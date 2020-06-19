ОП против ЖЗ. Приведет ли развод Бойко с Медведчуком к возвращению Суркова

Денис САРБЕЙ / Деловая столица

В ОПЗЖ наметился раскол и громкий скандал, который может сильно снизить рейтинг главной пророссийской партии в Украине и подпортить планы Кремля по ее заходу в местные советы.

Часть ОПЗЖ под руководством Юрия Бойко и Сергея Левочкина, похоже, очень серьезно разругалась с другой частью партии, которую представляют Виктор Медведчук и Вадим Рабинович, и уже на местные выборы "Оппозиционная платформа" (Бойко) и "За життя" (Медведчук) могут пойти отдельными колоннами.

То, что Бойко пребывает в перманентном конфликте с Медведчуком и Рабиновичем, было известно давно. В частности, публичным проявлением конфликта можно назвать то, что они крайне редко появлялись вместе на разнообразных мероприятиях. По сути, одной из таких немногочисленных совместных акций была скандальная поездка в Москву.

О крайне обостренных отношениях между двумя частями ОПЗЖ говорит и фактический запрет на появления Бойко и его соратников на телеканалах медведчуковского пула - ZIK, NewsOne и "112 Украина". Еще одним красноречивым фактом, который говорит о состоянии партии, близком к расколу, является коронавирусная благотворительность под разными брендами. Медведчук, который во время карантина активно пиарился на помощи больницам и врачам, делал это под брендом ОПЗЖ. Что касается Бойко, то он вместе со своим благотворительным фондом "Кришталеве джерело" дарил больницам на Луганщине аппараты для искусственной вентиляции легких, защитные маски и костюмы, медикаменты исключительно под брендом "команда Бойко". Аналогично поступала его соратница, народный депутат от ОПЗЖ Наталья Королевская.

Актуализировал возможный раскол Вадим Рабинович. По утверждениям некоторых анонимных Телеграм-каналов и одесских СМИ, он активно взялся продвигать депутата из своей группы в ОПЗЖ Татьяну Плачкову на одесскую мэрскую гонку, одновременно торгуясь с Геннадием Трухановым о стоимости выдвижения против него такого технического кандидата. Эта ситуация совсем не понравилась влиятельному одесскому парламентарию Николаю Скорику, который входит в группу Бойко, и видел себя на мэрских выборах конкурентом Геннадия Труханова.

В конце-концов, раскол вышел наружу, и теперь в преддверии местных выборов стоит вопрос - как поделят ватников "Оппозиционная платформа" и "За життя", если пойдут на выборы по отдельности. Скорее всего, на подконтрольной Украине части Луганщины и Донетчины, а также в Харьковской области перевес будет на стороне команды Бойко, а Медведчук и Рабинович могут повторить судьбу "Оппоблока", после раскола которого, собственно, и появилась ОПЗЖ. Что касается юга, севера и центра страны - тут фаворита пока выделить проблематично.

Интересно также, какие инструкции полетят из Москвы своей пятой колонне в Украине. Понятно, что расколу в ОПЗЖ не могут быть рады в российские кураторы партии - две маленькие пятые колонны всегда хуже, чем одна большая. Так что если после серии публичных пикировок и обмена ударами под ковром процесс разделения все-таки будет заморожен - можно смело говорить, что инструкции из Москвы по-прежнему имеют силу приказов. В противном случае это будет сигнал о потере управляемости бывшими подопечными Владислава Суркова и нынешними - Дмитрия Козака.

К слову, отголоском происходящего в Украине могут стать и определенные рокировки в Москве. Не так давно отодвинутый от украинского направления Сурков наверняка злорадствует по поводу происходящего, ведь его сменщик Козак по сути теряет контроль над главным активом Кремля в Украине. Если грызня в ОПЗЖ таки оформится в реальный раскол, наверняка начнутся разговоры о возможном возвращении Суркова, при котором уровень бардака у подопечных был меньше.