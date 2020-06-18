Рада приняла в 1-ом чтении законопроект о всеукраинском референдуме

Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о народовластии через всеукраинский референдум. Соответствующий законопроект №3612 поддержали 252 народных депутатов.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", народные депутаты не поддержали законопроекты о всеукраинском референдуме (№2182) и о всеукраинском и местных референдумах (№3177) авторства депутатов фракций "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".

За законопроект №2182 за основу проголосовали 68 народных депутатов, а за законопроект №3177 - 75 (для его принятия необходимо минимум 226 голосов в поддержку).

Согласно законопроекту, всеукраинский референдум по народной инициативе оглашается по требованию не менее чем 3 млн граждан Украины, имеющих право голоса. Объявляет проведение референдума президент своим указом.

Предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы утверждения закона о внесении изменений в разделы І, ІІІ, ХІІІ (Общие основы; Выборы. Референдум; Внесение изменений в Конституцию Украины - ИФ) Конституции Украины, общегосударственного значения, об изменении территории Украины, об утрате силы закона Украины или отдельных его положений.

Законопроект оговаривает, что нельзя проводить референдум по вопросам, противоречащим Конституции Украины или общепризнанным принципам и нормам международного права.

Не могут быть предметом всеукраинского референдума вопросы, направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушения государственного суверенитета и территориальной целостности, создание угрозы национальной безопасности, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды.

Также не могут быть вынесены на всеукраинский референдум вопросы относительно законопроектов по вопросам налогов, бюджета, амнистии, а также вопросы, которые согласно Конституции Украины и законодательству, относятся к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда. Законопроект предлагает отказаться от консультативного референдума.

На всеукраинский референдум может выноситься только один вопрос.

Проект закона расширяет круг субъектов процесса референдума, которые регистрируются в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) как сторонники или оппоненты всеукраинского референдума. Такими субъектами могут стать как политические партии, так и общественные организации.

Ключевой новацией законопроекта является возможность введения электронных процедур при организации и проведении всеукраинского референдума, в том числе электронных голосований. Однако в нем предусмотрено, что вопросы электронных процедур в процессе всеукраинского референдума будут осуществляться в порядке, определенном отдельным законом.

Для обеспечения организации и проведения всеукраинского референдума законопроект предусматривает создание автоматизированной информационно-аналитической системы по обеспечению электронного голосования. Нормы о введении процедур электронных голосований должны вступить в силу с началом работы автоматизированной информационно-аналитической системы по обеспечению электронного голосования после принятия соответствующего решения Центральной избирательной комиссией и его обнародования в газете "Голос Украины", а также на официальном веб-сайте ЦИК.

Для гармонизации регулирования процедур подготовки и проведения выборов и референдумов в Украине положения законопроекта согласованы с требованиями Избирательного кодекса 2019 года. Для реализации положений законопроекта предусмотрено внесение изменений в Кодекс административного судопроизводства Украины, благодаря которым административные суды смогут рассматривать дела в отношении предмета всеукраинского референдума, закона Украины "О Конституционном суде Украины", изменения в который обяжут КСУ в течение 30 календарных дней рассмотреть конституционность рассматриваемого на референдуме вопроса.

Новеллы документа вносят коррективы и в закон "О предотвращении коррупции", согласно которым Национальное агентсво по вопросам предотвращения коррупции будет обязано проверять отчеты о поступлениях и использовании средств фонда агитации по инициативе проведения всеукраинского референдума, отчеты о поступлении и использовании средств фонда всеукраинского референдума.

Ряд изменений предусмотрено внести и в законі "О политических партиях в Украине", "О Центральной избирательной комиссии", на которую возложат функцию создания комиссий всех уровней при проведении всеукраинского референдума.

