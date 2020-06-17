Кумулятивный заряд. Каких акций протеста нужно бояться Зеленскому в ближайшее время

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Самая большая опасность для Украины заключается в том варианте, когда объединятся акции против падения уровня жизни и против «ущемления русскоязычных».

Нынешняя неделя выдалась богатой на акции протеста. Как, впрочем, и на поводы для них: состоявшийся в понедельник, 15 июня, суд для избрания меры пресечения одесскому активисту Сергею Стерненко; языковой законопроект "слуги народа" Максима Бужанского, вызвавший предупредительную акцию "Остановим наступление на украинское пространство" сегодня, 17 июня; наконец, ожидаемый завтра, 18 июня, суд для избрания меры пресечения Петру Порошенко.

Можно ожидать, что поводы для протестов будут появляться и дальше. Поэтому самое время оценить возможные направления протестного движения и его перспективы.

Акции против политических репрессий

16 июня "Рух опору капітуляції" (РОК) обнародовал "Публичное обращение к правительствам демократических государств и международным правозащитным организациям о политических преследованиях в Украине". Возможно, этот документ даст какой-то внешний эффект, но нас в первую очередь интересует эффект внутренний. В обращении есть два очень интересных перечня, способных сыграть немалую роль в дальнейшем развитии событий.

Во-первых, это перечень жертв политических репрессий режима Зеленского. В этот список включены (подаем в том порядке, в котором их поставили авторы обращения): Сергей Стерненко, которого "хотят засудить за превышение необходимой самообороны"; подозреваемые в убийстве Павла Шеремета Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко, Яна Дугарь, по которым "следователи почему-то не передают материалы следствия в суд"; Петр Порошенко, против которого "открыто около двадцати уголовных производств", а ГБР "обнародует официальные видеоролики с ложной и клеветнической информацией в лучших традициях советской пропаганды"; а также боевой генерал Дмитрий Марченко, бывший народный депутат из "Народного фронта" Татьяна Чорновол и народный депутат из "Евросолидарности" Владимир Вятрович, которым выдвинуты "странные обвинения", экс-министр Владимир Омелян, в доме которого "произошли странные обыски ГБР", народный депутат из "Евросолидарности" София Федына, волонтерка Маруся Звиробий и журналист Сергей Поярков, против которых возбуждены уголовные производства "за якобы угрозы президенту Зеленскому".

Второй перечень - это те, кто подписался под обращением. Это ряд известных общественных деятелей, в том числе участники инициативной группы "Первое декабря" Мирослав Маринович, Иосиф Зисельс, Игорь Козловский, Вячеслав Брюховецкий, Ярослав Яцкив, Владимир Ермоленко, а также бывшие члены правительства Юрий Щербак, Владимир Огрызко, Роман Безсмертный, Сергей Квит, экс-нардепы из "Народного фронта" Андрей Левус, Сергей Высоцкий, Игорь Лапин, нардепы из "Евросолидарности" Николай Княжицкий и Ростислав Павленко.

Оба списка, как видим, весьма неоднородны. В обоих есть как люди из команды Порошенко, так и те, кто в прошлом году публично поддерживал лозунг "Лишь бы не Порошенко". Сейчас между этими двумя течениями сохраняется сильная напряженность, хотя есть и попытки ее сгладить, в том числе и в рамках РОК как единого движения. В качестве примера реальных шагов, нацеленных на достижение единства (хотя бы тактического), можно привести тот факт, что несколько депутатов из "Евросолидарности" выразили готовность взять на поруки Стерненко (впрочем, суд это проигнорировал), закрыв глаза на его резкую риторику против Порошенко в прошлые годы.

