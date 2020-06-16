Юлия Тимошенко пойдет в суд, чтобы отменить меморандум с МВФ

Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

Странно, в свое Юлия Тимошенко подписывала меморандум С МВФ и ничего. А теперь говорит «угроза суверенитету». При том, что мало что поменялось (там был всегда и рынок земли, и рыночные тарифы и прочее прочее прочее, ведь законы экономики не меняются за 20 лет), разве что во времена Тимошенко МВФ еще не призывал бороться с коррупцией, а сейчас понял, что в Украине без этого никак. Может это Тимошенко считает угрозой суверенитету? Или под суверенитетом как всегда понимается «Коломойский». И надо читать - меморандум с МВФ угроза Коломойскому?

Меморандум с МВФ направлен на рост эффективности экономики Украины. Там есть только то, что полезно самой Украине. И там никогда ничего особо не меняется. Потому что не меняются законы экономика, как и законы физики. И как при этом можно угрожать суверенитету? Когда вы приходите к доктору, и он прописывает вам лекарства, вы же не говорите, что он нарушает ваши гражданские права? Или если пилюлю не вкусные, то вы считаете, что доктор хочет вас отравить? И требуете от него только сладенькую микстуру. Или идете к гомеопату, чтобы не делать сложные операции? Ведь приятно тешить себя надеждой и сладкими пилюлями вместо того, чтобы реально лечиться. Но вот беда, гомеопат не поможет и ваше здоровье будет ухудшаться.

Тимошенко против меморандума с МВФ. Медведчук против меморандума с МВФ, на его каналах круглосуточная вакханалия по этому поводу. Коломойский против меморандума с МВФ. Слишком много совпадений.

И вообще, любопытно, можно ли связать следующие три факта.

Факт 1. Тимошенко вместе с Медведчуком, кумом Путина, представляющим его интересы в Украине, идет в Конституционный Суд и требует отменить анбандлинг - разделение Нафтогаза с выделением «трубу». Это очень нужно Газпрому, ведь если у Медведчука и Тимошенко выгорит, то Украина не сможет работать по европейским правилам газового рынка. Ведь этот самый анбандлинг есть условия европейцев, их антимонопольного законодательства, требующего отделить трубу от всего остального. А если это случится, Газпром сможет соскочить с контракта на транзит через территорию Украины, который ему очень невыгоден.

Факт 2. Тимошенко вместе с говорящими депутатами Коломойского идет в Конституционный Суд и требует отменить антиколомойский закон. Который, собственно, невыгоден Коломойскому. И который не дает ему снова взять контроль над Приватбанком, чтобы отозвать иск из Лондона. А значит активы олигарха остаются замороженными. А значит у него есть риск расплатиться с украинскими налогоплательщиками. А если закон отменят, то для него это более чем выигрыш в лотерею миллиардов долларов. И для Суркисов тоже. Которые вчера проиграли в Верховном Суде и теперь между ними и деньгами украинским налогоплательщиков тоже стоит антиколомойский закон.

Факт 3. Медведчук и Коломойский, как стало известно недавно, бизнес партнеры. Как минимум по 1+1, но судя по всему не только.

Внимание, вопрос. Эти три факта как то связаны между собой или простое совпадение? И связано ли с этими фактами жгучая нелюбовь Тимошенко к меморандуму с МВФ?