Амнезия Шабунина, или Почему «антикоррупционер» боится собственных желаний

Ігор Петренко / Depo.ua

Руководитель ЦПК Виталий Шабунин написал трогательный пост в "Фейсбуке", где сделал заявление в защиту руководителя САП Назара Холодницкого, которого дисциплинарная комиссия рекомендует отстранить от работы. Этот пост стал ярким примером амнезии этого "антикоррупционера", который ранее обвинял Холодницкого во всех возможных грехах и требовал его увольнения именно дисциплинарной комиссией.

"По нашей информации, сегодня дисциплинарная комиссия рекомендует Венедиктовой отстранить Холодницкого", - возмущается руководитель Центра противодействия коррупции. "Отстранять Холодницкого за это - такой же беспредел, как догонять Порошенко за "присвоение" зарплаты Семочко", - пишет Шабунин. Причем в посте Шабунин сначала признает, что Холодницкого есть за что посадить, а потом заявляет, что отстранять его - это беспредел. Это типичный риторический прием, рассчитанный на не очень умных людей, который вроде и оправдывает Шабунина за предыдущие нападки на Холодницкого, но на самом деле не меняет сути заявления. Собственно, весь пост Шабунина в защиту Холодницкого - яркий пример странной амнезии "антикоррупционера", который уже много лет обвиняет Холодницкого в коррумпированности и даже создал "реестр слитых дел Холодницкого". Вот только несколько цитат, которые подтверждают то ли серьезные проблемы с памятью, то ли являются тревожными симптомами расстройства антикоррупционной личности.

"Специализированная антикоррупционная прокуратура постепенно превращается в ГПУ-2, а ее руководитель Назар Холодницкий уже давно стал "дорогим другом" для коррумпированных политиков", - блог Шабунина на "Украинской правде"

"Часть дел антикоррупционный прокурор Холодницкий просто продавал или "сливал". Есть десятки примеров", - комментарий Шабунина "24 каналу"

"Если "Цензор" прав и Альперин сбежал, потому что его предупредили, то, с большой долей вероятности, это сделал Холодницкий. Именно он ранее забрал это дело у НАБУ и отдал на погребение полиции. Кстати, за то же самое Альперин предлагал детективам НАБУ $800 000. Те, конечно, отказались, и задержали посредника. А вот Холодницкий, похоже, не отказался и, вопреки закону, забрал дело у детективов", - пост Шабунина на "Фейсбуке".

"САП в лице Назара Холодницкого не отстает от правоохранителей-лузеров, которые тупо и опрометчиво сливают громкие уголовные дела, но и опережает во лжи своих коллег - Авакова и Луценко", - колонка Шабунина на сайте РПР.

"Надо точно уволить Холодницкого, а также двух его заместителей. Также стоило бы уволить тех прокуроров САП, которые выполняли незаконные указания Холодницкого или делали необъяснимые процессуальные решения, часть из которых описана в нашем реестре "слитых" дел САП", - заявление Шабунина.

"Посол США требует от нашей власти сделать элементарную вещь - уволить главу САП, который уже год в своем кабинете только то и делал, что уничтожал все уголовные производства, предупреждал об обысках и думал, как спасти Труханова и многих других фигурантов коррупционных скандалов, - Шабунин в комментарии "Левому берегу"

И вишенка на тортике - Шабунин сам хотел увольнения Холодницкого именно руками дисциплинарной комиссии, против чего теперь возмущается. "Прокурора могла уволить. Квалификационная дисциплинарная комиссия прокуроров, которая была коррумпированной и под контролем Юрия Луценко. Что интересно, она не уволила Холодницкого даже тогда, когда прослушивание НАБУ показало, что он продавал дела", - заявил Шабунин в эфире "24 канала".

Амнезия или раздвоение? Диагноз ставить не нам. Если смотреть на это не с точки зрения медицины, а политики, Шабунин в очередной раз показал себя типичным манипулятором, который рассчитывает на плохую память своей аудитории.