Однако стоит подчеркнуть, что даже при максимальном объединении усилий все акции в защиту жертв политических репрессий вовсе не обязательно соберут многотысячные массы участников, не говоря уж о постоянно действующем протестном майдане. Тут достаточно вспомнить суды над Юлией Тимошенко во времена Януковича: попытки организовать протест так и не вылились во что-либо действительно массовое и длительное. А ведь Тимошенко в 2010-м во втором туре выборов получила почти столько же голосов, сколько Янукович, разрыв был лишь в несколько процентов, тем не менее, ее электорат не поднялся ее защищать.

Но акции в защиту жертв репрессий могут стать массовыми в том случае, если у людей будет сильный другой мотив для протестов - зрада.

Акции против зрады

В конце прошлого года и в начале нынешнего (до карантина) в Украине уже прошла серия довольно массовых акций протеста против капитуляции. Сейчас эта серия может получить продолжение. Своего рода смотром имеющихся сил стала акция 17 июня, приуроченная к рассмотрению на парламентском комитете по вопросам гуманитарной и информационной политики законопроекта Бужанского "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обучения на государственном языке в учебных заведениях". Как подчеркнул Вятрович, это уже третья за время карантина попытка изменить языковое законодательство и вернуть русификацию в украинские школы.

Еще более серьезные акции протеста возможны в случае подачи воды в Крым. По сведениям из разных источников, не исключено развитие событий по жесткому сценарию, вплоть до вооруженного сопротивления и кровопролития.

Также не снята с повестки дня зрада на Донбассе. Возможны попытки Банковой быстро реализовать какие-то договоренности с Кремлем ради проведения выборов в ОРДЛО (якобы "по украинскому законодательству") 25 октября вместе с местными выборами на неоккупированной территории Украины.

Однако у организаторов всех этих акций протеста большая проблема с единством. 15 июня РОК обнародовал призыв к украинцам объединяться: "Куча народа рассорилась из-за президентских и парламентских выборов 2019 года. Но сейчас настало время забыть взаимные обиды. Должны стать плечом к плечу, ибо режим угрожает не только активистам. Режим угрожает существованию Украины как государства. Во время Революции достоинства мы объединились и победили режим Януковича. Победим и режим Зеленского!".

Подготовка и проведение акции 17 июня показали, что проблема с единством остается. В лучшем случае разногласия будут преодолены временно, из тактических соображений. Но даже и в этом случае нет гарантий, что эти акции будут пребывать в фокусе общественного внимания. Ибо их оттуда могут вытеснить протесты по совершенно другим поводам.

Акции против падения уровня жизни

Сегодня, 17 мая, поставлен рекорд по числу вновь выявленных инфицированных коронавирусом - 758. Семь дней подряд число таких случаев за сутки превышает 600, хотя до того, наоборот, число таких случаев никогда не достигало 600. Однако власть боится возобновлять карантин в том объеме, в котором он действовал раньше. И это говорит о том страхе, который испытывает власть от перспектив коллапса экономики, падения уровня жизни, роста безработицы и т.п.

В масс-медиа, а особенно в тех СМИ, которые контролируются властью или лояльны к Зеленскому, старательно замалчивается прогноз МВФ по Украине, обнародованный 11 июня. Там есть весьма печальные цифры на 2020 г.: падение ВВП на 8,2%; рост безработицы (по методологии МОТ) с 8,5 до 12,6%, то есть в полтора раза; падение реальной зарплаты; сокращение золотовалютных резервов с $25,3 до $19,3 млрд, что может плохо сказаться на курсе гривни.

Однако еще более тревожны оценки МВФ возможного развития внутриполитической ситуации в Украине. Для самого МВФ это важно, потому что от этого зависит способность Украины реализовать программу сотрудничества с Фондом. С "высокой вероятностью" на "кратко- и среднесрочную перспективу" МВФ дает нам такой прогноз: "Распространенное социальное недовольство и политическая нестабильность, приводящие к внутренней политической неопределенности, изменениям в политике и медленной реализации программы. Социальная напряженность разгорается из-за неудовлетворенности политическим ответом на эпидемию и экономическими последствиями, включая массовую безработицу, рост бедности и нехватку предметов первой необходимости. Помимо немедленного экономического спада и падения доверия, возникающая в результате этого политическая нестабильность усложняет корректировку после Covid-19".

