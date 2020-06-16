Верховный суд в деле о вкладах Суркисов в ПриватБанке подтвердил законность bail-in

Большая палата Верховного суда (ВС) частично удовлетворила кассационную жалобу Национального банка Украины (НБУ), Кабинета министров и ПриватБанка (Киев), отменив решение судов низших инстанций по иску семьи Суркисов об отмене решений НБУ о признании их связанными с ПриватБанком лицами и признании недействительными договоров обмена их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн на акции банка (bail-in), позже выкупленные государством за 1 грн.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", заседание суда длилось более восьми часов, а судьи Верховного суда совещались более четырех.

"Мы просили вообще отказать в удовлетворении иска. Верховный суд закрыл производство по делу, поскольку были применены, на наш взгляд, нормы нового закона (банковского №590-IX - ИФ). Это означает, что решения предыдущих инстанций Верховный суд отменил (...). Теперь вопрос о том, будут ли истцы обращаться в Верховный суд с заявлением о передаче дела в другой компетентный суд", - сообщил журналистам начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

Он уточнил, что для передачи дела истцы должны будут обратиться в Верховный суд на протяжении 10 дней.

Григорчук отметил, что братьям Суркисам необходимо будет вернуть ранее выплаченные им по решениям суда предыдущих инстанций ПриватБанком средства.

В свою очередь, адвокат Суркисов Богдан Слободян пытался оспорить возможность закрытия производств на основании закона, поскольку оно было открыто за четыре года до его принятия. Он отмечал, что закрытие производства нарушит закон о праве лица на судебную защиту.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в ходе сегодняшнего заседания также стало известно, что Игорь Суркис владеет и на момент национализации контролирует опосредованно 8,25% в медиахолдинге "1+1", вместе с тем, согласно статье 24 закона об отмывании доходов, существенным участием является 10% и более.

Уточняется, что Суркис владеет долей в медиахолдинге через офшорную компанию Bolvik, в котором ему принадлежит 33,3%, тогда как офшор владеет 25% акций медиахолдинга. Еще одним акционером Bolvik является супруга народного депутата Виктора Медведчука телеведущая Оксана Марченко. Есть также третий собственник, личность которого не раскрывается.

В ходе заседания также стало известно, что не все депозиты Суркисов в ПриватБанке попали под процедуру bail-in. Речь идет о депозите Рахмиля Суркиса (отец Суркисов) на 514 млн грн.

Кроме того, НБУ и Кабмин в понедельник подали ходатайство, которое поддержал ПриватБанк, о закрытии дела на основании положений банковского закона №590-IX.

Вердикта Верховного суда по этому делу ожидает Шестой апелляционный админсуд, рассматривающий апелляцию на решение Окружного админсуда о признании незаконной национализации ПриватБанка, а также Хозсуд Киева в деле по иску Игоря Коломойского и Triantal Investments о возврате им акций ПриватБанка.

Григорчук уточнил, что после получения текста решения Шестой апелляционный админсуд сможет разблокировать рассмотрение апелляции государства на решение Окружного админсуда о признании незаконной национализации ПриватБанка.

Помимо того вердикт Верховного суда важен еще в одном деле о депозитах оффшорных компаний Суркисов в его кипрском филиале. Печерский райсуд Киева 9 февраля 2017 года установил необходимость их обслуживания. После чего уже в марте этого этот суд разъяснил, что такое обслуживание состоит в компенсации ПриватБанком средств, размещенные оффшорами в 2012-2014 годах, и процентов - в целом более $250 млн. Такое определение 15 апреля подтвердил и Киевский апелляционный суд, на банк были наложены штрафы за неисполнение решения, а его руководители вызваны в прокуратуру.

"Большая палата Верховного суда прекратила производство по "делу Суркисов". Проблема как минимум откладывается. Ждем текста постановлений. (...) А Санта-Барбара с "обеспечкой" Печерского суда будет продолжаться", - прокомментировал решение Верховного суда министр юстиции Денис Малюська в Facebook.

Как сообщалось, для Нацбанка, К и ПриватБанка было важно отстоять законность процедуры bail-in, так как в случае проигрыша по пути семьи Суркисов, вероятнее всего, могли пойти другие участники этой процедуры, общая сумма которой превышает 29 млрд грн.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.