Неуверенная «Пропозиция». Как Филатов делает партию без Кличко, Труханова и Кернеса

Денис САРБЕЙ / Деловая столица

Борис Филатов и его коллеги из областных центров представили свою политсилу, надеясь завлечь людей не идеологией, а популярными лицами, имеющими поддержку в своих регионах.

В Киеве презентовали партию "Пропозиция", главными лицами которой стали мэры нескольких крупных городов - Днепра, Николаева, Житомира, Кропивницкого. По замыслу лидеров, партия будет конкурировать с крупными игроками на местном уровне и станет плацдармом на следующих парламентских выборах за счет того, что состоит из лидеров местного самоуправления.

Слухи о создании "партии мэров" ходили еще с середины апреля. За полгода до избирательной кампании все политсилы начали готовиться к забегу. В Киеве, Харькове, Одессе и других городах идет активная борьба за право быть выдвинутым от рейтинговых партий, ведь действующий Избирательный кодекс запрещает баллотироваться самовыдвиженцам.

Кроме того, местные элиты не хотят отдавать пальму первенства "Слуге народа", которая хоть и теряет политические баллы, но все еще остается самой популярной партией. Серьезно готовились сразу нескольких "мэрских проектов". Во-первых, это "УДАР" Виталия Кличко, который окончательно решил идти на выборы именно со своей партией, не входя в союзы с любыми другими политпроектами.

Во-вторых, Кернес и Труханов, похоже, решили, как и на прошлогодних парламентских выборах, идти вместе, возможно, возродив при этом в каком-то виде и с каким-то названием партию "Доверяй делам", которая тогда была присоединена к "Оппозиционному блоку", и провалилась вместе с ним. От своей партии, похоже, подумывает идти на выборы и мэр Львова Андрей Садовый.

Но часть мэров во главе с Борисом Филатовым все же решилась на более широкий "мэрский проект". В пятницу в Киеве состоялась презентация партии "Пропозиция".

"Мотор" объединения мэров Житомира, Николаева, Черновцов, Каховки, и, собственно, Днепра, Филатов сразу же заявил, что "проект - не политический".

"Это не проект, созданный с целью переизбрания на местных выборах каждого из присутствующих, - высказался от имени пришедших на презентацию мэров Филатов. - Мы создаем политическую партию. Наверное, нет в этой стране больше персонажей, который каждый день общаются с людьми и ходят ногами по улицам и дворам. Политика делается во дворах - и там видится лучше, как живут люди. Естественно, мы хотим, чтобы наша партия получила успешный результат на местных выборах. Это первая цель. Дальше будут парламентские".

Пока можно констатировать, что в партию вошли градоначальники, которых объединяет между собой баллотирование во власть от так называемых "партий Майдана" и занятие бизнесом до попадания в мэрские кресла.

Так, мэр Житомира, бывший бизнесмен Сергей Сухомлин в мэрской гонке победил секретаря горсовета, Любовь Цимбалюк из "Батькивщины", баллотируясь от БПП "Солидарность".

Николаевский мэр, тоже бизнесмен, Александр Сенкевич, баллотировался от "Самопомочи", победив представителя "Оппоблока" Николая Дятлова. Свою каденцию он отрабатывает не без скандалов - 5 октября 2017 года Николаевский горсовет признал неудовлетворительной работу Сенкевича и досрочно прекратил его полномочия. Вскоре Сенкевич обжаловал это решение, и 16 марта 2018 года суд вынес вердикт в его пользу. В июле 2018 года Сенкевич вернулся на должность мэра, а в декабре вышел из "Самопомочи", заявив, что его выход из партии связан со стартом избирательной кампании по выборам президента Украины.

Мэр Черновцов Алексей Каспрук был членом партии Арсения Яценюка "Фронт змин", от которой в 2014 году и был впервые избран мэром. В ноябре 2015 года был переизбран на второй срок. В июле 2018 Черновицкий горсовет проголосовал за досрочную отставку Каспрука. Через девять месяцев, в апреле 2019 года, Черновицкий окружной админсуд признал отставку Каспрука незаконной, после чего чиновник был восстановлен в должности и даже получил более 250 тыс. грн компенсации.

Мэр Кропивницкого Андрей Райкович также относится к когорте мэров-бизнесменов. Долгое время он работал директором Долинского комбината хлебопродуктов, Долинского птицекомбината, Кировоградского птицекомбината. Ныне владеет ОАО "Мясокомбинат "Ятрань". В политике Райкович находится достаточно давно - еще в 1997 году вошел в состав соучредителей Кировоградской областной организации "Народной партии". В 2010 году прошел от нее в Кировоградский областной совет. На местные выборы 2015 года пошел от БПП "Солидарность" .

Мэр Каховки Андрей Дяченко избирался депутатом Каховского городского совета в 2006 и 2010 годах. В 2015 году избран уже Каховским городским головой, на выборы шел от БПП "Солидарность". Известен своими постоянными склоками с депутатским корпусом, который не единожды выражал ему недоверие.

Возвращаясь к презентации партии, можно определенно сказать, что бренд отдаленно напоминает символику "Партии регионов" или "Нашего края", что, конечно же, отрицают основатели "Пропозиции". Они делают упор на то, что работают в местном самоуправлении, общаются с людьми, видят проблемы и устали от вечной политики при "замене люка или ремонте крыши", и именно поэтому поддержка людей им якобы гарантирована. Забавно, что Филатов и компания в юмористическом ключе вспомнили о программе Зеленского "Лифт", которая должны была способствовать продвижению талантливых управленцев наверх. По словам Филатова, в "Пропозиции" знают, как работает лифт - ведь мэры его ремонтируют.

В целом же стратегия партии такова, что каждый кандидат в своем регионе будет организовывать кампанию самостоятельно, то есть по принципу полноценной франшизы, как писала "ДС".

Не смотря на то, что "Пропозиция" уверенно открещивается от поддержки кем-либо из олигархов, ходят слухи, что партия начала работу с Ринатом Ахметовым, который имеет свой интерес в этом проекте, якобы в будущем нужном ему для торгов с Офисом президента.

Работает с новой партией политтехнолог Сергей Гайдай. Построить кампанию на слове "пропозиция" - его давняя идея, которую он, похоже, сумел успешно продать Филатову и другим соучредителям "Пропозиции". Смысл в том, что "пропозиция" - это не власть, но и не оппозиция, а некие профессионалы, имеющие собственную позицию, само собой конструктивную и созидательную. То есть партия должна стать ответом на запрос общества на сильное, независимое местное самоуправление, невыгодное нынешней центральной власти, как показало карантинное диссидентство мэра Черкасс Анатолия Бондаренко.

Каким может быть результат "Пропозиции"? Не факт, что убедительным, из-за ее достаточно невнятного позиционирования и блеклой идеологии в нынешнее время, когда общество все больше политизируется, подстегиваемое попытками политических репрессий против Петра Порошенко и обещаниями мира на Донбассе в условиях полной неизвестности, какую цену придется за этот мир заплатить. "А нас это все не волнует, мы чиним лифты и вкручиваем лампочки". Возможно, ответ "Пропозиции" на вызовы, стоящие перед Украиной как государством, будет оценен украинцами не так, как сегодня рассчитывают политтехнологи партии.