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Ермак против Трофимова и Сытник против всех. Зачем публично утопили губернатора Кировоградщины
18:03 26.06.2020 |
Кабмин согласовал увольнение, а НАБУ задержало первого «зеленого» взяточника-губернатора, которым оказался глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь, и в этой истории много подводных камней.
Все началось вчера на заседании Кабмина, который тихо-мирно согласовал увольнение Андрея Балоня без видимых причин и объяснений. Ключевые социально-экономические показатели в области были лучше, чем во многих других регионах, особых провалов в противодействии пандемии тоже не наблюдалось. Разве что падал рейтинг партии власти, ну так это сейчас повсеместное явление.
Еще в обед Балонь по телефону сказал журналистке "Суспільного", что, мол, ничего не знает о собственном увольнении, а через пару часов появился официальный релиз НАБУ, в котором говорилось, что руководитель одной из областных государственных администраций и чиновник этой же ОГА были задержаны НАБУ на взятке, - правда, без указания фамилий.
"Как установило следствие, чиновники в сговоре предложили руководителю регионального отделения Госпотребслужбы предоставить им неправомерную выгоду в 1,8 млн грн в обмен на непрепятствование в его деятельности. По условиям "предложения", средства должны были передаваться траншами. Первый транш в 100 тыс. грн чиновники ОГА получили в июне 2020 г., что зафиксировано в материалах следствия. Во время передачи второго - в 250 тыс. грн - пойманы с поличным", - заявили в НАБУ.
Позже стало известно, что НАБУ и СБУ в Кропивницком совместно задержали посредника - руководителя патронатной службы ОГА Сергея Шевченко, параллельно подчиненные Артема Сытника в столице задержали самого Балоня.
Напомним, Балоня назначили главой Кировоградской ОГА в ноябре 2019 г. - первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов, ответственный за региональную политику, представил его работникам ОГА. Характеризуя нового руководителя области, Трофимов отметил, что это очень "профессиональный эффективный человек, который еще имеет и характер, и следственный опыт. Это навыки, которые нам нужны".
Можно предположить, что оглушительное падение очередного ставленника Трофимова является отголоском подковерной войны между ним и руководителем ОП Андреем Ермаком. Благодаря истории с обвинением во взяточничестве Ермак получил возможность в очередной раз указать Владимиру Зеленскому на то, что региональной политикой занимается не очень квалифицированный член Зе-команды, не умеющий отличить взяточника от честного человека. А участие в операции сотрудников СБУ может говорить о том, что в противостоянии между Ермаком и Трофимовым глава спецслужбы решил сыграть на стороне первого.
Не стоит забывать и том, что с приходом в Офис президента Михаила Подоляка стали упорно ходить разговоры о том, что именно его Ермак видит на должности, занимаемой Трофимовым. То есть у руководителя офиса Зеленского уже подготовлена конкретная замена излишне самостоятельному заму, осталось склонить президента к нужному кадровому решению.
С другой стороны, задержание Балоня в виде очередной спеоперации НАБУ выглядит как иллюстрация отчаянного желания директора Бюро Сытника любым способом удержаться на должности. Хотя поправить огромный уровень недоверия украинцев к своей персоне очередным громким задержанием вряд ли получится. При этом чрезвычайно двусмысленно выглядит заявление близкого к Сытнику всем известного "тайного агента" НАБУ Евгения Шевченко, который заявил о том, что Балоня назначили на должность по личной просьбе Зеленского. При желании здесь можно увидеть попытку шантажа президента. Впрочем, это может быть и не согласованное с Сытником заявление Шевченко лично от себя, за что он уже получил нагоняй от шефа.
Примечательно, что, реагируя на задержание Балоня, Трофимов написал пост в "Телеграме", заявив: "У нас нет любимчиков или избранных. Все равны перед законом. Исключений не будет. Так что лучше даже не пытаться играть в такие игры за спиной Президента".
Текст, опять же, можно прочесть по разному, особенно "игры за спиной президента".
До выборов все ближе, скандалов все больше, и Зеленскому, по идее, надо что-то с этим делать. Но что? И кому поручить?..
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