты выпускали из ОРДО максимум 70 машин, а сотню пеших счастливчиков заставляли идти все 6 км серой зоны на своих двоих. В итоге из-за всего этого, к примеру, не смогли пересечь линию разграничения 89% от всех желающих из оккупированных районов Донецкой области принять участие в первой сессии ВНО 25 июня.

Если же говорить о тех, кому нужно было заехать в ОРДО, то они после проверки по спискам "штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции" сразу же из Еленовки отправлялись в одну из больниц "минздрава ДНР" на двухнедельную обсервацию. Там их поселяли в палаты на шесть-восемь пациентов с туалетом в коридоре и без горячей воды плюс ко всему заставляя самим оплачивать тесты на коронавирус по цене в 1,5 тыс. руб. В результате 26 июня на КПВВ "Новотроицкое" еще за два часа до закрытия произошло никогда ранее невиданное - пройти либо проехать в сторону оккупированной территории желающих вовсе не оказалось.

Из мышеловки и обратно

То есть мышеловка в форме нынешних ОРДЛО остается, по сути, захлопнутой, правда, есть до 1 июля единственный способ вырваться из нее хотя бы на полдня в соседнюю Ростовскую область - для голосования на путинском референдуме. Но для этого необходим, во-первых, российский паспорт, а во-вторых, служба в местных оккупационных администрациях, которые организовывают для своих чинуш бесплатный подвоз на участки.

Для этого тот же Пушилин даже издал специальный "указ", разрешающий всем "госслужащим" выезжать за пределы "республики", но только, чтобы поучаствовать в референдуме по обнулению Путина (до 26 июня "в связи с карантинными мероприятиями" действовал такой запрет). Понятно, что топ-коллаборанты едут на участки в своих комфортных лимузинах, давно отжатых у всяческих местных "укропов" с "правосеками". Рядовые же клерки и секретарши рады халявной поездке за дефицитными продуктами даже на "пазике".

А вот остальные из "проявляющих волеизъявление" на плебисците по поправкам в конституцию РФ в ростовском Донецке, Новошахтинске, Таганроге или вообще в каком-нибудь селе Авило-Успенка Матвеево-Курганского района должны оплатить автобус в две стороны из собственного кармана, что стоит в среднем 1 тыс. руб. только на билет. И тут будь ты хоть на всю голову ватник - льготы не действуют. Впрочем, по возвращению в родные ОРДЛО-пенаты их ждет не попадание в обсерватор полутюремного типа, а, о чудо, самоизоляция дома на две недели, где можно вдоволь насладиться привезенными из Ростовской области деликатесами и просмотром любимых пропагандистских телеканалов.
 

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