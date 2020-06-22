Оман-2. Куда опять пропал Зеленский

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Молчание президента в течение более чем суток после взрыва жилого дома на Позняках в любом случае останется предметом общественного обсуждения и недоумения.

Вчера в Киеве на Позняках взорвался 10-этажный жилой дом. В результате взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей. Погибло трое человек, пятеро травмированы, множество семей остались без крова. Как подтвердил мэр Киева Виталий Кличко, есть большая вероятность того, что из соображений безопасности придется снести весь дом. О масштабах происшествия говорит и тот факт, что, по данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, для проведения работ на месте катастрофы привлечено более 460 человек и 70 единиц техники.

Дом взорвался 21 июня около 10 утра. После этого прошли уже сутки. Однако ни вчера, ни сегодня утром не появилось никакой публичной реакции Владимира Зеленского, хотя раньше он записывал видеообращения и по менее значимым поводам.

Это породило множество слухов о том, что Зеленский не в Украине. И что его супруга, дети, родители - тоже уже не в Украине. Подчеркнем, что независимо от степени правдивости этих слухов, они уже стали заметной компонентой информационного потока, обсуждаемого в соцсетях.

Поэтому в любом случае длительное молчание Зеленского нуждается в объяснении. В тех же соцсетях наибольшей популярностью пользуются три версии.

Первая: он и его ближайшие родственники где-то спрятались от пандемии коронавируса. Версия выглядит правдоподобной хотя бы потому, что все знают о том, что супруга Зеленского инфицирована: она сообщила о том, что у нее положительный тест на коронавирус. И Зеленский после этого перешел на режим самоизоляции.

Еще 12 июня официальный сайт президента сообщил, что Зеленский переходит на особый режим работы в связи с выявлением COVID-19 у его супруги Елены. Президент ежедневно проходит тестирование и медосмотры, ограничивает круг физического общения, переводит совещания в онлайн-режим. Очные встречи и участие в массовых мероприятиях исключаются. Круг лиц, с которыми Зеленский общается лично, сужается до охраны и ближайших помощников.

Не исключено, что какие-то обстоятельства, связанные с заболеванием его супруги, заботой о безопасности детей, личным здоровьем действительно вынудили Зеленского покинуть Киев. Но эта версия не объясняет молчание. Ведь записать видеообращение можно где угодно.

Вторая версия: он попросту сбежал из Украины вместе с семьей. Однако, как отмечают злые языки, "это слишком красиво, чтобы быть правдой". Иными словами, эта версия скорее выдает желаемое за действительное. Словно Зеленский сейчас аналогичен Януковичу в день бегства.

Однако Зеленский не Янукович. К тому же за год правления он вкусил ощущение власти, и власть ему очень нравится. И все больше создается впечатление, что Зеленский будет делать все, чтобы удержаться у власти как можно дольше. Собственно, сейчас мы можем точно сказать, что главной идеей правления Зеленского все больше становится правление ради правления. Поэтому версию о бегстве приходится отбросить.

Версия третья: в момент происшествия на Позняках он находился в таком состоянии, когда был не способен записать видеообращение и вообще адекватно реагировать. Ибо ситуация в стране такая, что и более сильного психически человека может довести до неадекватного состояния.

Действительно, в стране все сыпется, ситуация выходит из-под контроля. Это можно сказать и о ситуации с распространением коронавируса, и о ситуации в экономике, и о ситуации с государственными финансами, наполнением госбюджета, и об исчезающей перспективе быстрого прекращения войны на востоке страны, что было главным предвыборным обещанием Зеленского, да и о политической ситуации тоже, включая все более явные перспективы "слуг народа" проиграть (или по крайней мере не выиграть) местные выборы 25 октября почти повсюду.

Возможны, наверное, и другие версии. По-видимому, в скором времени нам все-таки предъявят Зеленского, который скажет какие-то слова насчет взрыва на Позняках. Но его молчание в течение более чем суток после взрыва в любом случае останется предметом общественного обсуждения и недоумения. Так же, как до сих пор остается предметом обсуждения и недоумения, зачем он в начале января вместе с семьей срочно улетел в Оман, не объяснив ничего народу.

И то, что эта история повторилась - Зеленский опять исчез из поля зрения украинцев, будет заставлять выдвигать все более разнообразные версии о его мотивах. Вплоть до самых фантастических.