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АНАЛИТИКА

Личная месть Порошенко. Как у Зеленского помогают УПЦ МП душить ПЦУ

09:44 17.06.2020 |

Политика

 Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Масштабное наступление против ПЦУ развернуто по всей Украине, в центре и на местах. Такая политическая линия диктуется из офиса Зеленского.

Госдепартамент США 10 июня обнародовал отчет о соблюдении религиозных свобод в мире в 2019 г. Там многократно отмечается негативное влияние России на религиозную ситуацию в Украине. Причем в отчете констатируются не только вопиющие факты уничтожения российским оккупационным режимом украинских церковных структур в Крыму и ОРДЛО, но и попытки России разжигать конфликт между Украинской православной церковью Московского патриархата (УПЦ МП) и Православной церковью Украины (ПЦУ). "Россия пыталась использовать свою кампанию дезинформации для разжигания дальнейшего конфликта между двумя церквями", - подчеркивается в отчете.

Не следует недооценивать эти слова и видеть в них лишь "дежурные фразы". Госсекретарь США Майк Помпео хорошо осведомлен о религиозной ситуации в Украине и отслеживает ее развитие. 23 октября прошлого года он встретился с предстоятелем ПЦУ митрополитом Епифанием в Вашингтоне. А в конце января этого года во время своего визита в Киев Помпео посетил главный храм ПЦУ - Михайловский собор и имел там личную беседу с Епифанием. После чего отправился на встречу с Зеленским и заявил ему о важности развития ПЦУ и защиты ее от России. "Мне очень приятно то, что Элладская и Александрийская церкви признали ПЦУ как автокефальную. Россия никогда не должна мешать защите фундаментальных прав украинцев", - заявил Помпео на совместной пресс-конференции с Зеленским.

Поэтому теперешнее заявление Госдепартамента США, казалось бы, должно было бы вызвать какую-то публичную реакцию украинской власти. Причем это важно не только и не столько для укрепления отношений Вашингтона и Киева, сколько для самой Украины. Ведь Вашингтон фактически говорит о российской информационной войне против Украины в религиозной сфере. И украинцам важно узнать от власти, что она делает отражения этой российской агрессии.

Например, Владимир Зеленский мог бы посвятить этой теме свое очередное видеообращение. Дескать, бьем российских информационных агрессоров их же оружием, а всеми украинскими деятелями, которые в этой войне воюют на стороне Кремля, плотно займется бдительная СБУ. Однако такое видео Зеленский так и не записал.

Почему? Наверное, не потому, что забыл или считает религиозную сферу неважной. Судя по тому, как развивается ситуация в этой сфере при Зеленском, причина похуже, чем забыл. Она в том, что нынешняя украинская власть сама позволила себе стать оружием Кремля в информационной (да и не только информационной) войне против Украины в религиозной сфере.

Из-за чего тревожится Епифаний

В подтверждение приведем одну достаточно красноречивую цитату. "Нас, как Церковь, заставляет обращать на себя внимание тот факт, что в последнее время настойчиво, особенно в связанных со страной-агрессором средствах массовой информации, проводится мысль, что различные обвинения, выдвигаемые против пятого президента Украины П. Порошенко, имеют какую-то связь с его ролью, как главы государства, в содействии церковному объединению, образованию Православной Церкви Украины и в получении ею Томоса от Вселенского Патриарха".

Это сказано в официальном заявлении Киевской митрополии ПЦУ, датированном 12 июня. А поскольку Зеленский неоднократно выказывал желание увидеть Порошенко за решеткой, то можно не сомневаться: если Томос сгодится как повод для выдвижения пятому президенту обвинений в уголовных преступлениях, то этот повод будет использован.

Параллельно ведется политика, направленная на удушение ПЦУ. За последний год местные структуры ПЦУ не раз жаловались на то, что местные власти чинят всяческие препятствия переходу парафий из УПЦ МП в ПЦУ и попустительствуют силовому давлению со стороны УПЦ МП.

В апреле митрополит Епифаний рассказал, что едва ли не каждый день к нему обращаются представители парафий УПЦ МП, которые хотели бы перейти в ПЦУ, но до реальных действий не доходит, люди просто боятся. "Они увидели, что происходит бешеное давление и они физически не смогут отстоять свой храм, даже вместе со священнослужителями. Команда со стороны Московского патриархата пытается подать в суд практически на каждую общину, пытающуюся перейти в Православную церковь Украины. Десятки парафий Московский патриархат отбивает с помощью титушек", - пояснил митрополит Епифаний.

Чему может радоваться Онуфрий

Такая ситуация наблюдается не только кое-где, а фактически повсеместно. Масштабное наступление против ПЦУ развернуто по всей Украине, и не потому, что местные власти сговорились, а потому, что такая политическая линия диктуется с Банковой.