Массовые акции протеста против падения уровня жизни могут вспыхнуть не только потому, что к этому будут подстрекать те или иные политики, но и спонтанно, просто потому, что у народа сдадут нервы.

Акции против "ущемления русскоязычных"

Наконец, для полноты картины нельзя не упомянуть еще и политические акции откровенно антиукраинских сил. В этом сегменте есть своя конкуренция, и лидерство пытается захватить виртуальная Партия Шария. Так, сегодня, 17 июня, сторонники блогера-украинофоба Анатолия Шария собрались на акцию перед президентским офисом, чтобы "задать вопросы" Зеленскому, хотя Зеленский пребывал совсем в другом месте (он уже пять дней на самоизоляции).

Политические силы этого сорта, судя по всему, будут и далее стараться качать ситуацию. Очень правдоподобно выглядит версия о том, что они получат (уже получили) на это финансирование и координируются (да и управляются) из Кремля. Поэтому недооценивать это направление протестов было бы непростительной ошибкой.

Опасности для Зеленского и для Украины

Для Банковой наиболее предпочтителен вариант, чтобы все силы, выступающие против репрессий и против зрады, были максимально разобщены, а их лидеры были заняты больше взаимной враждой, чем борьбой с режимом Зеленского. Кроме того, есть и более тонкие варианты. Например, нельзя исключать реализации планов контролируемого протеста. И что именно для этого власть делает великомученика из Стерненко.

Тем не менее на данный момент уже вырисовывается перспектива объединения протестов против репрессий и против зрады. Наверное, к этому единству их будут подталкивать и западные инстанции: дескать, если хотите, чтобы мы защищали вас перед Зеленским, так хотя бы не враждуйте публично между собой.

Однако есть основания полагать, что Банковая не считает эти протесты такой уж серьезной угрозой. Как, кстати, невысокого мнения Банковая и насчет способности Запада предпринять какие-то реальные меры воздействия (типа санкций), чтобы принудить Зеленского отказаться от репрессий, да и от зрады тоже.

Из окон Банковой кажется, что реальные проблемы для Зеленского возникнут только в случае объединения трех протестов - против репрессий, зрады и обнищания. Но социальные протесты (марши пустых кастрюль), скорее всего, будут возглавлены совсем другими силами - ОПЗЖ, Тимошенко, "Оппоблоком", а также, под местные выборы, всякими локальными проектами типа объявившейся недавно партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков!". Они будут призывать отдать власть "профессионалам", "крепким хозяйственникам" и прочим "успешным мэрам".

Можно предположить, что в "Евросолидарности" постараются поднять собственную волну социальных протестов. Не случайно эта партия сейчас акцентирует на том, что у нее есть собственные рецепты выхода из экономического кризиса. И совсем не зря Порошенко столько сил и времени отдал помощи медикам в борьбе с коронавирусом. Если "Евросолидарность" сумеет сделать своим союзником хотя бы половину социального недовольства, то совместно три направления протеста - против репрессий, зрады и обнищания - могут дать сильный кумулятивный эффект. Или, если угодно, кумулятивный заряд, угрожающий благополучию Банковой.

Если же говорить об опасностях для Украины, то самая большая из них заключается в другом варианте - когда объединятся акции против падения уровня жизни и против "ущемления русскоязычных". В таком случае получится "стенка на стенку". Формат "одни радикалы против других радикалов" - это то, к чему сейчас будут подталкивать и Банковая, и Кремль. При этом Банковая будет мечтать, что в результате протестные силы аннигилируются и наступит спокойствие. А Кремль будет целенаправленно работать над тем, чтобы шаг за шагом в Украине из маленького мордобоя выросла большая гражданская война.