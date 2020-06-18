«Противоречит меморандуму с МВФ»: комитет Рады не поддержал обновленную программу правительства

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития не поддержал обновленную программу правительства, рекомендовав парламенту самому определиться в отношении нее путем голосования во время сегодняшнего заседания.

Как передает корреспондент УНИАН, только пять членов комитета поддержали программу, еще четыре депутата проголосовали против, столько же воздержались.

Стоит заметить, что председатель комитета Дмитрий Наталуха поддержал программу, но отметил, что она противоречит меморандуму с Международным валютным фондом по новой программе сотрудничества с Украиной.

«Программа МВФ противоречит программе деятельности правительства. И наоборот. Или может и не противоречит, но не позволяет реализовать ее в полной мере. Однако. Мы программу деятельности правительства получили после подписания меморандума с МВФ, поэтому я надеюсь, что наше правительство прежде всего будет выполнять собственную программу, для него это будет приоритетом, а меморандум с МВФ будет второстепенным документом», - сказал он.

Как сообщил УНИАН, 4 июня Верховная Рада отправила программу деятельности правительства на доработку. Первый вариант программы народные депутаты изрядно раскритиковали и сравнили с рефератом. Без утверждения программы деятельности Кабинет министров не будет летнего иммунитета.

12 июня Кабмин утвердил доработанную программу своей деятельности и направил ее на рассмотрение народным депутатам.