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Выжидательная позиция покупателей и продавцов валюті 18 июня вылилась в умеренно-ревальвационную динамику
22:55 18.06.2020 |
Безналичный курс доллара 18 июня опустили на 6 копеек, и закрепили на 26,73-26,75 грн/$. Впрочем, в кассах банков никто даже не собирался снижать цены.
Средняя стоимость наличного "американца" на продаже осталась в рамках 26,85-26,95 грн/$, на покупке - 26,55-26,70 грн/$.
На международном рынке сегодня обсуждали идею Еврокомиссии поддерживать бизнес не только кредитами, но и грантами. По сути, безвозвратно раздавать деньги. Не всем подряд, конечно, а наиболее приоритетным отраслям, но все же. В целом ожидания позитивные и есть надежда на поддержку властей, поэтому серьезной раскачки курса евро/доллар не было. На протяжении дня торговля шла в рамках $1,1204-1,1231/€, а закрывались рынки на $1,1217/€.
Украинский наличный рынок на все это отреагировал снижением. На продаже людям средний курс евро опустился на 5 копеек - до 30,25-30,40 грн/€, на покупке - на 10 (до 29,70-29,80 грн/€).
Наш межбанк стартовал очень медленно. Казначеи рассказали, что до 11 утра почти не было сделок: стояли лишь котировки, но покупок-продаж не происходило.
"Вялый старт рынка и выжидательная позиция обеих сторон постепенно вылилась в умеренно-ревальвационную динамику. Это мотивировало Нацбанк к покупке валюты, особенно после того, как на ее продажу вышел госбанк", - рассказал о настроениях директор казначейства "Банка Кредит Днепр" Олег Куринной.
Выжидания на торгах сегодня объясняли по-разному. Кто-то считал это последствиями вчерашних разногласий и конфликтов по поводу раздела валютного межбанка между "Нафтогазом", Нацбанком и иностранцами ("Ситибанком" и "Креди Агриколь Банком"). А кто-то пенял на крупную выплату валюты, которую сегодня проводил Минфин.
Были проведены погашение долларовых облигаций внутреннего госзайма на $807 млн и платеж процентов (по купону) на $9 млн.
Как бы там ни было, раскачивался межбанк медленно, однако в итоге вышел на средний объем торгов - около $140 млн (после вчерашних $147 млн).
Главным валютным продавцом остался НАК "Нафтогаз", а вот роль скупщика поменялась. Если в последние несколько дней львиная доля доллара доставалась иностранцам ("Ситибанку" и "Креди Агриколь Банку"), то сегодня почти все отошло Национальному банку. Объем его покупки на межбанке оценили в $70 млн. Казначеи рассказали, что сделки проводились по 26,77 грн/$ и 26,73 грн/$.Большинства опрошенных казначеев считают, что пока "Нафтогаз" продолжит активно продавать доллар, его курс будет укрепляться. На завтра, 19 июня, прогнозируется межбанковская торговля в рамках 26,65-26,70 грн/$.
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