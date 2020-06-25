«Рабочая баба» и «некачественные дети»: К чему прибегают «слуги», чтобы, несмотря на зашквары, держаться на плаву

Ігор Петренко / Depo.ua

Как только Александр Корниенко в стиле Добкина, "с кислым лицом", извинился за сексистские высказывания, в сети появилось другое видео, со "слугой" Третьяковой, которая рассказала о детях "низкого качества" у получателей помощи от государства.

Жесткая критика "слуг" из-за их феерических скандалов в основном идет не от избирателей Владимира Зеленского и его команды. По крайней мере те, кто сейчас обвиняет главного партийного "слугу" Александра Корниенко в сексизме, а его коллегу по фракции Галину Третьякову в пещерном социал-дарвинизме, не признаются, за кого ставили галочки в избирательных кабинках. То есть либо критики не относятся к 73%, либо эти 73% разделяют взгляды лиц президентской политсилы (господин Корниенко - не рядовой депутат, а председатель партии и заместитель председателя фракции, а Третьякова - председатель парламентского Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов). И пока в стране не появится движение по отзыву голосов за Зе-команду из тех, кто эти голоса ей дал, до тех пор, как написано в "темнике Банковой", который попал в СМИ, информационные поводы не будут наносить репутационный ущерб ни политической партии "Слуга народа", ни Офису президента, ни непосредственным участникам скандала. Точнее, вред от скандалов есть, что хорошо демонстрируют последние рейтинги и Зеленского, и его "слуг", но запас электоральной прочности у команды пока значительный, на местные выборы точно хватит.

Тем более, судя по реакции Ирины Аллахвердиевой и Татьяны Домбровской на сексистские высказывания Корниенко о них, они сами не слишком обижаются на "тюнинг" и "бабу рабочую". Или, по крайней мере, им не выгодно выносить свою обиду на публику, ведь дальнейшая карьера дороже. Так, по словам Домбровской, ее реакция сначала была негативная, но она сразу получила извинения и полагает, что часть разговора, которая касалась ее, является высокой оценкой работы в городе, но в "очень грубой мужской форме". Поэтому она готова к сотрудничеству со "слугами" и дальше. Еще бы, не каждый день предлагают баллотироваться в мэры от президентской партии! Предположим, что во время выборов мем о "корабельной сосне" еще и на билбордах Домбровской напишут.

Другое дело заявление Галины Третьяковой. Оно идет в разрез с образом "слуг" как "народной партии". Это фактически повтор скандала с Брагарем и собакой, только на высшем по партийной иерархии уровне. Причем реакции на него со стороны руководства фракции и президентского офиса нет, хотя само видео не сегодняшнее. Напомним, видеозапись, на которой эта дама выражает симпатию к стерилизации женщин без высшего образования в Сингапуре во времена правления диктатора Ли Кван Ю и заявляет о детях "низкого качества", рожденных теми, кто делает это ради получения материальной помощи, имела взрывной эффект.





И если история про "бабу" скоро сойдет на нет, то Третьякова своими словами нанесла серьезный урон рейтингу президентской политсилы, среди избирателей которой очень много людей, которых эта дама оскорбила. Поэтому будет очень интересно наблюдать, как Банковая будет пытаться сгладить этот скандал, ведь уже звучат призывы лишить Третьякову депутатского мандата. Спрогнозируем, что власть попытается ограничиться извинениями со стороны депутата (не так ее поняли), а если не получится остановить волну негодования, то ее накажут как Богдана Яременко, одного из первых "слуг", который влип в скандал с перепиской сексуального содержания, - снимут с должности главы комитета.

У многих возникает вопрос: когда же нынешние власть имущие перестанут продуцировать скандалы. Ответ: никогда. Пока эти замечательные люди не попали во властные кабинеты, они жили в мире, где можно хорошо зарабатывать на шутках над политиками и своим государством, общаться в привычном для себя стиле "пацанов из района" или наоборот - в качестве экспертов надувать щеки в телеэфирах, и изменить свою психологию они не могут. Зато "новые лица", похоже, усвоили несколько вещей, благодаря которым можно оставаться на плаву.

Первая вещь: если приперли и ты признаешь ошибку, то все равно переложи часть ответственности на других, создай иллюзию заговора против тебя. Вспомните первую реакцию Корниенко на обнародованное видео. Да и в видео с извинениями он все равно говорит про монтаж. Будто это что-то меняет в данном случае.

Вторая вещь: у избирателей короткая память, и если зашкваром выбивать зашквар, то в этом калейдоскопе часть залетов потеряется.

И третья вещь: соблюдать "стадность". Лучше смолчать, чем подать голос и стать изгоем. Просто интересно, сколько монобольшевиков публично осудят слова Третьяковой? Ведь особой критики "николаевских тезисов" Корниенко от них не было слышно.