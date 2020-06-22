Не «Пшонка в юбке»: Почему у Зеленского могут потерять доверие к Венедиктовой

Юрій Васильченко / Depo.ua

Власть в своем желании посадить Петра Порошенко зашла в тупик. Не помогла и замена «своего» генпрокурора Рябошапки «своей» Венедиктовой.

Глава генеральной прокуратуры Ирина Венедиктова на днях сообщила о закрытии трех дел, в которых фигурировал пятый президент Петр Порошенко: назначение премьер-министра при отсутствии коалиции, вмешательство в деятельность Окружного административного суда Киева, назначения членов Высшего совета правосудия. Эти дела были внесены в ЕРДР по заявлениям Андрея Портнова. Состава преступления в них не обнаружили. Однако осталось еще 24, среди них и целый ряд откровенно абсурдных, как, к примеру, о "разжигании религиозной розни" путем получения томоса ПЦУ.

По данным источников Depo.ua, на днях на Банковой состоялось совещание, на котором обсуждался вопрос, что делать с делами против Порошенко, ведь пока что власть каждый раз стреляет себе в ногу, поскольку политическую мотивированность в этих расследованиях не видит только слепой. Проще говоря, там начинают понимать, что сажать предшественника не за что, но Зеленский пообещал стать "приговором" предшественнику. И тут еще, как назло, местные выборы, и избирателю нужно дать зрелища.

Возьмем для примера дело о назначении Сергея Семочко заместителем председателя Службы внешней разведки, по которому Генпрокуратура сначала хотела ареста для Порошенко. В ГБР считают, что пятый президент в июле 2018 года якобы склонил к незаконному решению тогдашнего главу СВР Егора Божка, издал указ о назначении Семочко, а Божок издал приказ, по которому решение президента объявили личному составу службы. При этом самому Божку, который на сегодня является заместителем министра иностранных дел, уже несколько раз меняли подозрение. В апреле производство против него начали якобы после обращения в ГБР тогдашнего главы СВР Валерия Евдокимова. Речь шла о допуске Семочко к гостайне и начислении ему примерно 1,5 млн грн заработной платы. Но Печерский районный суд Киева отклонил ходатайство следователя об избрании для Божка меры пресечения в виде домашнего ареста и отстранении его с нынешней должности. Сейчас ему инкриминируют незаконное взятие на работу Семочко, а его "подельником" проходит Порошенко.

Божок 19 июня попросил главу МИД Дмитрия Кулебу отстранить его от должности в связи с подозрением в уголовном правонарушении. "Порядочные прокуроры подсветили: генпрокурор Венедиктова заявляет, что мой "дипломатический статус мешает ей по мне работать, а также решить в суде нужные постановления в деле против Порошенко". Чтобы вывести родной МИД из-под генпрокурорского "внимания", попросил об отстранении сам", - прокомментировал он свое решение.

Суд по делу о назначении Семочко, напомним, перенесли на 1 июля. Генпрокуратура уже не хочет арестовывать Порошенко, а просит избрать ему меру пресечения в виде личного обязательства являться на заседания, а также сообщать о своем местонахождении. По мнению экспертов, если судья Вовк, который ведет это дело в суде, откажет прокурорам, тем самым он даст возможность власти сохранить лицо и не погружаться дальше в эту абсурдную историю.

Впрочем, не будем гадать, каким будет решение непотопляемого судьи Вовка, ведь есть и другие дела, в которых фигурирует Порошенко, и если Ирине Венедиктовой дали задание его посадить, то будут дальнейшие попытки это сделать. При этом имеем сомнения, что госпожа Ирина стремится получить лавры генпрокурора времен Януковича Виктора Пшонки, который после Майдана сбежал на Россию, поэтому слишком напрягаться в исполнении прихотей сверху она не станет. Более того, заметно, что она начала демонстрировать лояльность к позиции американского посольства. Примером чему может служить история с попыткой уволить руководителя САП Назара Холодницкого, срок полномочий которого истекает 30 ноября, поэтому необходимости лишать его должности именно сейчас нет. Если не учитывать интерес западных опекунов НАБУ. Те устами активистов-антикоррупционеров вроде Виталия Шабунина ранее требовали увольнения Холодницкого. Но недавно Шабунин написал трогательный пост в защиту руководителя САП, чем всех удивил.

Впрочем, можно предположить, что это сообщение могло быть и своеобразным намеком Венедиктовой, что западные друзья НАБУ и Сытника пока не слишком ей доверяют. Потому что демонстрировать отсутствие конфликтов с этим антикоррупционным органом на словах - одно, но нужны действия. Например, доказать готовность заменить Холодницкого фигурой, которая на одной волне с Сытником и его опекунами. К примеру, его первым заместителем Максимом Грищуком или кем-то другим, еще менее лояльным к нынешней власти, чем Холодницкий.

И, похоже, у Зеленского начинают понимать, что вполне рассчитывать на Венедиктову уже не могут. Но и уволить не могут, потому что это будет повторение истории с Русланом Рябошапкой, - таким образом, власть признает, что и эта генпрокурор не хочет выполнять политически мотивированные задачи с посадкой Порошенко и не только. Поэтому остаются два варианта: либо наблюдать, как Генпрокуратура и ее лидер играют в собственную игру, либо как-то повлиять на Венедиктову, чем-то ее "подцепить". Однако второй вариант обязательно выльется в громкий скандал, которых у нас уже было много, в случаях, когда президенты пытались убрать генеральных прокуроров, выходивших из-под контроля.