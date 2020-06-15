Суверенная экономика Слуг народа: деньги МВФ получили, можно творить что попало?

Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital / LIGA.net

Деньги МВФ пришли и украинская власть может позволить себе говорить то, что думает. А думают они о том, что не будут выполнять взятые на себя обязательства.

Но в этот раз будет идеологическая база. Злобный Запад выкручивает нам руки и угнетает наш суверенитет. Навязывает нам что-то. А мы сами с усами. И целый глава комитета вещает новую политику партии. В общем, все в духе политики антиамериканизма, особенно логичного в тот момент, когда мы ведем войну с Россией, и США наш основной и самый надежный союзник.

При этом, тезисы для дискредитации сотрудничества с МВФ выбираются совсем уж бессовестные. И продвигается дикая мысль, что ранее в рамках сотрудничества с МВФ делалось что-то, в ущерб интересов украинцев и для интересов кредиторов. Как будто макроэкономическая стабильность в стране важна именно кредиторам. И не важна украинцам.

Низкая инфляция в Украине выгодна нашим кредиторам. Говорит Гетьманцев. И не выгодна нам. Мне трудно понять, каким боком низкая инфляция важна кредиторам, которые, по словам важного депутата от Слуги Народа, выкручивают украинцам руки, заставляя держать инфляцию под контролем.

Но я могу понять, почему украинцам нужно, чтобы цены не росли стремительно. И зачем украинскому бизнесу инфляция под контролем, если он хочет иметь доступ к дешевым кредитам. Это я тоже понимаю. Но трудно понять, как можно одновременно хотеть дешевые кредиты и высокую инфляцию. Хотя нет, это можно понять, если вы планируете тупо печатать деньги и раздавать их через госбанки. Но это всегда заканчивалось одинаково.

И да, как то некрасиво звучит фраза, что депутат от власти требует разогнать рост цен в Украине.

Ограничение государственных гарантий выгодно нашим кредиторам, говорит Гетьманцев. И не выгодно нам. То есть господин Гетьманцев предлагает нам резко нарастить долговую нагрузку, раздавая государственные гарантии направо и налево. И да, это может быть невыгодно нашим кредиторам только в том случае, если в результате случится дефолт. Но это как бы и нам не очень хорошо. Правда ведь?

А на что способна украинская власть, украинские чиновники, когда они могут давать гарантии всему, что движется, мы догадываемся. И украинским налогоплательщикам как раз выгодно, чтобы госгарантии были под контролем и долг не рос. Или все эти годы мы не слышали вопли о долговой петле.

А тут вдруг оказывается, что МВФ не хочет, чтобы мы наращивали долг и залазили в петлю, а украинские депутаты, противники МВФ, этого хотят. Вот это разрыв шаблонов.

А комитет господина Гетьманцева уже готов обвинить Нацбанк во всех тяжких грехах, называя белое черным и черное белым и подписываясь под безумным термином «пирамида ОВГЗ» и при стабильной гривне в кризис обвиняя Нацбанк в том, что он не сохранил валютную стабильность. И создавая базу под уничтожение независимости НБУ.

В России когда-то придумали термин «суверенная демократия». Это означало, что идите вы куда подальше с демократией, мы суверенные все из себя и поэтому нам она не нужна, но для приличия мы скажем, что это наш такой вид, суверенной демократии.

А теперь вот украинские власти озаботились суверенитетом. И придумывают свою суверенную экономику. При том, что мы эту суверенную экономику уже реализовывали много раз и каждый раз все заканчивалось плохо. Но вот хотим еще раз опробовать. Под эгидой крепких хозяйственников. Разрушить то, что было создано и опять завалить украинскую экономику.

Как говорил Эйнштейн, нет большей глупости, чем делать одно и тоже, и рассчитывать на разный результат.

Один из депутатов Слуги народа написал, что все, что он думает о сотрудничестве с МВФ, - это унижение и стыд. И может быть унижение в том, что мы сами не способны делать те реформы, которые необходимы стране, и стыдно, что политики не находят у себя в закромах политической воли для этого? Тогда да, эмоции схожи.

Стыдно за наших политиков, что без волшебного пенделя от МВФ они ни на что не способны.

И унизительно, что из-за действий украинских политиков мы опять можем попасть в кризис, просто не выполняя свое слово. Это будет унизительно, объяснять инвесторам, почему это происходит.