На днях на "5 канале" вышла программа "СтопРеванш", посвященная этой теме. Авторы журналистского расследования представили множество доказательств того, что в Украине появилась целая сеть влиятельных политиков, которые работают над восстановлением монополии Русской православной церкви (РПЦ) в лице ее филиала УПЦ МП и планируют репрессии против ПЦУ.


Мощнейшим сигналом о реванше Московского патриархата в Украине стал конкурс на должность главы Госслужбы по этнополитике и свободе совести. Первый конкурс, объявленный 29 сентября 2019 г., правительство Алексея Гончарука "обнулило" (конечно, по указанию с Банковой, самому Гончаруку до этой сферы не было дела). Причина была очевидной - желание Банковой во что бы то ни стало избежать победы на конкурсе представителя "майданной власти" Андрея Юраша, который с ноября 2014-го был директором департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры. Юраш сыграл очень важную роль во всех процессах, приведших к созданию ПЦУ и получению ею Томоса.

27 ноября 2019 г. был объявлен повторный конкурс. "Представители Московского Патриархата жестко поставили задачу перед руководством страны, что на эту должность они согласны, чтобы допустили любого - но только не Андрея Юраша. Это месть за Томос", - считает эксперт по вопросам религии Татьяна Деркач. И Андрей Юраш не прошел. По результатам конкурса главой Госслужбы 26 февраля назначена Елена Богдан, которая говорит красивые и правильные слова, но не проявила себя активным бойцом - ни в отражении российской информационной агрессии, ни в защите ПЦУ от репрессий.

В чем секрет успеха Трофимова

Главным лоббистом интересов УПЦ МП на Банковой является первый замруководителя президентского офиса Сергей Трофимов. Он многократно встречался с предстоятелем УПЦ МП Онуфрием и не скрывает своей заинтересованности в укреплении позиций этой церкви. В одном из недавних интервью Трофимов заявил, что при Петре Порошенко в отношении религии "выбран был лукавый вектор" и "просто дискредитировались действия миллионов верующих украинцев". При этом Трофимов источал лестные эпитеты в адрес Онуфрия.


Эксперты, выступившие в программе "СтопРеванш", рассказали, что все важные кадровые назначения Трофимов теперь согласовывает с начальством Московского патриархата. "Закрадывается мысль, что Трофимову через МП просто передаются резюме на тех людей, которых потом ставят на должности", - отмечает эксперт по вопросам религии Андрей Ковалев. Политический эксперт Александр Палий добавляет: "Если Московский патриархат у нас в Украине влияет на государственные назначения - это значит, что у нас на государственные назначения влияет страна-агрессор... Потому что это всегда консультации напрямую с российскими спецслужбами".

Агентура РПЦ назначается даже на должности заместителей председателей районных госадминистраций, указывают расследователи. По указанию Банковой заблокировано выполнение закона "О внесении изменения в статью 12 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названия религиозных организаций (объединений), которые входят в структуру (являются частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управление) которой находится за пределами Украины в государстве, которое законом признано осуществившим военную агрессию против Украины и/или временно оккупировало часть территории Украины". Согласно этому закону, принятому 20 декабря 2018 г., УПЦ МП должна указывать свою принадлежность к РПЦ, центр которой находится в стране-агрессоре. "Было сказано чиновникам, что они не должны проводить перерегистрацию уставов, чтобы МП в Украине смогла сохранить свое гибридную название "Украинская православная церковь". Никаких переименований в РПЦ, никаких перерегистраций уставов", - разводит руками эксперт Андрей Ковалев.

Конечно, Зеленский не может не знать и не понимать, что Трофимов и Кремль объединенными усилиями поддерживают Онуфрия и УПЦ МП и одновременно бьют в информпространстве по Епифанию и ПЦУ. Поэтому проблема - не в одном только Трофимове.

Можно очень долго говорить о связях Трофимова и Онуфрия с Кремлем и преданности их интересам РПЦ, но все это будет лишь половина правды. Потому что другая половина - в том, что Зеленский преисполнен желания личной мести своему предшественнику. И тут его ничего не остановит. Он уже капитально поссорился на этой почве с американскими демократами, публично заявив, что Порошенко, разговаривая с Джо Байденом, совершил госизмену. Теперь он может капитально поссориться с республиканцами, проигнорировав предостережения Майка Помпео и удушая ПЦУ ради того лишь, дабы насолить Порошенко.

А каждый такой раздор с Вашингтоном будет бросать Зеленского в объятия Москвы. И каждый шаг в сторону Москвы будет даваться Зеленскому все легче, ибо связи Киева с Вашингтоном будут рваться, а с Москвой - укрепляться.
 

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