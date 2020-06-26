Взятка экс-главе Кировоградской ОГА: Почему из-за задержания Балоня следует нервничать Зеленскому

Микола Горський / Depo.ua

События на Кропивнитчине накануне развивались молниеносно: днем Правительство согласовало отставку главы области, а вечером стало известно о "взятии" его на взятке.

В четверг, 25 июня, до сих пор не декоммунизированная Кировоградская область неожиданно осталась без главы: Кабинет министров на своем заседании согласовал отставку главы Кропивнитчины Андрея Балоня. Отметим, что с должности Балонь попросился сам.

Как написал журналист Юрий Бутусов, решение было быстрым. "На повестке дня заседания правительства во вторник вопрос освобождения Балоня не ставили, решение "спустили" без обсуждения", - написал он. А уже вечером появилось сообщение НАБУ и СБУ о "задокументировании председателя одной из областных госадминистраций и должностного лица этой же ОГА на вымогательстве денег у руководителей некоторых контролирующих структур региона".

Несколько СМИ со ссылкой на свои источники, а также уже упомянутый Бутусов сообщили, что речь идет именно про экс-главу Кропивнитчины Андрея Балоня и одного из его заместителей. В пользу причастности Балоня к событию свидетельствуют обыски, которые, по сообщениям местных СМИ, произошли в доме, который арендует семья экс-главы. Председатель Центральноукраинского антикоррупционного офиса Андрей Лаврусь сообщает в своем Телеграм-канале, что вторым взятым следователями является начальник патронатной службы Сергей Шевченко.

Судя по развитию событий, работа следователей началась сразу после увольнения Балоня с должности. Согласно официальным сообщениям, чиновники предложили руководителю "регионального отделения одного из органов государственной власти в области (по неофициальным источникам - госпотребслужбы) предоставить им взятки в 1,8 млн грн в обмен на покой, то есть "несовершение препятствий в его деятельности". Средства должны были передаваться траншами. Первый - в 100 тыс. грн - чиновники недавно получили, во время второго - уже в 250 тыс. грн - их и "накрыли". Обоих задержали по статье 208 УПК Украины. Продолжаются следственные действия.

До назначения главой Кропивнитчины Балонь успел побыть заместителем председателя Херсонской ОГА, а туда пришел из следственных органов Львовщины, Франковщины, Житомирщины. Кировоградскую ОГА возглавил в начале ноября 2019 года, кандидатуру согласовали по личной просьбе президента Зеленского. На официальной церемонии присутствовал заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов, выдвиженцем которого якобы и был Балонь, и очень нахваливал нового председателя, мол, это очень профессиональный и эффективный человек, который имеет характер и следственный опыт". Похоже, не все навыки были объявлены вслух.

Это - видимая, фактологическая часть. Но есть и другая. Дело в том, что губернаторов в Украине не сажают. Дела, подобные кропивницкой взятке, обычно спускались на тормозах, заминались, фигурантов снимали по-тихому. Балонь, конечно же, тоже не сидит, по крайней мере пока что, но его снятие произошло громко. Это первое, что привлекает внимание.

Второе - Балонь - человек, за которого просил Зеленский, поэтому его задержание бьет по репутации президента. Поэтому таким образом НАБУ может намекать президенту, что у них есть компромат, или они могут достать и других его людей.

Интересным является и то, кто именно сообщил про взятки и объявил фамилию: это известный уже многим "тайный агент НАБУ" Евгений Шевченко. Именно он передавал взятки Артему Сытнику в недавнем деле о $6 млн за закрытие уголовного производства в отношении экс-министра экологии Николая Злочевского. Этот же "агент" Шевченко "на добровольных началах" участвовал в проведении негласных следственных действий о завладении газом и средствами "Укрзализныци" компаниями братьев Дубневичей. Это тот же Шевченко, который "засветился" и в так называемом деле О - про поставки запчастей на заводы "Укроборонпрома", которое "потопило" предыдущего президента Петра Порошенко. Это тот Шевченко, который, по словам Холодницкого, имеет доступ ко всем помещениям НАБУ. Это уже, можно сказать, специализация - именно он появляется тогда, когда НАБУ надо показать, какие они классные ребята.

Правда, все больше скаладывается впечатление, что главный и едва ли не единственный их инструмент - это провокация взятки. Возьмут - отлично, будет о чем отчитаться. Не "поведутся" - что ж, не получилось, в другой раз. Такой подход к работе - сложной интеллектуальной работн - вряд ли можно назвать структурированным и эффективным: все сводится к чисто механическим поискам того, кто "клюнет". Возникает вопрос, есть ли в этой структуре вообще аналитическая служба, которая бы работала с цифрами и отчетами, чтобы доказывать и разоблачать коррупцию.

На данный можно констатировать, что ситуация перед возможными местными выборами становится все интереснее: стороны хаотично обмениваются ударами, пипл, отрываясь от летней жары, "хавает информационную жвачку". А Кропивнитчина ждет нового главу области. По неофициальным данным, которые подтверждены источниками Depo.ua, им может стать "зеленый" нардеп Богдан Торохтий. Который стал объектом пристального внимания СМИ после того, как 15 января 2020 года на сессионном заседании Верховной Рады обсуждал с риэлтором Андреем Ципарским приобретение недвижимости в Кропивницкому по цене в 2,3 миллиона долларов, а еще просил городского главу Киева Виталия Кличко выделить восемь квартир для своих помощников-консультантов.