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«Баба да». Почему темники Банковой не научат «слуг народа» врать про «корабельные сосны»
16:47 25.06.2020 |
Скандалы в Зе-власти настолько участились, что украинцы уже не успевают на них реагировать. А попытки Банковой нивелировать эти скандалы имеют обратный эффект.
Поддержка народом Зе-власти сейчас не просто падает. Процесс перешел в ту стадию, когда народ над властью потешается. И это значит, что осталось всего полшага до того, как он начнет ее ненавидеть.
Подоляк и темники
Банковая к этому подготовилась своеобразно. В начале апреля разные источники сообщили, что у руководителя президентского офиса Андрея Ермака появился новый советник - политтехнолог Михаил Подоляк. Который даже получил на Банковой собственный кабинет. По признанию Подоляка, его пригласили в качестве "антикризисного менеджера" в информационной политике. "Изучаю кризисы, которые есть, и как из них выходить", - пояснил он.
Если бы Зе-власть сохраняла какое-то подобие единства, то мы могли бы только гадать, какие же выходы из информационных кризисов придумывает Подоляк. Но Зе-власть крошится и сыплется, поэтому тайное быстро стало явным.
За последние несколько дней разные добрые люди обнародовали уже два темника, направленные с Банковой лояльным медиа и "слугам народа". Многие, наверное, уже подзабыли, что такое темники, так мы напомним. Во времена Леонида Кучмы сочным словом "темники", объединяющем в себе два смысла ("тема" и "темный"), называли инструкции, что нужно и что нельзя говорить на те или иные темы. Тогда до смеха приелась и потому стала знаменитой фраза "Тема важная и актуальная".
Так вот, при Кучме власть была гораздо более крепкой и монолитной, чем сейчас. Но и тогда время от времени темники с Банковой попадали в руки независимых журналистов и подвергались нещадному осмеянию. А сейчас - тем более. И если на Банковой этого не ожидали - что же, это лишнее свидетельство уровня адекватности людей, которые сейчас там сидят.
"Корабельная сосна" и другие мемы
Первый темник, гуляющий по соцсетям, называется "Месседж-бокс для комментирования интервью А.Ермака, а также актуальных событий (от 18.06)". К тему мы вернемся чуть позже, но сначала пролистаем второй - "Месседж-бокс для комментирования скандала вокруг обсуждения Д.Арахамией и А.Корниенко коллеги И.Аллахвердиевой во время пресс-брифинга в Николаеве".
Речь идет о скандале, случившемся 23 июня и породившем множество мемов: "корабельная сосна", "баба рабочая", "выкурит все айкосы", "баба да". Последние два мема - из фразы, которую Корниенко сказал Арахамии: "Ну ты к президенту ее заведешь, ты увидишь. Он подпрыгнет, выкурит все айкосы. Скажет: "Баба да. Баба да".
Авторы темника очень сокрушаются из-за того, что "глава партии "Слуга народа" А.Корниенко и лидер президентской фракции в парламенте Д.Арахамия обсуждали коллегу по фракции И.Аллахвердиеву, ее параметры и качества, как лица женского пола, с использованием обсценной и сексистской лексики. Негативным фактором является заочное упоминание в беседе Президента Украины В.Зеленского, как "потенциального соучастника подобных дискуссий".
Четыре стадии отрицания
И какие же выходы из этого зашквара предлагаются спикерам партии "Слуга народа" и лояльным экспертам? В темнике этих выходов четыре (в последовательном порядке): игнорирование, ложь, обвинение народа, плоский юмор.
Сначала, говорится в темнике, "общей рекомендацией для всех спикеров является игнорирование данного информационного повода, дабы избежать второго дыхания". Скандал с Аллахвердиевой является "темой одного вечера", к которому применимо общее "правило 24 часов". Примечание. "Правило 24 часов" - классическая политическая технология, выведенная М.Подоляком в 2005 году, заключающаяся в том, что если объект информационной атаки игнорирует событие в течение 24 часов, медиа-атака лишается подпитки и теряет информационный вес..."
Это "правило Подоляка" не продержалось не то что 24 часа, а и пару часов. Ибо соцсети уже не просто обсуждали скандал с Аллахвердиевой. Они смаковали подробности о том, что "корабельная сосна" - это на сленге моряков вовсе не вид древесины, а специфическая обслуга на круизных лайнерах.
