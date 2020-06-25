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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

«Глаз» Ермака в аппарате Верховной Рады: Как на Банковой обманули спикера Разумкова

13:16 25.06.2020 |

Политика

 Юрій Васильченко / Depo.ua

«Украинская правда» рассказала о том, как Офис президента (между строк - Андрей Ермак) «перекупил» руководителя аппарата ВР Штучного. Давайте разберемся, а что же на самом деле произошло.

Чтобы контролировать действия председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, на Банковой назначили "смотрящего" за ним - руководителя аппарата Совета Вячеслава Штучного. Когда спикер узнал, прямо спросил об этом у данного лица и тот подтвердил, пояснив, что согласился на сотрудничество с ОП, потому что председатель ВР ему ничего не предлагает. Разумков якобы хотел Штучного уволить, однако президент запретил трогать "члена команды". И теперь, чтобы решить этот вопрос, нужно голосование парламента, что невозможно сейчас без отмашки с Банковой.

Начнем с простого: руководителя аппарата нашел себе сам Разумков. То есть, этот руководитель был "его" человеком. И поэтому, наверное, первым, кто должен сказать: "я лох" - является сам спикер парламента. Следующее: Штучный - не опытный аппаратчик, а именно такой человек должен быть на этой должности, а кадровый офицер Управления государственной службы. Не имея опыта аппаратной работы, он слабо понимает, как функционирует Рада. Зато запомнился тем, что вводил "ограждающие санкции" и на несколько дней убедил Разумкова в необходимости запретить вход в Раду бывшим народным депутатам. Это произошло после того, как "свободовцы" и Надежда Савченко устроили определенные шоу в комитетах. Даже при Януковиче экс-нардепам не запрещали заходить в парламент. Штучный - "удошник", его компетенция - охранять периметр. И с этим он умеет справляться.

Третье: чем же занимается этот человек в Раде? Как говорят, делает работу, однако нельзя сказать, что он влияет на какие-то решения или помогает организовывать голосование. Может ли Штучный помочь спикеру упростить или усложнить прохождение какого-либо законопроекта? Также, практически, нет.

Четвертое: что он может рассказать Банковой про Разумкова после того, как его рассекретили? Только одну вещь: кто заходил в кабинет спикера. Но уже "защита" самого кабинета зависит от личной охраны Разумкова. Если он на эту охрану влияет. Ведь в наших условиях лояльность охраны, заместителей, помощников, и тому подобное выстраивается или годами дружбы и перспективой заработать деньги, или деньгами, или первым и вторым вместе. Если не предлагаешь людям ни одного из трех вариантов - ты проиграешь.

В статье "УП" также говорится о группе влияния Разумкова в парламенте. Журналисты издания насчитали около 30 нардепов, которые ориентируются на спикера. На самом деле это не так. Есть 5-7 человек, которых Разумков привел в парламент и с которыми он дружит. Все остальные ориентируются лично на президента Зеленского, и если встанет вопрос об отставке нынешнего главы парламента, то вряд ли эти парни и девушки будут бросаться на амбразуру. Сейчас ему нечего им предложить, кроме собственного высокого рейтинга. Но в случае ослабления Зеленского они могут переориентироваться и на Разумкова. В случае, если к тому времени он политически выживет или укрепится. Речь идет прежде всего о возможности создания политического проекта под нынешнего спикера.

Если досрочные выборы будут в октябре, а Depo.ua анализировал такие перспективы, он даже теоретически ничего не успеет раскрутить. Более того, при таких условиях списки будут формироваться на Банковой, и в них Разумкова могут подвинуть с первых ролей, а уже в новоизбранной Раде не дать пост председателя. Таким образом, обнулить его политические перспективы. Поэтому вариант с досрочными выборами Разумкова точно не устраивает.

В случае же, если таких выборов не будет, вариант самостоятельной игры не исключен. Однако уже сейчас видны проблемы, которые его ожидают. Во-первых, можно долго ждать подходящего момента, но в конце концов этот момент упустить. Или он вообще не наступит. Во-вторых, у условного проекта "партия Разумкова" нет системного спонсора и нет системного видения будущего у самого господина Дмитрия. Из его заявлений можно понять, что он ориентируется на не агрессивный "ватный" электорат. Отсюда регулярные упоминания о пересмотре языкового закона. Видно, что спикер работает не на команду, а на свой персональный рейтинг. Однако говорить о формировании вокруг него какой-то серьезной группы влияния пока рано. А как будет дальше - покажет время.
 

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