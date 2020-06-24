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Брак по расчету. На что надеется Кличко, выбрав в партнеры Зеленского
23:32 23.06.2020 |
Похоже, Виталий Кличко окончательно определился с союзником на местных выборах и после них - им станет президентская «Слуга народа».
Сейчас в киевской мэрии уже практически позабыли о том, с чего начиналось их "сотрудничество" с новыми хозяевами Банковой. Довольно долго бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан угрожал Виталию Кличко отставкой с должности главы КГГА и даже уголовным преследованием. После триумфальных для Зеленского выборов Богдан задумал перегрузить власть на всех уровнях, в том числе и столичную. Он заявлял, что после избрания нового президента все главы областных администраций должны уйти в отставку, и глава КГГА - не исключение. То есть мэру столицы хотели отвести роль свадебного генерала, а руководил бы городом новый глава КГГА, изначально предполагалось отдать эту должность нынешнему министру культуры Александру Ткаченко. Ситуация должна была стать идентичной 2010-2013 гг., когда мэр Леонид Черновецкий подолгу не бывал в столице, а бразды правления перебрали на себя Александр Попов и секретарь горсовета Галина Герега.
Зеленский вроде бы благосклонно отнесся к идее, а в Киевраде оперативно создали инициативную группу, требовавшую назначения досрочных выборов в Киеве. Но такая ситуация продолжалась недолго, все поменялось с уходом Богдана и приходом на его должность Андрея Ермака. Он полностью отказался от идеи отодвинуть Кличко от рычагов управления городом, вместо этого предложив президенту взять под контроль столицу "на паях" с Кличко. И мэр Киева, как свидетельствуют события последних недель, согласился на сотрудничество по такой схеме.
Доказательством оформляющегося союза стало назначение людей, близких к Ермаку, в руководство департаментов КГГА, а соратников Кличко - на далеко не последние должности в Кабмине. Так, мэр открыто признал, что нового главу департамента городского благоустройства КГГА Алексея Кулебу и и. о. руководителя КП "Киевблагоустройство" Николая Бойко ему посоветовал Ермак (который ранее был главой Ассоциации малого бизнеса и МАФов, тесно сотрудничавшей с упомянутыми выше структурами КГГА).
С другой стороны, на работу в Кабмин пригласили ближайших соратников Кличко: бывший заместитель главы КГГА и экс-секретарь Киеврады Алексей Резников стал вице-премьер-министром - министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, а министром молодежи и спорта стал Вадим Гутцайт, который в администрации Кличко возглавлял аналогичный департамент КГГА. Замом Гутцайта в министерстве стал Сергей Симонов, экс-глава департамента транспортной инфраструктуры КГГА. К ним в Кабмине присоединился и ставший заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий Давид Макарьян, руководивший областной организацией "УДАРа" в Николаевской области.
На новый уровень сотрудничество Кличко и Зеленского вышло после назначения президентом в мае десяти глав райгосадминистраций в Киеве, которых не меняли еще со времени президентских выборов. Если посмотреть на новых назначенцев, видно, что должности глав РГА Ермак и Кличко поделили по принципу "50 на 50".
Руководитель ОП пролоббировал назначение следующих руководителей: Игорь Щербак - председатель Днепровской РГА, который был уволен Кличко в 2015 г. с этой же должности; Кирилл Фесик - председатель Оболонской РГА, юрист, во время выборов обслуживал кандидатов в народные депутаты от партии "Слуга народа"; Наталья Кондрашова - председатель Печерской РГА, работала начальником управления в департаменте промышленности КГГА; Сергей Павловский - председатель Святошинской РГА, работал проректором по научной работе Национального медуниверситета им. Богомольца; а также умерший 14 июня предприниматель Давид Шатиришвили, назначенный председателем Деснянской РГА.
В свою очередь, Кличко пролоббировал: Сергея Садового - председателя Голосеевской РГА, бывшего специалиста отдела обеспечения деятельности председателя КГГА; Олега Гарягу - председателя Шевченковской РГА и одновременно зампреда Киевской городской организации "УДАРа"; Ирину Чечотку - председателя Соломенской РГА (ранее возглавляла районную прокуратуру в этом районе); Ярослава Лагуту - председателя Дарницкой РГА, члена партии "УДАР", экс-заместителя главы Житомирской ОГА; Виктора Смирнова - председателя Подольской РГА, ранее работавшего зампредседателя в этой администрации.
Как видим, команды Кличко и Зеленского (Ермака) практически объединяются в одну на столичном уровне. Почему же мэр столицы позволил процессу развиваться подобным образом? Дело в том, что, несмотря на высокий личный рейтинг Кличко в Киеве и практически гарантированное очередное мэрство, с популярностью его партии "УДАР" все далеко не так радужно. Чтобы контролировать большинство в новой Киевраде, "УДАРу" потребуется партнер, и ставка, похоже, сделана на "Слугу народа". Союз со "слугами" гарантирует Кличко несколько лет спокойной жизни в кресле мэра, ну а Зе-власть надеется, что ей будет намного комфортнее строить в столице кампанию Зеленского на будущих президентских выборах, не говоря уже о сиюминутных бонусах (бюджет Киева на 2021 г. точно превысит 50 млрд грн).
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