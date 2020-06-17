Уже не «кукушка»: Смогут ли Коломойский и Ахметов «женить» Тимошенко и Ляшко

Юрій Васильченко / Depo.ua

Лидер "Батькивщины" поддержала намерение лидера "радикалов" баллотироваться в народные депутаты по округу 208, который освободился после гибели нардепа Валерия Давыденко. И это несмотря на то, что Ляшко называл Тимошенко "московской кукушкой".

"Мы настаиваем на том, чтобы выборы народного депутата в 208 округе в Черниговской области были проведены немедленно. Я считаю, что в 208 округе все украинские силы должны объединиться и выдвинуть единого кандидата. Человека, которого на этом округе поддерживают более 30% людей. Это Олег Ляшко", - заявила Тимошенко. И добавила: считает, что в парламент должны прийти люди, "которые будут исповедовать не сдачу национальных интересов, а защиту национальных интересов".





В отношении оценки политической позиции и шансов Ляшко избраться депутатом сложно не согласиться. Однако в политике не бывает поддержки просто так, есть торг. Не секрет, что главный "радикал" находится в орбите Рината Ахметова, а голосование "Батькивщины" в парламенте очень часто совпадает с интересами Игоря Коломойского. Последнее резонансное голосование, когда интересы Игоря Валерьевича и Юлии Владимировны удивительным образом совпали, произошло 13 мая, когда ВР поддержала законопроект №2571-д (так называемый "антиколомойский закон"). Фракция Тимошенко практически всем составом голосовала против. А 11 июня в Конституционный суд поступило представление 64 народных депутатов, которые оспаривают положения "антиколомойского" закона. Инициаторами представления были народные депутаты от фракции "Батькивщина" Сергей Власенко и Юлия Тимошенко. Представление подписали, в частности, нардепы от "Батькивщины", депутатской группы "За будущее" и отдельные депутаты от "Слуги народа" (Александр Дубинский, Максим Бужанский, Александр Куницкий, Ольга Василевская-Смаглюк), которых связывают с Коломойским.

Отношения этого олигарха с Ахметовым нельзя назвать хорошими, однако ничто так не объединяет отечественных богачей и политиков, как общий интерес. Пусть это объединение и временное. Интерес Ахметова - на поверхности - получение еще одного лояльного к себе "штыка" в Верховной Раде. А в чем же интерес Коломойского, ведь Ляшко активно критиковал этого олигарха и активно нападал на людей, которых с ним связывают. Можно для примера вспомнить драку между "радикалом" и нардепом Андреем Герусом в VIP-терминале аэропорта "Борисполь". Ляшко взялся спрашивать о российской энергии и назвал Геруса "долб..ом". После того как бывший нардеп ткнул в действующего нардепа пальцем, между ними завязалась потасовка, во время которой Ляшко вцепился за рубашку Геруса и порвал ее. Бойцы также обменялись словесными любезностями после столкновения: "радикал" назвал визави "российским лоббистом", тот в ответ обозвал Ляшко "известным защитником бизнеса Ахметова".

Но когда - это было. Сейчас время местных выборов как масштабного действа и промежуточных выборов в Чернигове как действия локального, но не менее важного для понимания нынешних политических раскладов. По источникам Depo.ua, поддержка Юлией Тимошенко Олега Ляшко - это не жест доброй воли, а пристрелка к созданию совместного с ним политического проекта для похода на местные выборы. При этом важной составляющей такого проекта является не только получение проходных процентов в местные советы, что само собой разумеется, а "сбивание" инициативы "Европейской солидарности" относительно объединения патриотической оппозиции.

Как показывают соцопросы, рейтинг "ЕС" растет, данная политсила практически "съела" рейтинг "Голоса" и в перспективе к ней может перетекать электорат "радикалов" и "Батькивщины". Поэтому последние двое заинтересованы в недопущении усиления Порошенко. И в данном случае их интерес вновь совпадает с интересами Ахметова, Коломойского, Банковой и более мелких, но влиятельных в регионах политических игроков. Как тут не вспомнить карантинный отдых Тимошенко на Львовщине в комплексе Edem Resort Medical & Spa, который принадлежит экс-депутату от партии "Свобода" Игорю Кривецкому. Обстоятельства пребывания Юлии Владимировны в элитном гостинично-развлекательном комплексе выяснили журналисты программы "Схемы". По их информации, в это время в отеле находился и сам Кривецкий. А "Свобода" кровно заинтересована в том, чтобы уменьшить шансы "ЕС" на Западной Украине, поэтому, не исключено, что в вопросе "сбивания" рейтинга партии Порошенко эта политсила станет союзником "Батькивщины" и "радикалов".

О том, каким образом это будет происходить, можно судить по сегодняшнему выступлению в парламенте Юлии Тимошенко. Она выразила поддержку активисту Сергею Стерненко, заявила о недопустимости террора против патриотов. В то же время высказалась "против цинизма, который сегодня царит в лозунгах о политических репрессиях". Она напомнила о "выбросах" со стороны Михаила Саакашвили и Савика Шустера (на телеэфирах которого Тимошенко бывает регулярно), о "преследовании" глав партийных организаций ее партии и обвинила нынешнюю властную команду в сговоре с предыдущей. "Возможно, уже забыли, кто совместно голосовал за сдачу украинской сельскохозяйственной земли, или уже забыли, кто совместно в этом зале голосовал за превращение Национального банка в инструмент, который управляется извне финансовыми спекулянтами. Но мы не забыли этого. Мы не забыли, какое антиукраинское большинство сегодня есть в Верховной Раде", - подчеркнула Тимошенко.

В сказанном можно найти довольно много, мягко говоря, манипуляций. Например, об "антиукраинском большинстве": "слуги" и "ЕС" действительно голосовали за закон о земле и антиколомойский закон, однако указанный момент был лишь совпадением их политических позиций на сегодняшний день, а не какое-либо большинство. Количество дел, в которых фигурирует Петр Порошенко, скоро дойдет до трех десятков, его упорно планируют задержать, регулярно вызывают на допросы. А Тимошенко где-то увидела дружбу между его партией и "слугами".

Но кого интересует такая мелочь, как правда, когда речь идет о политической технологии для выборов: патриоты - только мы, а они со "слугами" - заодно.