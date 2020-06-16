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АНАЛИТИКА

ИмпортоНЕзамещение: кто и зачем лоббирует высокие пошлины на импортный «дизель»

11:10 16.06.2020 |

Нефть и безнин

 Александр Хищенко / РБК-Украина

В Кабмине думают над тем, чтобы ввести дополнительную пошлину при импорте дизельного топлива и сжиженного газа из России. Эту идею последовательно и не первый год продвигают структуры группы "Приват" Игоря Коломойского и НАК "Нафтогаз Украины".

Перевозчики и аграрии опасаются, что такой шаг может существенно повысить стоимость нефтепродуктов, увеличив тем самым нагрузку на бизнес. Не говоря уже о том, что цены вырастут и для конечных потребителей - обычных украинцев. Подробнее - в материале РБК-Украина.

Идея поэтапно увеличить пошлины на импорт дизельного топлива и сжиженного газа из России появилась в начале этого года. Авторами жалобы в Межведомственную комиссию по международной торговле (МКМТ) при Минэкономики стали "Укртатнафта", "Укрнафта" и "Укргаздобыча" (УГД).

Первые две компании входят в орбиту интересов группы "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова (в "Укрнафте" у них миноритарные паркеты). Тогда как УГД владеет государство через НАК "Нафтогаз Украины", в "Укрнафте" у НАКа контрольный пакет.

Настояв на начале расследования на рынке нефтепродуктов, компании потребовали ввести пошлины на импорт ДТ и сжиженного газа из РФ в размере 8,46% с ежегодным повышением до 25,4% в 2024 году.

Надо сказать, что это уже не первая попытка проллобировать ограничения на поставки российского топлива. Еще в начале 2011 года четыре нефтеперерабатывающих завода предлагали провести расследование против импорта нефтепродуктов. Но тогда им было отказано из-за возможного роста цен для потребителей.

Спустя семь лет "Укртатнафта" снова настаивала на проведении специального расследования в отношении импорта российских и белорусских нефтепродуктов в Украину. Компания предлагала ввести квоты на поставки "дизеля" из этих стран. Но тогда подобный запрос не удовлетворили.

Менее двух лет назад в Минэкономики указали, что для такого шага нет повода. Во-первых, не было резкого скачка импорта. Во-вторых, комиссия учла замечания бизнеса о том, что барьеры при импорте топлива могут дестабилизировать рынок, вызвать дефицит и скачок цен.

Есть ли повод теперь для другого ответа? С одной стороны, нет. Поскольку нет роста объемов импорта, а также сохраняется риск дефицита и увеличения цены, на что в профильном министерстве указывали ранее.

Но, с другой стороны, авторы жалобы, используя все доступные административные и медийные ресурсы, оказывают давление на министра экономики Игоря Петрашко и его заместителя Тараса Качку - главу комиссии, которая и принимает решения по пошлинам. Параллельно сторонники пошлин заваливают письмами СНБО и правительство, требуя введения квот на импорт из страны-агрессора.

Кто выиграет от введения пошлин?

Ключевой бенефициар процесса - группа "Приват" и подконтрольный ей нефтеперерабатывающий комплекс компании "Укртатнафта". Рост цен на рынке после приостановки российского импорта из-за дороговизны такого топлива позволит значительно нарастить маржинальность как переработки, так и импорта из других стран.

НПЗ сможет нарастить переработку, но несущественно. Основной целью всего этого процесса, как отмечают отраслевые эксперты, очевидно, является наращивание импорта нефтепродуктов по морю.

Дело в том, что структуры Игоря Коломойского владеют крупнейшим нефтеперевалочным комплексом в Одессе и Черноморске. И, по разным оценкам, при сокращении российского импорта рост перевалки вырастет с нынешних 30 тыс. тонн в месяц минимум до 100 тыс. тонн. В таком случае доля "приватовцев" на рынке "дизеля" может подскочить с 20% до как минимум 30% и выше.

В случае введения дополнительной пошлины, по расчетам директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна, закупочные цены на дизельное топливо и сжиженный газ в Украине могут стать максимальными в Европе. При нынешнем уровне мировых цен в опте дизтопливо будет дороже минимум на 1000 гривен/тонну, подсчитал он.

Если это случится, дополнительная прибыль "приватовских" структур может составить около 250 млн гривен в месяц только на дизтопливе и еще 75 млн гривен за счет пошлины на сжиженный газ. И это при том, что доходность НПЗ и так высокая. По словам Куюна, авиационный керосин, дизтопливо, сжиженный газ и битум продаются с самыми высокими наценками в Европе.

Тогда как НАК "Нафтогаз", если МКМТ согласится с их предложением, рассчитывает на увеличение прокачки нефти в Кременчуг (поскольку НАК контролирует нефтепроводы) и увеличение доходности Шебелинского ГПЗ. Кроме того, компания, вероятно, планирует нарастить трейдинговые операции с нефтепродуктами, тем более что "Нафтогаз" уже заключил длительные договоры с Беларусью.

Кто понесет убытки?

После введения пошлин украинская экономика потеряет в год около 11 млрд гривен, следует из расчетов Нефтегазовой ассоциации Украины. Кроме того, введение таких пошлин приведет к росту закупочных цен и разрушит устойчивую систему поставок нефтепродуктов, говорят в НАУ. Эксперты также опасаются, что такой шаг также создаст новых мега-поставщиков с повышенной долей рынка.

Расходы на топливо, как отметил Сергей Куюн, больше всего вырастут в частном и коммерческом сегменте (около 4 млрд гривен). Еще примерно на 2 млрд гривен возрастут затраты у аграриев. Также придется увеличить расходы на закупку топлива предприятиям ГМК, "Укрзализныци" и оборонной сфере.

"Укрзализныця" уже обратилась к министру экономического развития Игорю Петрашко, заверив, что введение пошлины негативно повлияет на деятельность компании. В УЗ, ссылаясь на экспертные оценки, указывают, что в первый год рост цен на ДТ для всех потребителей на внутреннем рынке составит на 1,57 тыс. гривен/тонну. Это увеличит расходы УЗ на 470 млн гривен в год.

"В дальнейшем при увеличении ставки импортной пошлины с 8,46 до 25,4% дополнительные расходы АО "Укрзализныця" составят 1,4 млрд гривен в год", - заявили в компании.

Что же касается аграриев, их дополнительные затраты в случае введения пошлин могут составить около 58 млн долларов или 1,5 млрд гривен, уверен президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев. По его словам, в таком случае рентабельность сельхозпроизводителей снизится, что повлияет на их конкурентоспособность.

Не стоит сомневаться, что в итоге бизнес (не только аграрии) будет вынужден переложить затраты на конечного потребителя.

Еще одним негативным последствием ограничения импорта станет уменьшение каналов поставок топлива. Значительно вырастет нагрузка на Беларусь, доля которой на рынке ДТ в Украине превысит 40%.

Учитывая, что еще 30% будет под контролем " Привата", есть риски монополизации рынка и его дестабилизации в случае каких-то сбоев. Например, в первом квартале этого года Россия снизила поставки нефти в Беларусь и последняя снизила экспорт в Украину вдвое. И тогда дефицит удалось покрыть за счет российского импорта.

К слову, сужение источников нефтепродуктов пойдет в разрез с обещаниями президента Владимира Зеленского. В конце прошлого года он поручил правительству диверсифицировать поставки основных энергоносителей, в том числе и нефтепродуктов, с условием не более 30% из одного источника.
 

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