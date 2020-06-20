Месть за «Армию. Мову. Веру»: Как «делом о Томосе» против Порошенко подложили мину под Зеленского

Ігор Петренко / Depo.ua

В числе заведенных уголовных дел, в которых фигурирует Петр Порошенко, выделяется «дело Томоса», которое многие из украинцев расценивают в качестве попытки отомстить пятому президенту Украины за возрожденную Православную церковь Украины.

Три из двух десятков производств, большинство которых открыты в отношении Петра Порошенко по заявлениям бывшего заместителя главы президентской администрации Януковича Андрея Портнова, уже закрыты из-за отсутствия фактов преступлений (это касается дел о назначении премьера при отсутствии коалиции, якобы вмешательстве в деятельность Окружного админсуда Киева и назначении членов Высшего Совета правосудия). Но большинство производств продолжают "висеть" над головой пятого президента.

18 июня, когда Печерский райсуд Киева перенес принятие решения относительно возможного ареста Петра Порошенко в деле о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки, бывший президент на ступенях здания суда сообщил о существовании еще одного дела - того, которое касается крайне деликатной церковной сферы.

Дело это, оказывается, не новое: с формулировкой "За разжигание религиозной розни путем получения Томоса и создания Православной церкви Украины (ПЦУ) оно открыто еще 6 ноября 2019 года Службой безопасности Украины. По подследственности СБУ передала дело в Государственное бюро расследований (ГБР), в ведении которого оно находится все это время.

Тут же вынырнул и тот, кто на пятого президента "настучал": автором заявления о "разжигании межрелигиозной розни" назвал себя в соцсетях бывший депутат парламента, экс-регионал из Харькова Михаил Добкин. Текст его заявления на девяти страницах, в котором Добкин упоминает Томос исключительно с маленькой буквы, экс-нардеп обнародовал в своем Телеграмм-канале.

Однако не факт, что сомнительные лавры достанутся самому Добкину. Кроме бывшего регионала, на авторство заявления претендуют и другие лица. Представительница ликвидированного Киевского патриархата УПЦ Неонила Ткаченко на своей странице в сети Фейсбук написала, что на действия "высших должностных лиц государства" по созданию ПЦУ жаловалась группа прихожан Киевского патриархата. "В течение года от рейдерства страдает религиозное объединение Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата... Процессуальное действие - вручение подозрения осуществлено Государственным бюро расследований в рамках досудебного следствия по составу уголовного правонарушения, предусмотренному ст. 161 УК Украины "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений", - написала она.

Недовольство "подчиненных" бывшего главы УПЦ КП Филарета вылилось в заявление в ГБР, написанное "прихожанами Храма Рождества Христова Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата в городе Одесса".

Да и это еще не полный список авторов "иска против Томоса". Существует и третья версия, о которой сообщил спикер ПЦУ архиепископ Евстратий (Зоря). Со ссылкой на СМИ он написал в сети Фейсбук, что дело возбуждено СБУ по заявлению бывшего главы УПЦ КП Филарета. Мол, мотив патриарха - достаточно материальный: "претензии к руководству государства, в первую очередь из-за того, что деньги, которые получала УПЦ КП в первую очередь от своих иностранных представительств, после создания ПЦУ выплачиваются в Константинополь". Впрочем, причастность Филарета к иску в УПЦ КП категорически опровергают.

На самом деле, кто является настоящим автором заявления о "преступлении" - вопрос несущественный. Главное в другом: затягиванием расследования данного дела государственная власть невольно или сознательно демонстрирует, что ставит под угрозу существование Украинского православия как автокефальной общины верующих, юридически подчиненной не Москве, а Вселенскому патриархату.

С избранием в 2019 году нового президента Украины митрополит Епифаний пытался выстраивать ровные отношения ПЦУ с Владимиром Зеленским. Он закрывал глаза на "тревожные звоночки" наподобие того, когда победитель выборов записал видеоролик - обращение к жителям Донбасса церковных иерархов, в числе которых не было Епифания. А сам предстоятель назвал свое отсутствие на видео недоразумением. И многим казалось, что смена власти не ухудшила отношения государства к Православной церкви Украины. Изменился только характер этих отношений - с откровенно опекунского во времена Порошенко он стал нейтральным при Зеленском. Состоялись несколько встреч Епифания и нового президента. В интервью предстоятель ПЦУ публично выражал поддержку стремлению президента к "справедливому миру" в стране.

Более того: 1 декабря 2019 года Епифаний встретился с главой СБУ Иваном Бакановым. Официальное сообщение констатировало, что речь шла о ситуации в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донбасса, где осуществляется давление на украинскую церковь. В то время, как стало известно сейчас, под заявлением или заявлениями относительно Томоса уже стояли подписи авторов и соответствующее дело следователем было открыто. Знал ли об этом тогда Епифаний, говорил ли он на эту тему с Бакановым? Ведь вряд ли этот вопрос был бы обойден молчанием, если бы о нем шла речь на той встрече. Неужели глава спецслужбы не был осведомлен о том, чем занимаются его подчиненные, перед встречей с руководителем церкви?

В целом же "дело против Томоса" очень походит на попытку отомстить Петру Порошенко не только как локомотиву создания единой Украинской православной церкви, а и вообще за все идеологические темы - известную триаду "Армия. Мова. Вера". И неважно, чьими руками этот план реализуется в отношении к церкви: Добкина, Филарета или его единомышленников. Ситуация выглядит как проба разрушить церковь украинцев, которая в течение полутора года мужает и становится на ноги. Главное то, что это выгодно Кремлю и неформально аффилированной с ним московской православной церковной организации. Восемь месяцев об иске не было ничего слышно, а сейчас, когда решили, что позиции Порошенко ослабли, пошли в бой.

Нужно ли напряжение еще и на церковной почве Владимиру Зеленскому? Точно нет, ему хватает других болевых точек - новая вспышка коронавируса, непонятные перспективы экономики, незавершенная война на Востоке, напряженные отношения со многими известными патриотами. Логичным для государства было бы поставить четкую точку хотя бы в вопросе его нейтрального отношения к религиозным конфессиям. Иной сценарий грозит подорвать стабильность в стране: свою церковь украинцы уже не отдадут.