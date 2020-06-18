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«Слуги» вновь провалили голосование за программу правительства. Что делать Зеленскому со взбунтовавшейся Радой
12:44 18.06.2020 |
За время, прошедшее с момента первого голосования в Раде за программу правительства, контроль Банковой за своей фракцией "Слуга народа" ослаб еще больше.
Правительство Дениса Шмыгаля и со второй попытки не смогло утвердить программу своей деятельности в Верховной Раде. "За" проголосовало 207 народных депутатов при необходимых 226, в том числе - всего 176 депутатов от "Слуги народа" (всего фракция насчитывает 248 человек).
"Ни мне, ни членам правительства не нужен иммунитет. Мы можем и будем работать эффективно без каких-либо иммунитетов. Я не классический политик, не популист, идентифицирую себя как государственный менеджер", - сказал Шмыгаль в ходе представления программы. Да, именно так, без иммунитета, ему и придется работать.
Накануне Зеленский общался с фракцией СН по видеосвязи (он пребывает на самоизоляции), и речь шла, по словам депутата-"слуги" Александра Качуры, о поддержке программы правительства. Однако в итоге за нее отдало голоса еще меньше "слуг", чем за первый вариант программы - тогда их насчитывалось 198.
Теперь у Зеленского есть три варианта действий. Попробовать закрутить гайки и вернуть контроль над монобольшинством - впрочем, учитывая хаос в вертикали власти, это практически невыполнимая задача. Договариваться ситуативно с отбившимися от рук "слугами" по каждому важному для себя вопросу - и тем самым только разжигать их аппетит как полноценных и независимых участников переговорного процесса. Или таки организовать Раде досрочные выборы, но в этом случае основными выгодополучателями станут Игорь Коломойский, Ринат Ахметов и ОПЗЖ, а отнюдь не Банковая. То есть, как видим, хороших решений у Зеленского не осталось.
Но есть и положительный момент: Зеленскому гораздо легче управлять правительством в "подвешенном" состоянии, в коем оно и будет находиться без утвержденной программы (процедура не предусматривает повторной доработки документа). Шмыгаль ведь мог бы заартачиться и не пойти в отставку, получив иммунитет, если к таковой его принуждали бы по примеру Гончарука - такие проблемы главе государства не нужны.
Хотя в целом не стоит преувеличивать влияния утвержденной программы действий Кабмина на его работу и гипотетический иммунитет. Правительство Шмыгаля, как и правительство Гончарука, несамостоятельно и фактически управляется с Банковой. Другими словами, его судьба всецело находится в руках Зеленского и его ближайших советников, которые принимают решения, исключительно ориентируясь на рейтинги - президентский и "Слуги народа". И если к осени в связи с углубляющимся экономическим кризисом они будут показывать негативную динамику, то президенту ничто не помешает отправить Шмыгаля и его подчиненных в отставку (и не помешало бы даже при утвержденной программе), так же, как и их предшественников, очистившись таким образом от негатива перед местными выборами. "Слуги народа" уже заговорили о том, что никакой иммунитет Кабмину Шмыгаля не нужен - главное, чтобы до местных выборов правительство показало результат.
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