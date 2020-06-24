Формула Зеленского. Как Банковая надеется навсегда избавиться от Верховного суда

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Зеленский получит комплект: послушная ВККСУ плюс послушный ВСП минус Верховный суд, лишенный влиятельности, в сумме - подконтрольная судебная система.

В скором времени нас ждет новая серия сериала под названием "Судебная реформа". Ее уже анонсировал замруководителя президентского офиса Андрей Смирнов. 22 июня он от имени Владимира Зеленского внес в Верховную Раду законопроект №3711 "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности Верховного суда и органов судейского управления".

Коротко говоря, это новая попытка Зе-власти поставить судебную систему под свой полный контроль. Чтобы оценить масштабы и перспективы этой затеи, нужно вначале вспомнить, чем завершилась прошлая такая попытка Зе-власти.

Краткое содержание предыдущих серий

Как известно, начало новой глобальной судебной реформе было положено еще четыре года назад по инициативе Петра Порошенко. 2 июня 2016 г. Верховная Рада приняла предложенные президентом законы №1401-VIII "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)" и № 1402-VIII "О судоустройстве и статусе судей". Последний из них говорил, в частности, о ликвидации Верховного суда Украины и создании на конкурсных началах нового Верховного суда. 3 октября 2016 г. пленум Верховного суда Украины оспорил некоторые нормы этого закона в Конституционном суде Украины (КСУ). 15 декабря 2017 г., в день 100-летия основания Генерального суда УНР, новый Верховный суд начал работу.

Зеленский, придя к власти, решил по-быстрому установить контроль над Верховным судом. Для этого уже 16 октября 2019 г. новая Верховная Рада силами монобольшинства "слуг народа" приняла закон №193-IX "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления". Он сократил число судей Верховного суда с 200 до 100 и поручил отобрать эту сотню новому составу Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ). Этот закон вступил в силу 7 ноября 2019 г. После этого 15 ноября пленум Верховного суда оспорил некоторые нормы этого закона в КСУ.

9 декабря свои выводы по закону №193-IX обнародовала Венецианская комиссия. "Комиссия глубоко обеспокоена тем, что Закон может привести к серьезным изменениям в составе Верховного суда после изменения политического большинства. Верховный суд всесторонне реформировался на основе законодательства, принятого предыдущей Верховной Радой. Повторение этого после выборов посылает сообщение как судьям, так и широкой общественности, что от воли соответствующего большинства в парламенте зависит то, могут судьи Верховного суда оставаться на посту или нет. Это очевидная угроза для их независимости и роли судебной власти в свете статьи 6 Европейской Конвенции по правам человека", - говорится в документе. "Положение об уменьшении количества судей Верховного суда до 100 фактически составляет повторную проверку и должно быть отменено", - потребовала Венецианская комиссия.

Игнорируя это требование, 15 января 2020 г. Верховная Рада силами монобольшинства "слуг народа" приняла закон №460-IX "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины относительно усовершенствования порядка рассмотрения судебных дел". Он установил процессуальные фильтры, ограничивающие доступ дел в Верховный суд для кассационного пересмотра. Это было нужно, чтобы создать оправдание для уменьшения количества судей Верховного суда - мол, мы же сократили им объем работы.

18 февраля и 11 марта 2020 г. КСУ в ответ на обращения пленумов Верховного суда Украины (от 3 октября 2016 г.) и Верховного суда (15 ноября 2019 г.) принял решения, которыми признал неконституционными отдельные нормы законов № 1402-VIII и №193-IX, в т.ч. нормы о ликвидации Верховного суда Украины и об изменении количественного состава Верховного суда. КСУ рекомендовал Верховной Раде безотлагательно привести законодательство Украины в соответствие с этими решениями.

Чего хочет Зеленский в новой серии

И вот мы в начале новой серии. Законопроект Зеленского №3711, по словам его разработчика Смирнова, учитывает решения КСУ и выводы Венецианской комиссии.

Формально это так. Проект предлагает убрать из закона норму о сокращении числа судей Верховного суда до 100, а также отменить отбор этой сотни, который должна была провести ВККСУ.

Кроме того, проект по-новому решает судьбу старого Верховного суда Украины: этот суд прекращает свое существование как юридическое лицо в результате реорганизации путем присоединения к Верховному суду. Судьи Верховного суда Украины (сейчас их 9) зачисляются в штат Верховного суда, после чего в течение года должно будет пройти квалификационное оценивание судей. Порядок и методологию такого оценивания должна будет разработать ВККСУ, а утвердить - Высший совет правосудия (ВСП).

Однако от планов взять судебную систему под свой контроль Зеленский не отказался. Просто делаться это будет по-другому. Точнее, уже делается. Ведь вышеупомянутый закон №460-IX, ограничивший доступ дел в Верховный суд для кассационного пересмотра, никто не отменял, и он остается в силе. А значит, судьи Верховного суда постепенно останутся буквально не у дел. То есть дел у них не будет (хотя зарплата и рабочие места останутся). И их влияние постепенно сойдет на нет.

И число этих судей будет сокращено. Только не сразу, как изначально планировал Зеленский, а постепенно. Проект предлагает возложить функцию установления количества судей в любых судах, в т.ч. в Верховном суде, на ВСП (по представлению Государственной судебной администрации). То есть верховные судьи будут постепенно выходить на пенсию (или сразу уходить в мир иной) - и их число банальными решениями ВСП, без всяких законов, будет уменьшаться, пока не превратится в ноль.

Так Зеленский собрался покончить с органом, который в 2017-м был создан посредством очень даже серьезного конкурса при участии и под надзором западных партнеров (кстати, это было одним из важнейших обязательств Украины перед кредиторами - международными финансовыми организациями). Некарманный судебный орган Зеленскому не просто не нужен - он ему крайне мешает.

Анонс следующих серий

Отметим также, что Зеленский не отказался от планов создать новую, полностью подконтрольную ему ВККСУ. Согласно проекту, в состав конкурсной комиссии по отбору членов ВККСУ будут входить шесть человек: три судьи или судьи в отставке, предложенные Советом судей Украины, и три представителя из числа международных экспертов, определенных ВСП на основании предложений международных и иностранных организаций, которые предоставляют Украине международную техническую помощь или осуществляют деятельность в сфере юстиции, судебной власти или в сфере предотвращения коррупции. Каждая такая организация может предложить не менее трех кандидатов в конкурсную комиссию. Если каких-либо предложений от этих организаций не последует, то данную квоту сможет заполнить омбудсмен Людмила Денисова.

Раньше конкурс в ВККСУ не состоялся именно по причине того, что международные и иностранные организации отказались участвовать в формировании конкурсной комиссии - чтобы не легитимизировать фарс под названием "Судебная реформа" Зе-власти. Теперь Зеленский хочет установить такую процедуру, чтобы конкурс состоялся при любой погоде.

В результате он получит комплект: послушная ВККСУ плюс послушный ВСП минус Верховный суд, лишенный влиятельности, в сумме - подконтрольная судебная система. Зеленский очень этого хочет. Ибо первая его практическая потребность - это посадить Порошенко, и так, чтобы никакой Верховный суд его не вызволил, даже по кассации.