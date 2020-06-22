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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Война на Донбассе. Недельные итоги артиллерийского «пинг-понга»

08:28 22.06.2020 |

Политика

  Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Традиционно для начала лета на линии фронта на Донбассе пошло серьезное обострение в виде артиллерийских обстрелов, которое, впрочем, в этом году имеет свои особенности.

Прежде всего, уже никто не скрывает, что используется артиллерия всех калибров, включая и запрещенные давно уже мертвыми Минскими соглашениями. Причем наша артиллерия по-прежнему работает в режиме исключительно ответного огня. Однако зачастую кроме обработки позиций, откуда велся огонь по нашим войскам или населенным пунктам, под удар попадают и плановые цели в глубине обороны противника в виде складов с боеприпасами и ГСМ.

Так, за неделю зафиксированы два случая уничтожения вражеских складов с боеприпасами - сначала 15 июня на сайте 24-й механизированной бригады имени короля Данила появилось видео уничтожения передового склада боеприпасов на вражеских позициях в районе Светлодарской дуги. А потом 18 июня отличились бойцы 93-й механизированной бригады "Холодный Яр", которые опубликовали видео уничтожения грузовика КАМАЗ и склада боеприпасов на минометной позиции на луганском направлении.

В этом плане интересна реакция военного руководства - сначала командование 24-й бригады получило серьезный нагоняй за то, что видео попало в открытый доступ, однако уже 18-го числа Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак во время визита на линию фронта вручил отличившимся в этом конкретном случае бойцам ведомственные награды.

Однако не стоит думать, что игра идет в одни ворота: противник довольно активно огрызается, что, к сожалению, приводит к потерям среди личного состава нашей группировки. Так, за неделю мы потеряли двух военнослужащих: 17 июня в районе Шумы выстрелом снайпера был убит 27-ти летний старший матрос Илья Струк из 503-го отдельного батальона морской пехоты, а на следующий день снова-таки снайпером из контролированного россиянами Спартака в районе Авдеевки был застрелен 22-х летний старший солдат Богдан Коваленко из 54-й отдельной мехбригады. Раненых тоже много, так, только за субботу 20 июня было ранено четверо военнослужащих.

На фоне достаточно серьезного по меркам последних лет обострения весьма неоднозначной остается позиция ОБСЕ, которую, с одной стороны, оккупационная администрация по-прежнему не пускает на многие территории ОРДЛО. С другой, "европейцы" продолжают фиксировать нарушения боевиками своих договоренностей на участках разведения, что, впрочем, не мешает Офису президента настойчиво говорить о продолжении такой практики и в будущем.

На прошлой неделе в очередном отчете миссии ОБСЕ впервые появились сообщения об обнаружении противотанковых мин к северу от Петровского, а также зафиксированы нарушения режима прекращения огня в пределах участка разведения №3 в этом районе. Отмечается, что все обнаруженные мины принадлежали незаконным вооруженным формированиям.

На этой неделе стоит ожидать более серьезного обострения на фронте, о котором уже объявила оккупационная администрация. В подконтрольных СМИ ими разгоняется тезис о том, что 22 и 24 июня украинская армия проведет серию провокационных обстрелов.

Между тем подобные обстрелы - это их тактика, с последующими информационными вбросами с целью переложить ответственность на ВСУ. Так, на прошлой неделе после очередного ответного обстрела в местных СМИ была поднята волна негодования по поводу якобы полного разрушения подкачивающей станции канала Северский Донец - Донбасс в районе шахты 6/7 под Горловкой. При этом, естественно, не звучала информация о том, что в районе станции уже давно находится опорный пункт, откуда ведутся регулярные обстрелы наших позиций. Чтобы убедиться в его наличии, не надо обладать секретными разведывательными сведениями, а просто открыть любую доступную спутниковую карту района.

Далее СМИ оккупантов пошли раскачивать тему якобы погибших и раненных при обстрелах со стороны ВСУ. В список попали мирные граждане, которые проживают в самом Донецке (поселке шахты "Трудовская" на западной окраине), в поселках шахты 6/7, Березовское, Золотое-5 (Михайловка). Кстати, последний поселок - это район разведения №2, где, по словам нашего военно-политического руководства, после осени 2019 г. прекратились обстрелы и серьезным образом улучшился вопрос с безопасностью гражданского населения.

Причем необходимо отметить, что на данный момент все эти случаи не подтверждены ОБСЕ, а значит, совершенно непонятно, откуда прилетели снаряды. Зато СМИ на оккупированных территориях точно не расскажут о раненной 15 июня мирной жительнице Авдеевки, потому что тогда надо будет признать, что оккупационные корпуса целенаправленно ведут огонь по населенным пунктам.

Точно также жители оккупированных территорий не узнают о применении на Приазовье такого неизбирательного оружия, как неуправляемые авиационные ракеты С-8. А именно ими 20 июня террористы попытались обстрелять н.п. Павлополь. Учитывая, что данное оружие не предназначено для использования по наземным целям и его точность весьма приблизительная, запуск в сторону населенного пункта мог привести как минимум к повреждению жилых домов, а как максимум - к гибели гражданских. Только чудом ракеты не взорвались и были утилизированы нашими саперами.

Итак, в целом ситуация на фронте стабильно тяжелая, однако на фоне "праздничной" для России этой недели следует ожидать серьезных провокаций.
 

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