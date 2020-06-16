Николай Богдановский / СТРАНА.ua

Новая неделя на межбанке началась с подорожания доллара на 5 копеек - до 26,79-26,82 грн/$. При этом наличные ценники в кассах банков 15 июня поднялись на 10-11 копеек. Средний курсовой диапазон на продаже "американца" вышел на 26,85-26,96 грн/$, на покупке - 26,55-26,70 грн/$.

Курс евро на мировом рынке перестали сильно раскачивать: сегодня он находился в рамках $1,1251-1,1289/€, а к вечеру закрепился на $1,1287/€. При этом в Украине наличные цены не изменились: на продаже остались в рамках 30,20-30,40 грн/€, на покупке - 29,70-29,80 грн/€.

Межбанковские торги сегодня начинались достаточно резво. Банки с самого утра взвинтили цены на $26,84-26,86 грн/$ с пятничных 26,74-26,77 грн/$, и играли на подорожание валюты.

"С утра спрос превышал предложение и держались широкие курсовые спрэды. Но после появились основные действующие лица, и ситуация стала постепенно выравниваться: ключевыми игроками стали госбанки, продававшие доллар, и банки с иностранным капиталом, покупавшие его", - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Как и в пятницу, безналичный рынок разделился на две половины: НАК "Нафтогаз" продавал доллар для уплаты дивидендов в бюджет, а откупали его банки, обслуживающие иностранных держателей ОВГЗ. Нацбанка с покупкой/продажей валюты не было вообще. А импортеры и банки-спекулянты были в меньшинстве. Общий объем торгов на межбанке сократился со $140 млн до $95 млн.

"Нерезиденты продолжают выводить свои капиталы из гривневых ОВГЗ. Видно, как их банки аккуратно переводят гривну в доллар, из полученных от Минфина на прошлой неделе 8,1 млрд грн по старым выпускам гособлигаций. Но параллельно идут сделки по продаже долговых бумаг на вторичном рынке. На прошлой неделе гривневый нерезидентский портфель ОВГЗ опустился ниже психологической отметки в 100 млрд грн, и составил на 15 июня порядка 98,5 млрд грн. Притом, что еще на конец мая он составлял 102,4 млрд, а на конец апреля - 108,7 млрд грн. Выход из облигаций идет плавно, но планомерно, цены вторичного рынка достигли уже 9,5% годовых", - прокомментировал ситуацию финансовый аналитики Василий Невмержицкий.

При этом иностранцы по-прежнему не заикаются о покупках новых выпусков ОВГЗ от Минфина. Ими интересуются в основном украинские банки (реже - инвестфонды), которые в любой момент могут получить под портфели минфиновских бумаг рефинансирование от Нацбанка.

Кстати, как раз, в минувшую пятницу НБУ предоставил банкам своих кредитов на 2,66 млрд грн. 10 банков получило 5-летних кредитов на 2,2 млрд грн и 3-ем выдали 3-месячные займы на общую сумму 445 млн грн. Все финансирование выделялось уже из расчета сниженной на 2% годовых учетной ставки регулятора - под 6%.

Какая часть из полученного рефинансирования Нацбанка может завтра перекочевать на покупку свежих выпусков ОВГЗ. Вряд ли объем размещения Минфина станет рекордным, иначе бы чиновники сегодня не сократили свою заявку бумаг с 6 до 4 выпусков. Но эксперты считают, что несколько миллиардов гривен в бюджет они все же смогут получить. Покупателям предложат такие выпуски:

* на 3 месяца объемом до 500 млн грн;

* на 6 месяцев объемом до 500 млн грн;

* на 1 год и 8 месяцев безлимит;

* на 2 года и 8 месяцев безлимит.

"Ожидается, что по краткосрочным бумагам доходность ОВГЗ будет на уровне 8-8,5% годовых, а по долгосрочным - в районе 10,5%", - спрогнозировал Василий Невмержицкий.

Завтрашнее размещение Минфина - первое после рекордного снижения учетной ставки Нацбанка (с 8% до 6% годовых). Так что должно тестироваться уменьшение доходностей по долговым бумагам. Одолжат ли банки гривну на 2% дешевле или найдут ей более выгодное применение (например, в кредитовании экономики) - покажет завтрашний аукцион Министерства финансов.

При этом продолжатся выплаты правительства по старым внутренним долгам. На этой неделе должно состояться несколько крупных выплат:

* 17 июня: 1,49 млрд грн по купону (проценты) ОВГЗ;

* 18 июня: $807 млн погашение ОВГЗ и $9 млн по купону;

* 20 июня: €34 млн по купону ОВГЗ.

Это значит, что иностранцы продолжат получать крупные гривневые выплаты по гособлигациям и покупать на них доллар. Потому казначеи ждут дальнейшего повышения курса доллара. На завтра межбанковскую торговлю прогнозируют в рамках 26,80-26,90 грн/$.