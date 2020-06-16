«Геополитическая пощечина России»: Что даст Украине членство в программе НАТО

Алина Морозова / Depo.ua

Предоставление Украине статуса члена Программы расширенных возможностей НАТО стало одной из самых обсуждаемых тем прошлого уикенда. При этом оценки последствий отличались от сдержанного "повышения обороноспособности" до весьма обнадеживающего "в Кремле закрывают шампанское".

Решение приняли в минувшую пятницу, в день России, что, в частности, журналист Андрей Цаплиенко назвал "элегантной геополитической пощечиной".

Глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что предоставлению статуса предшествовали месяцы кропотливой работы, ведь консенсуса в самом альянсе не было. Из-за стратегических соображений регионального характера некоторые страны противостояли этому решению.

"Открою тайну: решение принималось по процедуре умолчания, которая проистекала в пятницу в 16.30 по Киеву. И до последней минуты существовал риск, что процедура будет нарушена. Но решение есть. И поэтому главное достижение такое: Украина вместе с друзьями показала, что способна превращать "Нет" в "Да" и обеспечивать в НАТО консенсус по сложнейшим вопросам", - отметил чиновник.

В конце концов вывести альянс на новый уровень отношений с Украиной согласились и Венгрия, с которой уже длительное время имеем довольно напряженные отношения, и Германия с Францией.

Статус ЕОР - Enhanced opportunity partner (Партнера с расширенными возможностями) предоставляется странам, которые уже придерживаются военных стандартов альянса и армии которых является взаимосовместимыми с армиями стран-членов.

Сейчас можно прогнозировать увеличение количества учений с участием Украины, в частности в Черном море, и усиление диалога между странами.

Новый статус означает, что Украина может принимать участие в военных учениях альянса, выдвигать кандидатов на должности в штаб-квартире и командных подразделениях, оперативно обмениваться разведданными. Также - принимать участие в планировании операций, усиленно сотрудничать по вопросам безопасности в Черном море, противодействия киберугрозам, международного терроризма и оргпреступности.

Следующий этап сотрудничества, собственно, - членство в Альянсе. Впрочем, сначала страна должна получить ПДЧ - Программу действий для членства в НАТО. Заявку на ее получение уже подавали в 2008 году на Бухарестском саммите, и, по мнению украинского МИД, она остается актуальной. Впрочем, получить такой документ непросто. Грузия, которая уже шесть лет является партнером с расширенными возможностями, пока так и не добилась этого шага от альянса.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечает, что дело в реформах, а не в формальностях.

"Я считаю, что сейчас надо фокусироваться на реальности. А реальность заключается в том, что улучшение, усиление институций безопасности, достижение стандартов НАТО, усиление оперативной совместимости Украинских вооруженных сил, то есть их способности действовать совместно с силами НАТО - это сущность того процесса, когда государство идет к членству. А имеет ли это название "ПДЧ", или оформлено в виде других форматов и программ - это уже не так важно", - сказал он в конце минувшей осени в интервью "Европейской правде".

Курс на необходимые изменения обозначен и в новом проекте Программы правительства, хотя и звучит несколько абстрактно.

"Цель вхождения в НАТО является стимулирующим фактором для проведения внутренних политических и социально-экономических реформ всех сфер общественной жизни, реформы сектора безопасности и обороны, гармонизации законодательства с правовыми нормами и демократическими принципами стран-членов НАТО (...) Изучение и применение подходов и принципов НАТО и лучших практик стран Альянса в построении национальной системы устойчивости позволит обеспечить соответствующий уровень готовности государства к противодействию угрозам и преодолению кризисных ситуаций", - говорится в документе.

И хотя связка "проведите реформы и мечты сбудутся" смахивает на такой себе дипломатический штамп, новый статус - и впрямь действительно важный политический знак. Ведь несмотря на яростное сопротивление России и нежелание многих стран альянса портить с ней отношения, НАТО все же сделало шаг навстречу Украине. Частично это можно воспринимать как предостережение от реваншистских настроений и существенных компромиссов со страной-агрессором: ведь одновременно двигаться в направлении НАТО и в направлении России невозможно. Частично - как готовность к определенному обострению холодной фазы противостояния. Ведь в альянсе не скрывают, что считают угрозой усиление сотрудничества России и Китая, при этом решение относительно Украины сигнализирует о готовности вывести нашу страну на свою орбиту влияния.

Отметим, что на России прогнозируемо утверждают, что новый статус ничего не означает, хотя порой и допускают дальнейшее развитие взаимодействия. Например, заместитель председателя Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в комментарии РИА Новости отметил, что такое углубление взаимодействия может стать шагом для размещения контингента НАТО в Украине. И хотя не в правилах НАТО принимать в организацию страну, в которой есть вооруженные конфликты, от этого правила могут легко отойти.

Хотя смахивает на то, что говорить окончательное "да" Украине пока что не собираются, ведь для этого уровень противостояния альянса с Россией должен существенно увеличиться. В ситуации предельного напряжения карт-бланш для присоединения нашей страны может стать для альянса одним из главных козырей и реализацией одного из главных страхов страны-агрессора. Впрочем, повторимся, что до предельного напряжения пока далеко. При этом углублять взаимодействие без громких деклараций и слишком громких международных скандалов НАТО и Украина уже имеют возможность. И если отношения будут развиваться активно и гармонично, отношения будут крепчать. Впрочем, если можно надеяться на отработку навыков ведения боя и даже пополнение арсенала вооружений, на активную военную поддержку Украины в НАТО не пойдут.