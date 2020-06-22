Карантинное прикрытие. Зачем оккупанты устроили для жителей ОРДЛО КПВВ-квест

Олег ПОЛИЩУК / Деловая столица

Всю уходящую неделю для многих жителей ОРДЛО наиболее актуальным был всего один вопрос - как выехать из оккупации и обратно через линию разграничения с контролируемыми Украиной районами Донетчины и Луганщины. Точнее, с украинскими КПВВ было все понятно - их в Марьинке и Станице Луганской открыли еще 10 июня. А вот на аналогичных оккупационных блокпостах боевики устроили для людей настоящий КПВВ-квест с непредсказуемым результатом - пройдешь или нет.

Впрочем, если за станичанским мостом на берегу Донца со стороны ОРЛО какое-то движение еще наблюдалось, особенно по средам и субботам, то в случае с ОРДО блокада линии соприкосновения остается тотальной, объяснением чему, по версии "властей ДНР", является "соблюдение карантинных мероприятий". В итоге, по данным украинской Госпогранслужбы, через КПВВ "Станица Луганская" с 10 по 18 июня прошли всего 644 человека, однако через КПВВ "Марьинка" вообще почти никто - лишь 26 счастливчиков.

Таким образом, въехать и выехать из оккупированного Донецка и окрестностей на сегодняшний момент нет практически никакой возможности, сколько бы дней ты не провел в очередях или ночевал в "серой зоне", падал в обмороки на жаре или даже умер. Как это, к сожалению, произошло в ночь с 11 на 12 июня в районе Марьинки с одним пенсионером, которого оккупанты так и не пропустили к своей семье, проживающей в ОРДО.

Что же касается выезда из оккупированной Луганщины, то тут определенная возможность вырваться все-таки существует, правда, нужно пройти несколько кругов ада. Сначала требуется получить в Луганске в помещении "МИД ЛНР" специальное "разрешение", страсти в очередях за которым время от времени утихомиривают "ихтамнеты" с автоматами. Затем в 7 утра нужно прибыть на автостанцию, откуда отправляются специальные автобусы на Станицу, в которые пускают исключительно по наличию фамилии пассажира в специальных списках. Дальше списочные проверки боевики проводят неоднократно (всего шесть таких отдельных списков), поэтому прохождение украинского КПВВ воспринимается уже как триумфальный финиш.

По поводу же въезда в ОРЛО главарь тамошней российской оккупационной администрации Пасечник 18 июня выдал отдельный "указ", который (особенно если сравнивать с полным игнором аналогичной проблемы донецким гауляйтером Пушилиным) выглядит такой себе "победой либерализма". Ведь в оккупированные районы Луганской области теперь пускают всех с местной пропиской, а при отсутствии таковой нужно иметь одно из пяти оснований для пропуска в оккупацию: проживание родственников в ОРЛО; лечение в ОРЛО; обучение в ОРЛО; уход за больным, проживающим в ОРЛО; погребение близкого родственника, родственника или близкого лица, проживающего в ОРЛО.

Спасти картинку

Так почему же, спрашивается, оккупационные администрации не захотели синхронизировать с Украиной открытие своих пунктов пропуска через линию разграничения, как это было хотя бы до объявления карантина? Понятное дело, что объяснение "в связи с мерами по борьбе с коронавирусом" - обычное прикрытие или, проще говоря, тупая отмазка. Поэтому выглядит так, что из Кремля в Донецк и Луганск попросту было спущено глобальное ЦУ "спасти картинку", что включает в себя несколько элементов.

Во-первых, при полном восстановлении передвижения гражданских через линию фронта жаждущие украинских пенсий, лекарств и продуктов старики, истосковавшиеся в оккупации за всем перечисленным на протяжении последних месяцев карантинных ограничений, массово ринулись бы на КПВВ. Что в очередной раз наглядно показало бы весь масштаб зависимости ОРДЛО от Украины.

Во-вторых, на носу - протухшее победобесие, из-за коронавирусной пандемии перенесенное с 9 мая на 24 июня, как и на российских просторах. То есть в случае огромных очередей в сторону "свободной Украины" (именно так в оккупации называют подконтрольные Киеву территории) был бы прекрасный повод сравнивать массовость "КПВВ-парадов" с происходящим 24 июня в центре Донецка и Луганска, а также опять говорить о том, что "холодильник победил телевизор".

Ну и, в-третьих, Путину на референдуме по своему обнулению действительно понадобились голоса жителей Донбасса, которые получили российские паспорта. Если бы у них была альтернатива, поехать для голосования в Ростовскую область либо за чем-то более существенным в контролируемые Украиной районы, то это явно бы сказалось на их явке на российский конституционный плебисцит. Теперь же они будут непременно ехать (или даже организованно подвозиться) на ростовские участки, открытые с 25 июня по 1 июля, чтобы не только проголосовать, но и по случаю скупиться дефицитным в ОРДЛО товаром. Который хоть и менее качественный, чем такой же украинский, но на безрыбье, как говорится, и рак - рыба.

Последствие шахтерских бунтов

Касательно же нынешнего "либерализма" Пасечника в вопросе пунктов пропуска, то он объясняется попыткой хоть как-то снять социальное напряжение на оккупированной Луганщине, вызванное последними шахтерскими бунтами. Кстати, последняя мини-победа горняков антрацитовской шахты "Комсомольская", которые своей подземной голодовкой все же добились выплат части долгов по зарплате, вдохновила практически все шахтерские коллективы не только в ОРЛО, но и в ОРДО, так что предзабастовочное состояние сохраняется чуть ли не повсеместно.

При этом "МГБ ЛНР" продолжает не только глушить в большинстве "подведомственных" городов мобильную связь и интернет, но и кошмарить участников забастовки в Антраците. Впрочем, пока достаточно "мягко" - просто винтит человека в показательно людном месте, а после допроса отпускает домой. Правда, нескольких наиболее активных стачкомовцев до сих пор держат "на подвале".

Все это дало повод анонимному "Комитету освобождения Донбасса" обнародовать на минувшей неделе свое гневное письмо, якобы отправленное и самому Пасечнику, и в ОБСЕ, и в ООН, и даже в Красный Крест. В нем анонимы требуют прекращения репрессий и полной выплаты зарплат для работников шахт "Комсомольская", "Партизанская", "Никанор-Новая" и "Молодогвардейская", иначе угрожают возобновить забастовку. К слову, за все годы оккупации части Донбасса подобное обращение к международным организациям наблюдается впервые. А параллельно коллаборантские круги в ОРЛО стали полниться навязчивыми слухами, что вопрос снятия Пасечника в Москве уже якобы решен. И его "отставка по состоянию здоровья", дескать, произойдет 25 июня - на следующий день после кульминации победобесия.