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«Нафтогаз» заливает межбанковский валютный рынок долларом, но Нацбанк не дает ему сильно упасть
23:58 19.06.2020 |
К концу недели безналичный курс доллара потерял 2 копейки, и 19 июня межбанк закрылся на 26,71-26,73 грн/$. Цены в кассах опустились на 5 копеек.
Средний курс продажи "американца" оказался в диапазоне 26,80-26,90 грн/$, покупки - 26,60-26,70 грн/$.
В Старом Свете главной темой дня стало влияние коронавируса на экономику и пути восстановления - ее обсуждали на саммите Евросоюза. Председатель Европейского Центробанка Кристин Лагард заявила, что экономика еврозоны переживает "колоссальное падение", и потребовала от чиновников активизировать меры по ее поддержке. А ряд правительств (Швеция, Дания, Австрия и Нидерланды) подчеркнули, что выделяемых средств недостаточно для борьбы с пандемией. Однако итоговую резолюцию так и не озвучили.
Наверное, поэтому инвесторы сильно не качали курс евро. На протяжении дня он торговался в рамках $1,1173-1,1250/€, к вечеру закрепилась на уровне $1,1205/€.
На что украинский наличный рынок отреагировал удешевлением евровалюты сразу на 10-15 копеек. Средним курсом продажи стал 30,12-30,25 грн/€, покупки - 29,55-29,70 грн/€.
На нашем межбанке спадала активность. Общий объем торгов уменьшился с $140 млн до $104 млн.
"Утренний настрой рынку задал Нацбанк, уже на старте выкупивший 20 млн долларов по курсу 26,72 грн/$, что удержало котировки выше 26,7 грн/$ и традиционно подстегнуло спрос. Но это не привело к существенным дисбалансам с предложением, учитывая окончание недели и календарный период бюджетных платежей", - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Ключевыми валютными продавцами остались госбанки. Казначеи уверены, что они продают доллар НАК "Нафтогаз". А крупнейшим скупщиком валюты назвали регулятора и импортеров. Говорят, что иностранцы, которые обычно скупают доллар под вывод капиталов из ОВГЗ, сегодня притихли. Совершали сделки в небольших объемах.
Новостью дня для наших казначеев стало зафиксированное Нацбанком сегодня увеличение портфеля гривневых ОВГЗ нерезидентов. Увеличение совсем небольшое, особенно в сравнении с общим объемом портфеля, - лишь на 144,3 млн грн, то есть на 0,14% (до 97,8 млрд грн). Тем не менее это снова подстегнуло ожидания того, что нерезиденты могут начать возвращаться к скупке внутреннего госдолга Украины.
Покупки-продажи иностранцами гособлигаций обычно влияют на покупку-продажу доллара, и, соответственно, на курс гривны. Потому очень важны для анализа ситуации на валютном рынке и для прогнозирования.
Кто именно из иностранцев приобрел новый портфель гривневых ОВГЗ - точно неизвестно. Но, по слухам, этот держатель перекупил бумаги, которые на этой неделе размещал Минфин. Потому появилась надежда на то, что в будущий вторник, 23 июня, увеличатся объемы размещений гособлигаций (16 июня оно было небольшим - около 2 млрд грн). Чиновники пока дали предварительную заявку - сообщили, что готовы предложить 6 выпусков ОВГЗ в гривне в безлимитном формате:
* 3-месячные;
* 6-месячные;
* 8-месячные;
* 11-месячные;
* 20-месячные;
* 32-месяные.
"Пока сложно прогнозировать объем возможного размещения, особенно после недавнего снижения учетной ставки Нацбанка с 8% до 6%. В понедельник Минфин проведет переговоры с первичными дилерами и уточнит свою заявку, тогда ситуация немного проясниться. Хотя вероятность того, что нерезиденты выдут с покупками наших ОВГЗ все же есть", - прокомментировал ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Потому пока банкиры ждут продолжения старых тенденций. Главная - это продажи доллара НАК "Нафтогаз". Потому прогнозируют дальнейшее укрепление гривны. В понедельник ждут межбанковскую торговлю в рамках 26,65-26,70 грн/$.
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