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АНАЛИТИКА

Посадить предшественника: О чем не хотят думать Зеленский и его окружение

13:49 23.06.2020 |

Политика

 Юрій Васильченко / Depo.ua

Шестой президент уверяет, что не преследует пятого, а тот, мол, хочет быть жертвой, чтобы все считали, что в Украине есть политические преследования. Убедительно ли эта версия звучит для западных друзей Украины?

"Меня не интересует господин Порошенко, - рассказал Зеленский в интервью канадскому изданию The Globe and Mail. - Не интересуют вопросы политического преследования, ведь я этим не занимаюсь. Я уверен, что это он просто подогревает ситуацию, ведь его не было слышно за полгода до выборов, его политическая сила в парламенте не голосовала ни за какие большие реформы в нашей стране, которые сейчас происходят. Я ничего не видел, кроме этой последней истории, что они начали собирать рейтинги на этом хайпе. Я к этому спокойно отношусь".

По мнению Зеленского, большинство людей в Украине понимают, что "все это похоже на политический театр". Да, похоже, но кто же способствует этому хайпу?

Напомним: еще недавно расследовалось 27 дел, в которых так или иначе фигурирует Петр Порошенко. Три дела, как недавно сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, закрыты за отсутствием состава преступления. Дело о назначении Сергея Семочко заместителем Службы внешней разведки в 2018 году в настоящее время слушается в Печерском суде. По нем сначала Офис генпрокурора ходатайствовал об аресте Порошенко с многомиллионным залогом, впоследствии ходатайство смягчили - хотят обязать бывшего президента ходить на судебные заседания. По мнению юристов и экспертов, ни одно из оставшихся дел не имеет судебных перспектив. Более того, только что какое-то из них активизируют, происходит то, что называют выстрелом себе в ногу - это вызывает негативную реакцию западных партнеров с одной стороны, а с другой - стимулирует рост рейтинга "Евросолидарности".

Зеленский убеждает канадское издание и через него украинскую диаспору в Канаде, что Порошенко его не интересует. Ровно месяц назад во время пресс-конференции президент сказал: "Что касается приговора господину Порошенко - я уверен в этом и уверен, что все это еще впереди. Вы видели и вчерашний скандал (перед этим нардеп Андрей Деркач обнародовал порцию аудиозаписей, на которых голоса, похожие на голос Порошенко и голос экс-вице-президента США Джо Байдена, разговаривают на всякие интересные темы). Они так руководили государством, что их ждет очень много разных приключений и разных приговоров". Это заявление похоже на отсутствие интереса к судьбе предшественника?

Попытки нынешней власти посадить Порошенко очень часто сравнивают с действиями Виктора Януковича, который сажал Юлию Тимошенко, на тот момент - свою главную политическую конкурентку. Причем тогдашняя власть также упорно стояла на том, что она не занимается политическими преследованиями, что все делается по закону и свое слово должен сказать суд. К примеру, Янукович на Варшавском саммите стран Центральной Европы 27 мая 2011 года, когда ему вменяли политические репрессии в Украине, говорил, что их нет, а есть борьба с коррупцией. В январе того же года в интервью телеканалу CNN International он уверял: Юлия Тимошенко найдет возможность защитить себя, и он заинтересован, чтобы это произошло. "Я хотел бы, чтобы она доказала, что обвинения против нее неправдивы", - говорил он. Но "если суд признает ее виновной, она должна будет понести ответственность, как и любой другой человек". 11 октября 2011 года судья Печерского суда Родион Киреев зачитал приговор Тимошенко: семь лет тюрьмы.

Этот приговор вызвал мощную критику Януковича со стороны западных политиков, которые в один голос заявляли о политической мотивированности посадки экс-премьера. Следующим этапом, напомним, стала своеобразная "торговля Тимошенко", когда официальный Киев то соглашался отпустить ее на лечение за границу, то ставил новые преграды для этого. В конце сентября 2013 года, за пять месяцев до падения своего режима, Янукович в интервью агентству Bloomberg говорил: "Вопрос Тимошенко очень сложный, но его решение было бы проще, если бы она посещала судебные заседания, но госпожа Тимошенко отказывается". Сейчас в отказе ходить на допросы и суды обвиняют Порошенко.

Мы далеки от мысли, что Зеленский повторяет шаги Януковича, только объект мести другой. Скорее речь идет об определенных параллелях. И в действиях, и в заявлениях. Но на Банковой должны понимать две вещи: первая - никто на Западе не поверит в отсутствие политических мотивов в делах, в которых фигурирует Порошенко; вторая - этими делами власть собственными руками ослабляет Зеленского, которому на всех международных площадках придется отвечать на вопрос о Порошенко. Как Янукович отвечал о Тимошенко. Готов ли Зеленский весь свой президентский срок править вместе со своим предшественником, о котором ему будут постоянно напоминать?
 

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