На случай, если игнорирование не поможет, темник предлагал второй выход - "указать на заказную природу появления данного скандала". В качестве аргументации темник выдвинул очень далекие от истины тезисы о том, что "опубликованное видео имеет признаки монтажа" и "целью вброса данной "сенсации" являлась попытка дестабилизировать команду президента и ее лидеров". Хотя на самом деле видео появилось в результате прямой трансляции с брифинга, где Корниенко и Арахамия, приступив к теме Аллахвердиевой, забыли выключить звук.
На случай, если и ложь не поможет тоже, темник предложил третий вариант. "Категорически важно избегать оправдательного и извинительного тона", - предупредил темник и потому посоветовал обвинять народ в том, что у него такие "слуги". "Слуга народа", пишет темник, "это народная партия, являющаяся срезом и зеркалом нашего общества". Так что заводить "корабельную сосну" к президенту, чтобы тот "подпрыгнул и выкурил все айкосы", - это, если верить темнику, просто народная традиция такая, которой "слуги" Корниенко и Арахамия всего лишь покорно следуют.
Кстати, некоторые "слуги", выступая на телеканалах, успели повторить именно этот тезис, дословно, что, дескать, "Слуга народа" партия народная, потому и лексика у нее обсценная. И это было лучшим доказательством того, что данный темник - совершенно реальный документ. (К слову, Корниенко в первых своих оправданиях активно использовал второй выход из темника, пока кто-то ему не объяснил, что смонтировать стрим - задача, мягко говоря, сложная.)
Впрочем, чутье подсказало авторам темника, что эта версия тоже вызовет хохот в народе. Поэтому они предложили партийным спикерам еще и четвертый, последний выход: заняться плоским юмором. Буквально, в темнике так и написано: "В конечном итоге рекомендуется переводить тему в плоскость юмора".
Судя по всему, авторы темника имеют даже не одно, а два предубеждения против неплоского юмора. Во-первых, неплоский юмор не будет понят народом. Во-вторых, неплоский юмор выводит из плоскости, только в которой и умеет юморить "Квартал 95". Той плоскости, где предел юмора - это "Баба да".
Куда Ермак заберет с собой Зеленского
Вернемся теперь к первому темнику. В нем рекомендовались заголовки для СМИ - и затем в ряде СМИ появились публикации именно с такими заголовками. Так что можно не сомневаться в том, что этот темник действительно был разослан с Банковой в лояльные медиа.
Темник касался прежде всего интервью Ермака, которое вышло на "Левом берегу" 17 июня. И в интервью, и в темнике главный момент совсем не шуточный и не курьезный, а очень серьезный. Даже очень-очень серьезный. Он - в том, что Ермак фактически отождествляет себя с Зеленским.
В интервью это прозвучало в одной фразе, которая у многих вызвала недоумение. "Всегда повторял и повторяю: я пришел с этим президентом и с ним уйду", - подчеркнул Ермак. Многие восприняли это как намек Ермака о том, что он если и уйдет когда-нибудь с Банковой, то только вместе с Зеленским. А многие прочитали в этих словах угрозу: дескать, в случае, если Зеленский попробует убрать с Банковой Ермака, то это кончится плохо для Зеленского.
Темник дал основания утвердиться в этих опасениях и подозрениях. Чтобы дискредитировать знаменитые "пленки Лероса" о братьях Ермаках, темник утверждает, что эти пленки "были попыткой целенаправленной атаки на Офис президента", но "эта попытка провалилась", ибо "А.Ермак стал щитом Президента и защитил его от атаки. Президент безоговорочно доверяет А.Ермаку, а глава Офиса президента доверяет президенту".
Заметим, как красиво: Зеленский доверяет Ермаку "безоговорочно", тогда как Ермак Зеленскому - просто доверяет, а безоговорочно или нет - еще не решил. Пленки Лероса были атакой на Офис президента, но Ермак защитил президента от этой атаки, из чего по законам логики следует, что офис президента и президент - одно и то же, хотя на самом деле президент не входит в структуру президентского офиса. Но авторам темника очень важно внушить своим читателям из медиа-сферы, что Зеленский всего лишь работает президентом в офисе Ермака.
Контрольный вопрос
Если теперь посмотреть на всю эту ситуацию с зашкварами "слуг народа" и с темниками об этих зашкварах, то напрашивается один интересный вопрос: а когда мы увидим темники о темниках, где будет рассказываться, что темников не существует?
Подоляк, возможно, сейчас на первой стадии отрицания существования этого кризиса. А в конце концов, наверное, мы увидим попытки реализовать четвертую стадию. Ну то есть "переводить тему в плоскость юмора".
Хотя вряд ли это выйдет. Ибо Подоляк и плоский юмор - это одно дело, и совсем другое - Ермак. Там, где Ермак, там уже не до смеха.
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