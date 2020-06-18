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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Бензин против автогаза. Выйдет ли у Коломойского повернуть время вспять?

15:49 18.06.2020 |

Нефть и безнин

 Артем Куюн, консалтинговая группа А-95 / LIGA.net

Автогаз заместил 1 млн тонн бензина на украинском топливном рынке. Почему это повод задуматься о конкуренции и инвестициях?

Сжиженный газ - кость в горле украинских нефтепереработчиков. Вернее, они сами так считают и не перестают повторять мантру "газ - это вредно, его потребление надо сокращать". Газ действительно заместил 1 млн тонн бензина за последние шесть лет. Но нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) продолжают выпускать бензин и сталкиваются с проблемами его продаж.

Укртатнафта Игоря Коломойского вместе с Нафтогазом пошли в атаку на чиновников. Чтоб два раза не вставать, решили требовать сразу все: и пошлины, и квоты, и повышение акцизов.

В одной из записок чиновникам, которая попалась мне на глаза, был и обозначен желаемый объем рынка сжиженного газа - 0,9 млн тонн LPG в год или 75 000 тонн в месяц. Лишь в таком случае переработку нефти на Укртатнафте в "долгосрочной перспективе" можно будет нарастить до 7 млн тонн, поднять ВВП, процент жиров в масле. По сути, нам надо провернуть фарш назад: вернуться к структуре потребления 2013 года. Вуаля!

Это значит, что каждый второй автомобилист, должен отказаться от сжиженного газа в пользу бензина. После этого, пишут нефтепереработчики своим адресатам в высоких кабинетах, украинские НПЗ обеспечат 100% рынка бензином. Давайте пофантазируем, может ли это произойти?

Чтобы реализовать эти мечты, газ должен стоить, как бензин (с учетом разной калорийности). Для этого необходимо сблизить акцизы, что уже активно обсуждается на протяжении последнего года. Но ни один из предложенных вариантов, даже самый радикальный с повышением "газового" акциза до 168 евро/тонну не даст нужного результата (я не буду говорить о том, что в целом непонятно, почему выбрана такая ставка). В таком случае себестоимость газа вырастет на 4,1 грн/л.

Еще 60 коп/л добавит пошлина на российский газ. Сама по себе она не изменит существующие потоки, но цену поднимет пропорционально - на 8,5%.

Если наложить эту перспективу на текущую ситуацию, мы получим стоимость газа на колонке 15 грн/л против 20 грн/л на бензин (это если дисконты отбросить).

Как видим, все равно газ дешевле, а значит, на бензин никто не перейдет. Да, скорее всего новых инсталляций газобаллонного оборудования не будет, но 2 млн тонн потребления никуда не исчезнет.

Давайте также представим себе портрет этого потребителя. Бедность не позволяет людям менять часто машины. И тот парк, который сегодня "на газу", он будет на колесах еще долго, лет пять-шесть точно. Это достаточно долгосрочная перспектива?

Размышляем дальше. Пускай кто-то решит поменять или купить машину раньше, с каким выбором он столкнется? Купит "бензин"? Вряд ли. Скорее всего, это будет дизель. Он экономнее и дешевле, из Европы к нам едут преимущественно "дизеля".

Даю подсказку: чтобы люди не выбирали дизель, надо повысить на него акциз, чтобы на колонке он стал дороже бензина! К покрывшимся паутиной заправочным кранам с надписью "Бензин" выстроятся очереди. Победа Укртатнафты и Укргаздобычи? Сомневаюсь. Кто решил, что этот пирожок съест только украинский производитель?

Импорт никто отменял. Белорусы перелиты бензином, поляки и литовцы тоже. НПЗ требуют пошлин на российский дизель и газ, а как насчет бензина? Весной звоночек уже прозвучал, приехало несколько вагонов с Московского НПЗ (это, конечно, удар ниже пояса). Бензина там очень много. Да и морские поставки никто не отменял. Что с этим будем делать, товарищи нефтепереработчики? Будем пошлину на весь мир вводить?

И откуда такая уверенность, что сети АЗС, которые конкурируют с Приватом на розничном рынке, начнут все закупать в Кременчуге? Вверять снабжение конкуренту, как минимум, опасно стратегически, а, как максимум, это поставить под удар маркетинг, ведь столько времени и лет потрачено на раскрутку импортного топлива. Так что его поставки ритейлеры сохранят в любом случае.

Проблема с бензином не украинская, потребление упало во всем мире. И решать ее надо радикально иначе.

Вот вам первый пример: калушский Карпатнефтехим тащит прямогонный бензин с моря. С четырьмя наливами в вагоны, с двумя переливами в портах - логистика сумасшедшая! Почему этот продукт не может поставлять Кременчуг или Шебелинка? А это 243 000 тонн за пять месяцев 2020 года или треть потребления бензина в стране. Приходилось слышать, что есть нормативные неувязки, "выскакивает" акциз. Так лоббируйте изменение законов! Неужели это сложнее, чем нагнуть миллионы автовладельцев?

А как насчет бодяги? Нелегальные мини-НПЗ скажут большое спасибо за раскачку рынка бензина - основного продукта в их небогатой производственной номенклатуре. По разным оценкам, сегодня это около 30 000 т в месяц или 360 000 т в год.

Может займетесь их истреблением? Один из бодяжников много лет работает в буквальном смысле под забором Укртатнафты. Где ваши пресловутые бригады, которые ездят на митинги в Киев? Может пикетировать надо эти заводы, адреса всем известны. Вы владеете крупнейшим медиа-холдингом, почему вы не лупите по бодяжниками и нелегалам, а бьете лишь по чиновникам для продавливания пошлин и акцизов?

Ну и инвестиции.

Недавно Укртатнафта отрапортовала об инвестициях в $36 млн за последние годы. Речь идет об установке изомеризации, которую, вроде как, собираются запускать со дня на день (правда, уже несколько месяцев), а начали проектировать в 2008 году (правда, тогда планировался многофункциональный комплекс с гидроочисткой бензина каткрекинга и еще чем-то). Остальные затраты - ремонты и максимум замена катализаторов.

За последние три года Мозырский НПЗ вложил в процессы почти $670 млн, а общая сумма инвестиций - около $2 млрд. Как Кременчуг собирается с этим конкурировать? Ну рейдернули вы завод за взятки чиновникам, так хоть вложите в него что-то! Я уже не говорю о том, что нам всем еще предстоит вернуть Татнефти $150 млн за те события.

И напоследок: если хотите больше продавать, может приспустите цены? Наивно ждать продаж, торгуя по импортному паритету. Когда украинского бензина было много, его продавали в лучшем случае по паритету экспортному.

Как видим, варианты выхода из "бензинового" тупика есть, и они совершенно не такие, как придумали себе нефтепереработчики. Да, они сложнее, но по сути безальтернативные. Нельзя просто отгородиться от всего мира пошлинами и обложить безумными акцизами людей. Нужно больше инвестировать и сильнее бороться. Легких решений здесь нет.

 

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