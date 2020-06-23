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Обострение в ООС: Почему боевики «Л-ДНР» пустили в ход тяжелую артиллерию
13:42 23.06.2020 |
В течение выходных российские боевики так называемых "Л-ДНР" не на шутку активизировались - десятки обстрелов ежесуточно, при этом, кроме уже "привычных" минометов и гранатометов в ход пошли подзабытые артиллерийские установки.
В частности, в субботу, 20 июня, неподалеку от Хутора Вольного на Луганщине они применили 152-мм и 122-мм артиллерийские системы. В тот же день под артиллерийский огонь 122-го калибра попали украинские защитники возле Новоалександровки, Золотого-4, Орехово, Попасной, Шумов и Троицкого. Кроме этого, возле Павлополя в Приазовье захватчики применили неуправляемые авиационные ракеты С-8.
В воскресенье, 21 июня, неподалеку от Авдеевки боевики 10 раз стреляли из вооружения БМП. Кроме того, российские оккупанты, применив противотанковый ракетный комплекс "Корнет" калибра 152-мм, подвергли опасности гражданских жителей в населенном пункте Бердянское, что вблизи линии соприкосновения - противотанковая управляемая ракета взорвалась неподалеку от местной амбулатории. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.
В понедельник, 22 июня, недалеко от населенного пункта Орехово боевики открывали огонь из артиллерийских систем калибра 122-мм. В те же сутки враг использовал противотанковые ракетные комплексы калибра 152-мм "Корнет" и обстрелял позиции ООС неподалеку от населенного пункта Широкино в Приазовье. На этот раз ракета попала в верхнюю часть мачты со стационарной наблюдательной камерой СММ ОБСЕ и вывела из строя оборудование.
Последний раз до этого боевики применяли ствольную артиллерию 24 мая, когда выпустили 30 снарядов калибра 122-мм в сторону Новолуганского на Светлодарской дуге. По странному стечению обстоятельств, тогда в Киеве проходила массовая акция "Стоп реванш" с требованием к Зеленскому уволить и наказать руководителя Офиса президента Андрея Ермака, прекратить реванш пророссийских сил и политику капитуляции относительно окончания войны на Донбассе.
В этот раз ничего подобного в Украине не происходило, однако все предварительное поведение россиян на Донбассе подводило нас к обострению, которое произошло в течение выходных. Ведь Главное управления разведки Минобороны еще 12 июня предупреждало, что российские оккупанты на Донбассе отрабатывают скрытое выдвижение артиллерии.
В частности сообщалось, что 10-11 июня россиянами были проведены тренировки по управлению огнем и отработка скрытого выдвижения на подготовленные огневые рубежи очередных артиллерийских подразделений на всех направлениях. Кроме того, российские оккупанты проводили "уточнение мобилизационного ресурса". А, как известно, если в первом акте ружье висит на стене, то к концу пьесы оно обязательно выстрелит. А учитывая тот факт, что в Украине на горизонте местные выборы, то "конец пьесы" у нас еще впереди и все это было лишь пристреливание.
А теперь давайте посмотрим, что это за артиллерийское вооружение используют российские боевики против ВСУ и мирного населения Донбасса.
152-мм "Корнет" - противотанковый ракетный комплекс разработки Тульского КБ Приборостроения. Предназначен для поражения танков и других бронированных целей, в том числе оснащенных современными средствами динамической защиты. На вооружении российских террористов находится неустановленное количество таких ракетных комплексов. Украинские военные не раз находили на оставленных позициях боевиков "Л-ДНР" использованные транспортно-пусковые контейнеры от ракет 9М133 ПТРК "Корнет" с соответствующей маркировкой, не говоря уже про обломки от ракет "Корнет" 2009 года выпуска после обстрелов со стороны террористов.
Также из артиллерии 152-мм калибра боевики имеют на вооружении буксировочные гаубицы 2А65 "Мста-Б" и самоходные 2С19 "Мста-С", 2С3 "Акация", 2А36 "Гиацинт-Б" и 2С5 "Гиацинт-С". Все это - ствольная артиллерия советского производства, которую Россия в виде "гуманитарной помощи" перебросила в оккупированный Донбасс для борьбы с Украиной.
122-мм артиллерия представлена у боевиков "Л-ДНР" самоходными гаубицами 2С1 "Гвоздика", предназначенными для уничтожения живой силы, артиллерийских батарей, дзотов, а также для обеспечения проходов в минных полях и полевых заграждениях.
Здесь стоит вспомнить, что Меморандум от 20 сентября 2014 года Минского протокола предусматривал отвод всех гаубиц калибра 152-мм на 33 км от линии соприкосновения, а "Комплекс мер" по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 - создание зоны безопасности шириной 50 км для артиллерийских систем калибра 100-мм и более.
Несмотря на это, в течение последних лет украинские разведчики не раз фиксировали гаубицы 2А36 "Гиацинт-Б" вблизи Ясиноватой (оттуда ведется обстрел Авдеевки и близлежащих населенных пунктов) и как минимум одну гаубицу 2С5 "Гиацинт-С" замечали под Амвросиевкой неподалеку от Донецка. Российские установки "Мста-С" были неоднократно запечатлены на Мариупольском направлении, в частности в Новоазовске, на Дебальцевском направлении и под населенными пунктами Перевальск, Селезневка и Михайловка, недалеко от Алчевска. В свою очередь, буксировочные гаубицы 2А65 "Мста-Б" фиксировали вблизи Авдеевки.
Кроме этого, российские боевики не раз выкладывали в социальные сети фотографии батареи "Гвоздик" вблизи оккупированного Новоазовска (оттуда обстреливается украинское Широкино), а украинская разведка не раз фиксировала их в опасной близости от Авдеевки.
Как видим, несмотря на постоянные требования России и ее украинских прихвостней по выполнению Минских соглашений, сами россияне их соблюдать не спешат. Даже можно сказать, что наоборот - сознательно нарушают. Беда лишь в том, что в Украине это нарушение видно практически отовсюду, кроме Банковой.
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