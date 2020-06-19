Непослушные «слуги». Распустит ли президент Зеленский Верховную Раду 24 августа

Юрий ВАСИЛЬЧЕНКО / Depo.ua

Голосование за программу правительства Дениса Шмыгаля в очередной раз доказало, что у президента Зеленского «своих» людей в парламентской фракции около 170.

Вчера Верховная Рада провалила программу Кабинета министров 2.0. "За" документ проголосовали лишь 176 членов фракции "Слуга народа". А вот тех "слуг", которые не поддержали планы Шмыгаля, можно разделить на три группы - люди Игоря Коломойского, "соросята", которые качают тему отставки главы МВД Арсена Авакова, и обиженные на правительство или на кого-то из окружения президента. Это голосование стало очередным доказательством отсутствия единства в монобольшинстве. Однако если раньше эту проблему удавалось прикрыть голосами сателлитов из депгруппы "Доверие" и внефракционных, то сейчас не получилось.

Depo.ua анализировал, какие варианты может выбрать Владимир Зеленский после того, как его фракция в ВР прокатила правительственную программу и, таким образом, дала ему под дых. Среди этих вариантов - роспуск Рады и ее переизбрание. По данным наших источников, именно этот вариант сейчас активно прорабатывается на Банковой. О своем намерении разогнать нынешний состав парламента Зеленский может объявить в речи ко Дню Независимости Украины 24 августа, а сам указ может подписать 31 августа, после того, как ВР 9 каденции потеряет годичный иммунитет от роспуска. То есть, досрочные выборы парламента будут совмещены с местными, и состоятся 25 октября.

Что это дает Зеленскому? Во-первых, он пошлет четкий сигнал обществу, что не будет терпеть выходок депутатов, которых собрали во фракцию "Слуга народа", однако эти люди оказались слишком разными, чтобы сидеть в депутатских креслах все 5 лет. Таким образом он повысит собственный рейтинг. Но есть большое "но" - монобольшинства "зеленые" уже не получат, учитывая два фактора: первый - далеко не все избиратели снова будут голосовать за "слуг", учитывая их эпические "зашквары" и внутренние ссоры в течение депутатства, второй - рейтинг этой партии снижается в результате активной работы против президентской силы ее оппонентов, и эта работа в случае досрочных выборов только усилится.

Второй момент - окружение президента убеждает его в том, что монокоалиция, на самом деле - не так уж и хорошо, поскольку глава государства в сознании избирателя несет ответственность за все, что делает его фракция. И это снижает его личный рейтинг. Поэтому лучше уйти на перезагрузку Верховной Рады, получить в новой те же 150-170 "штыков", но "своих", а после создавать коалицию, с которой разделять и должности, и ответственность. Логика в этом, конечно, есть, - правило "разделяй и властвуй" исповедовали еще с глубокой древности. Однако и здесь существует "но" - с кем разделять ответственность. Согласно последним соцопросам, многочисленную фракцию в случае переизбрания сформирует "ОПЗЖ", растет также рейтинг "Европейской солидарности", проходной барьер способны преодолеть "Батькивщина" (Depo.ua писал о ее возможном совместном походе на выборы с Олегом Ляшко) и партия Игоря Смешко.

С "ЕС" идти в коалицию Зеленский не хочет, остаются "ОПЗЖ" и условная партия Тимошенко-Ляшко, под которую могут подвязаться и другие политики, одни из которых ориентируются на Рината Ахметова, другие - на Игоря Коломойского. В случае прохождения партии Смешко, она также рассматривается в качестве участницы коалиции, однако все в итоге будет зависеть от того, сколько депутатов зайдет под этим брендом.

И, наконец, третий момент - одновременные выборы и ВР и местных советов могут стать технологией "зеленых". Это шанс завести в местные избранные органы власти большинство из "слуг" под лозунгами очередной перезагрузки власти. Если окружение Зеленского убедит его в том, что, проигрывая монобольшинство, он, впрочем, выигрывает значительно большее - послушную фракцию, распределение ответственности за правительство с кем-то, множественные фракции или даже собственное большинство в областных и городских советах крупных городов - тогда украинцев осенью ждут перевыборы в Верховную Раду. Что решит Зеленский, увидим и услышим уже в ближайшее время. А еще увидим, как его же "слуги" будут бороться против роспуска, ведь в следующую каденцию существенное их количество не попадет.

Кстати: у Зеленского еще остается одна опция - внеочередные президентские выборы. Такой вариант также возможен, если придется еще раз перезагрузить власть. Тем более, что ни один из нынешних политиков в ближайшее время все равно не сможет сравниться с ним по уровню поддержки, поэтому здесь риски даже меньшие, чем в случае перезагрузки парламента.