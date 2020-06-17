Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 июля

Кабинет министров Украины продлил действие адаптивного карантина до 31 июля 2020 года и увеличит количество показателей, необходимых для ужесточения противоэпидемических мер.

"Регионом со значительным распространением COVID-19 будет считаться регион, в котором есть одна из следующих признаков: загруженность коек составляет более 50%; среднее количество ПЦР и ИФА-тестов составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 более 11%; показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 более чем 8 случаев 100 тыс. населения", - сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в соцсети Facebook.

Ранее премьер на заседании Кабмина заявил, что будут внесены изменения в графики начала работы в отдельных сферах и отраслях, чтобы растянуть во времени часы-пик, когда люди направляются на работу.

Также будет введено требование носить маски в помещениях и ограничение количество пассажиров в транспорте.

Как известно, Кабмин опубликовал постановление о переходе на адаптивный карантин 21 мая. Документ продлил карантин с 22 мая до 22 июня 2020 года, с возможностью ослабления противоэпидемических мероприятий на территории регионов с благоприятной эпидемической ситуацией.